Últimos días para conseguir tu entrada para los Premios Xataka Verisure 2026: te esperamos el 17 de noviembre

El próximo 17 de noviembre todos los amantes de la tecnología tenemos una cita en los Cines Capitol. Queda exactamente una semana para que celebremos en Madrid nuestros Premios Xataka Verisure 2026 y estamos ultimando todos los preparativos para que la gala, como todos los años, vaya como la seda. Y te estamos esperando con los brazos abiertos.

Si deseas asistir de forma presencial, aún tienes una oportunidad para conseguir tu entrada. Aquí te explicamos todos los detalles.

Agenda

Cuándo: 17 de noviembre de 2025

17 de noviembre de 2025 Dónde: Cines Capitol (Madrid)

Cines Capitol (Madrid) Horario: Comienzo de la gala a las 20.00 (hora peninsular española), aunque os contaremos más sobre apertura de puertas y acceso por correo, cuando recibas tu confirmación.

Como siempre, los Premios Xataka encumbrarán a los mejores productos tecnológicos del año. ¿Cuál será el mejor teléfono de gama alta de 2026? ¿Y la mejor televisión? ¿Y el mejor ordenador portátil? Preguntas que solo encontrarán respuesta durante la gala. Sí sabemos quién se llevará el Xataka Leyenda: Jimmy Wales, fundador de Wikipedia, con quien tendremos la oportunidad de charlar en persona sobre el escenario.

Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con las cerraduras inteligentes de Verisure, disponibles como parte del sistema de alarma Verisure. Al margen de permitir abrir la puerta usando las llaves o desde el móvil, alertan ante cualquier intento de manipulación y transmiten la información a la unidad central de la compañía para generar un salto de alarma. Descubre la solución que mejor se ajusta a las necesidades de tu vivienda o negocio. Consejo ofrecido por la marca

Al terminar, seguiremos la fiesta en La Cartuja (C/ de la Cruz 10), a la que podrás acceder con la pulsera que te entregaremos en la gala.

Cómo solicitar tu entrada

Si te apetece venir de forma presencial a los Cines Capitol el 17 de noviembre y disfrutar de la gran fiesta anual de la tecnología, puedes registrarte en el siguiente formulario. Las entradas son gratis hasta completar aforo, por lo que te recomendamos que seas rápido. Durante el proceso de registro podrás indicar si deseas venir con acompañante o no. En unos días te llegará al correo un email de confirmación. ¡Atento a tu bandeja de entrada!





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Nota: Si no te funciona el formulario, puedes apuntarte aquí.

Y también como todos los años, todos aquellos que no puedan asistir presencialmente podrán seguir nuestra gala desde la retransmisión que realizaremos en la web.

¡Muchas gracias y nos vemos el 17 de noviembre!