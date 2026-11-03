Óscar Puente anuncia su dimisión como ministro de Transportes

Óscar Puente ha anunciado este martes su dimisión como ministro de Transportes tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo), que ha dejado 69 fallecidos. El anuncio se ha producido al término de una comparecencia de más de cuatro horas ante la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, donde ha explicado las circunstancias de la tragedia y las medidas de seguridad previstas por el Gobierno. Puente también ha confirmado que renuncia a formar parte de las listas del PSOE para las elecciones generales del 29 de noviembre, una decisión que ha justificado por motivos de "dignidad política.

Puente ha explicado que había decidido dejar el cargo pocas horas después del siniestro, aunque quiso esperar a conocer las primeras pesquisas antes de anunciarlo. Durante su intervención sostuvo que ninguna decisión u omisión suya había contribuido directamente a causar el accidente, una afirmación que no equivale a una conclusión de la investigación. Al mismo tiempo, describió su salida como una "medida necesaria y positiva" y pidió no perder de vista a quienes han sufrido la tragedia.

La decisión contrasta con la posición que el Ejecutivo había mantenido apenas unas horas antes. Según informó EFE, fuentes del Gobierno aseguraron este mismo martes que la continuidad de Puente estaba fuera de discusión y descartaron tanto su dimisión como un posible cese por parte de Pedro Sánchez. Sin embargo, la posibilidad de abandonar el cargo ya se había planteado días atrás. Tras el siniestro, el propio ministro había puesto su cargo a disposición del presidente, quien le pidió que continuara al frente de Transportes porque consideraba injusta su salida.

Qué ocurrió en Urda y qué queda por esclarecer

Ahora bien, las causas de la tragedia siguen bajo investigación, aunque las comunicaciones conocidas y las explicaciones de Puente permiten reconstruir algunas de las decisiones previas al choque. Tras la caída del sistema LZB, encargado de supervisar automáticamente la circulación, el centro de control de Adif autorizó a las 8:36 a un AVE a reanudar la marcha con normalidad, aunque el tren no volvió a ponerse en movimiento hasta aproximadamente las 8:43. Cinco minutos después, la maquinista de un Iryo comunicó que seguía detenida. El centro recibió el aviso, pero no ordenó detener el AVE, que terminó colisionando con el otro convoy alrededor de las 8:53.

La marcha del ministro deja ahora abiertas dos cuestiones: quién asumirá la cartera de Transportes y cómo se ejecutarán las medidas de seguridad anunciadas este martes. El Gobierno ha presentado un plan extraordinario que contempla una revisión de los sistemas de la línea Madrid-Sevilla y la doble validación de las órdenes de circulación cuando fallen los mecanismos automáticos de protección. También ha aprobado 30 millones de euros en ayudas y anticipos de indemnizaciones para los afectados. Mientras continúa la investigación, Transportes ha solicitado autorización judicial para reconstruir el tramo dañado. Puente estimaba que la línea podría reabrirse en un máximo de diez días naturales una vez obtenido ese permiso.

Imagen destacada | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible

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