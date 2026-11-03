Olvídate de las sesiones de gimnasio de una hora: "picar" ejercicio a lo largo del día te da una fuerza parecida

Todos tenemos clara la importancia de hacer ejercicio. Otra cosa es que seamos capaces de reunir suficiente tiempo libre para practicarlo. Lógicamente, la salud es lo primero y deberíamos dedicarle el tiempo que merece, pero por desgracia nuestras rutinas no siempre nos lo permiten. Por eso, hace años que se estudian los beneficios del exercise snacking, una forma de entrenamiento que consiste, básicamente, en cambiar una sesión larga por varias sesiones cortas a lo largo del día. Hasta ahora se habían estudiado mayormente sus efectos cuando se usa para sustituir largos entrenamientos aeróbicos. Sin embargo, un equipo de científicos de la Universidad de Tongji, en China, acaba de demostrar que también es útil con el ejercicio de fuerza.

El experimento. Para la realización de este estudio se contó con 45 voluntarios, todos ellos hombres estudiantes, acostumbrados al ejercicio de fuerza y con edades comprendidas entre los 18 y los 25 años. Se dividieron en tres grupos, uno control y dos experimentales. En los dos grupos experimentales hicieron un entrenamiento de 8 semanas, con tres días de ejercicio semanales. Cada uno de esos días, los del primer grupo hicieron una sola sesión continua de 60 sentadillas, mientras que en el otro grupo experimental hicieron tres bloques espaciados de un minuto de entrenamiento con 20 sentadillas en cada uno. Por último, los del grupo control no hicieron ejercicio.

Cabe destacar que las sentadillas se hicieron en máquina Smith, bajo supervisión y con un aumento progresivo del peso. Esto es muy útil para mejorar la fuerza física. En total todos los de los grupos experimentales hicieron 60 sentadillas al día, ¿pero hubo diferencia en el número de sesiones?

Lo importante es la suma. Tras las 8 semanas de entrenamiento, la fuerza muscular, la fuerza isométrica y la resistencia muscular relativa mejoraron en ambos grupos experimentales en comparación con el control. Las ganancias fueron un poco mayores en los que hicieron una sola sesión larga, pero en realidad las diferencias no eran estadísticamente significativas. Esto nos sugiere que los beneficios del ejercicio de fuerza se podrían conseguir también con un exercise snacking.

Mayor disfrute. Si bien las diferencias en las ganancias no fueron estadísticamente significativas, sí que lo fueron las referentes al disfrute de los participantes. Y es que la mayoría de los que hicieron el ejercicio en sesiones cortas señalaron que disfrutaron más con el entrenamiento. Hacer ejercicio de forma regular es complicado cuando no tenemos mucho tiempo libre y se nos hace aún más cuesta arriba si la práctica es aburrida. Si se disfruta más, tenemos mucho ganado.

Las limitaciones. Es importante destacar que este estudio tiene limitaciones. Para empezar, el número de participantes es bastante reducido, ni siquiera llega a 50. Además, son todos hombres jóvenes y entrenados. Lo ideal sería comprobar que los beneficios se obtienen también en el resto de la población, por lo que haría falta una muestra más representativa del conjunto de esta. Aun así, es un buen inicio para seguir investigando. Al fin y al cabo, si hay algo claro, es que poco ejercicio siempre será mejor que ninguno. Si no podemos entrenar en sesiones largas, “picotear” ejercicio puede ser nuestra salvación.

Imágenes | Sven Mieke (Unsplash)

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