Premios Xataka Verisure 2026: todavía puedes conseguir tus entradas (y te adelantamos una novedad)

Los Premios Xataka Verisure 2027 están a la vuelta de la esquina. En apenas unos días, el 17 de noviembre, descubriremos en una gala llena de sorpresas los mejores productos tecnológicos del año, desde el mejor coche eléctrico al mejor móvil fotográfico, pasando por el mejor router, el mejor smartwatch o la mejor freidora de aire.

Es un año de muchos cambios, como salta a la vista, y uno de ellos tiene que ver con los presentadores. El tándem Joaquín Reyes y Ángela Blanco ha conducido la gala durante los últimos años, así que es el momento de darles un más que merecido descanso. Así que sí, xatakeros, este año estrenamos nuevo dúo de presentadores: Ana Brito (@elshowdebriten), humorista, comunicadora y copresentadora del pódcasts Poco se habla!; y servidor, Jose García, Responsable de Productos en Xataka.

Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con las cerraduras inteligentes de Verisure, disponibles como parte del sistema de alarma Verisure. Al margen de permitir abrir la puerta usando las llaves o desde el móvil, alertan ante cualquier intento de manipulación y transmiten la información a la unidad central de la compañía para generar un salto de alarma. Descubre la solución que mejor se ajusta a las necesidades de tu vivienda o negocio. Consejo ofrecido por la marca

Cómo seguir la gala de los Premios Xataka Verisure 2026 en directo

Como todos los años, la gala tendrá lugar en los Cines Capitol de Madrid y la entrada será totalmente gratuita. Si ya tienes la tuya, ¡te esperamos el martes por allí!, y si no la tienes, todavía quedan unas poquitas (muy poquitas), así que todavía puedes pedir la tuya en este enlace. Sobra decir que puedes venir con un acompañante, solo marca la casilla correspondiente en el formulario. En pocas palabras:

Cuándo: 17 de noviembre a las 20:00

17 de noviembre a las 20:00 Dónde: Cines Capitol (Madrid) y xataka.com

Cines Capitol (Madrid) y xataka.com Entradas: Pide la tuya en este formulario (gratis y por orden de inscripción)

Si no puedes acompañarnos en persona, no hay problema. La gala se podrá seguir en vivo y en directo en streaming a través de nuestro canal de Twitch. Además, antes de la gala habrá una pregala presentada por Ana Boria y Ángela Blanco que, como no podría ser de otra manera, estará llena de sorteos.

En lo que respecta a la gala, tendremos que esperar para descubrir los ganadores, pero sí os podemos dar un breve adelanto: Jimmy Wales, fundador de Wikipedia, estará en el teatro y tendremos oportunidad de charlar con él. Y cuando termine, tendremos una fiesta en La Cartuja (C/ de la Cruz 10). Para acceder, tendrás que enseñar la pulsera que te daremos en la gala.

¡Nos vemos la semana que viene, xatakeros!