Jimmy Wales, ganador del premio Xataka Leyenda 2026: el hombre que fundó Wikipedia, la gran enciclopedia moderna

El próximo 17 de noviembre celebramos una nueva edición de nuestros Premios Xataka Verisure 2026. Como ya es tradición, al largo listado de dispositivos tecnológicos galardonados por nuestro jurado se sumará un premio muy especial y que todos los años sirve de punto culminante para la gala: el premio Xataka Leyenda.

Este reconocimiento, concedido a las personas que durante las últimas décadas han contribuido a forjar el estado de la tecnología tal y como la conocemos en el presente, ha pasado por las ilustres manos de Pedro Duque en 2021, Margrethe Vestager en 2022, Matt Mullenweg en 2023 y Stella Li en 2025.

Hoy nos enorgullece anunciar a Jimmy Wales, fundador de Wikipedia, como Premio Xataka Leyenda 2026.

Wales estará con nosotros en Madrid el 17 de noviembre y, como todos los años, nuestra directora María González charlará largo rato con él sobre el escenario. La entrega del Xataka Leyenda supone el punto culminante de los Premios, una gala plagada de reconocimientos a los mejores productos tecnológicos del año. Si tienes interés en acudir, aún puedes conseguir una entrada aquí, además de seguirlos en directo vía streaming.

Lo que Wikipedia aporta a la humanidad

Hay muchas formas de interpretar el legado de una tecnología. Podemos hablar de grandes cifras, de usuarios activos, de millones de dólares en ingresos, de años operativos. Todas estas métricas son relevantes pero, en ocasiones, no condensan la importancia que una sola invención ha tenido en la vida de millones de personas. Wikipedia es sin duda una de esas invenciones.

Jimmy Wales nació en 1966 en Estados Unidos y, tras estudiar finanzas en la universidad de su estado natal, Alabama, se introdujo en el sector financiero. Fue allí donde tuvo un primer contacto con el incipiente mundo de internet, co-fundando Bomis y ganando el dinero suficiente para financiar el proyecto que tenía en la cabeza y que terminaría transformando la red.

Tras un primer ensayo infructuoso —Nupedia—, Wales y Larry Sanger dieron con la tecla: Wikipedia, un modelo de enciclopedia gratuito, editado por sus propios usuarios y cuyo conocimiento sea de libre difusión para toda la humanidad. El éxito de Wikipedia fue fulgurante, escalando rapidísimamente su número de artículos y usuarios activos.

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En 2003, Wales decidió convertir a Wikipedia en una actividad sin ánimo de lucro, gestionada por la Wikimedia Foundation.

Aquel fue el germen de lo que hoy es una de las grandes grapas, sino la Gran Grapa, que vertebra nuestra experiencia digital. Wikipedia acumula 25 años de historia, es depositaria de más de 65 millones de artículos en infinidad de idiomas y acumula unas 15.000 millones de visualizaciones mensuales. Cifras, de nuevo, que representan solo una facción de la importancia que Wikipedia ha tenido en la vida de millones de personas desde su nacimiento.

Wikipedia es hoy la puerta de entrada a cualquier conocimiento, fruto de la pasión desinteresada de miles de editores que preservan su contenido para quien desee consumirlo. Son incontables las horas que yo personalmente he pasado leyendo artículos y aprendiendo cosas que, de otro modo, habría tenido muy difícil aprender. Su valor es intangible.

El reto de Wales y Wikipedia a futuro

Uno que afronta un reto a corto plazo. La aparición de la IA ha llevado al paroxismo la lógica de la "democratización del conocimiento", permitiendo a cualquier persona con acceso a ChatGPT o a Claude preguntar a sus modelos más avanzados cuestiones de toda clase. También ha abierto una amenaza: la del contenido generado por IA entrando en Wikipedia.

Wales se ha mantenido firme ante la gran revolución de la IA: considera que su valor sigue siendo el "conocimiento verificado por el ser humano" y que sobre los hombros de Wikipedia recae gran parte del peso de los bots IA reclamando solicitud de acceso a sus contenidos.

Este último, como vimos, ha sido el gran punto de conflicto entre Wikipedia y los chatbots IA. Desde enero, Wikimedia Enterprise alcanzó un acuerdo con algunos de los grandes actores de la industria, como Amazon o Microsoft, para cobrar por el acceso a los contenidos de la enciclopedia. Wikipedia, no obstante, ha notado la aparición de los LLM: su tráfico humano caía un 8% el año pasado, sirviendo a un tiempo de fuente y de víctima de la IA.

De todo esto y mucho más hablaremos el 17 de noviembre en los Premios Xataka. Sin duda, son tiempos apasionantes para todo amante de la tecnología. Y sin duda una constante nos acompañará entre tanto cambio y revolución: Wikipedia. La gran enciclopedia libre lleva 25 años con nosotros. La gran idea de Wales ha cambiado nuestra relación con el conocimiento de forma radical e inédita en la historia.

Por todo ello, será nuestro premio Xataka Leyenda 2026.

Imagen | Xatala

En Xataka | Todo nuestro conocimiento es básicamente la Wikipedia: aparece en el 80% de los resultados de Google