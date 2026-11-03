Almacenamiento en la nube, VPN, correo y más: esta alternativa europea a Google Drive inaugura el Black Friday con un 87 % de descuento

Ya estamos en noviembre, mes de, como ya sabéis, el Black Friday. Es un momento en el que nos lanzamos a renovar dispositivos como móviles, electrodomésticos o básicamente cualquier cosa. También es un muy buen momento del año para buscar servicios como puede ser un almacenamiento en la nube y uno de los mejores que hay tiene ahora mismo un 87 % de descuento en todos sus planes: se trata de Internxt, que, usando el código 'XATAKABM87' sus planes parten de los 1,29 euros al mes o 247 euros si elegimos un plan para toda la vida.

Una alternativa europea a Google Drive que incluye VPN

Es uno de los mejores precios de Internxt en lo que va de 2026, por lo que tenemos una gran oportunidad si buscamos un almacenamiento en la nube. Es una de las mejores alternativas europeas a Google Drive que hay actualmente, puesto que es una empresa de origen español. Su plan más económico incluye 1 TB de almacenamiento, pero hay más cosas que podemos destacar de este servicio.

La privacidad es uno de los puntos clave de Internxt. Su modelo de cifrado de conocimiento cero implica que nuestros archivos se cifrarán antes de subirse a la nube y no cuando lleguen a esta. ¿Y eso qué significa? Que nadie podrá acceder a nuestros archivos, ni siquiera la propia Internxt. Además, también es una nube de código abierto y tiene incluso cifrado postcuántico, por lo que está preparada a nivel de seguridad para los próximos años.

Más allá de ofrecer almacenamiento, ya desde el plan más básico de Internxt vamos a tener una serie de herramientas muy útiles. La más destacada es una VPN cifrada, ideal para pasar nuestro tráfico en Internet por un túnel seguro y que podemos usar tanto en casa como si tenemos que conectarnos a un WiFi público. También cuenta con antivirus, aunque en otros planes más caros tendremos también Meet y hasta correo electrónico.

El 87 % de descuento deja cualquiera de sus planes a un precio muy atractivo. Si Internxt repite la misma jugada del año pasado, es posible que más adelante este mismo mes de noviembre tengamos un descuento aún mayor. Aun así, el código 'XATAKABM87' nos deja ya este almacenamiento en la nube a un precio muy interesante.

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Imágenes | Internxt

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