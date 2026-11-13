El PP está intentando generar su propio “perrosanxe” convirtiendo a Feijóo en Anuel con Anotop At

Hay un manidísimo adagio que dice que ‘toda crisis es en realidad una oportunidad’. En el PP han decidido retocarlo y convertir una de las más sonoras meteduras de pata de su líder, Alberto Núñez Feijóo, en una oportunidad para conectar con una parte de la población que será clave el 29N: los jóvenes. ¿Cómo? Rescatando el ininteligible “anotop at” pronunciado hace un año por Feijóo en el Congreso, un lapsus que entonces fue motivo de chanza entre la oposición y ahora el PP ha convertido en un imán para el votante joven.

Y aunque es pronto para saber si le funcionará o no, hay algo innegable: la estrategia está cuajando en las redes.

Del 26 de noviembre… En política 12 meses equivalen a varias vueltas al Sol, pero es probable que aun así recuerdes el episodio que protagonizó Feijóo hace justo un año en el Congreso. El líder del PP quiso tirar de sorna y espetar a Pedro Sánchez que algún día se rodaría una serie sobre su vida titulada “Anatomía de un farsante” cuando, en pleno chascarrillo, se quedó trabado y acabó pronunciando un ininteligible “Anotop At”. Ocurrió un 26 de noviembre.

El patinazo dejó a Feijóo cariacontecido mientras la bancada de la oposición estallaba en aplausos y carcajadas.

Le ha gustado 🐐 https://t.co/GCB9WHRAor — Nuevas Generaciones de España 🇪🇸 (@NNGG_Es) November 12, 2026

…al 29 de noviembre. Ironías de la política (o no), el panorama es hoy bastante diferente. En dos semanas los españoles tendremos que acudir a los colegios electorales para escoger nuevo Gobierno y, con la campaña ya activada, en el PP han visto en aquel “Anotop At” algo más que un resbalón dialéctico en el fragor del debate parlamentario.

Al contrario. En vez de arrojar tierra sobre el lapsus han decidido rescatarlo, exprimiendo su espontaneidad para conectar con el electorado joven, al que probablemente más le cuesta llegar a Feijóo, un político de 65 años que se pasó 13 presidiendo la Xunta de Galicia y al que hasta hace no tanto era difícil ver sin corbata. No es una estrategia muy distinta a la que empleó en 2023 el PSOE con el famoso “Perro Sanxe”. La idea es básicamente la misma: convertir un ataque o un meme en un activo positivo.

“Primeras impresiones”. Ayer por la tarde, coincidiendo con el pistoletazo de salida de la campaña electoral, el PP colgó en su cuenta oficial de X un vídeo en el que se pueden ver las reacciones de Feijóo a los memes que juegan con el famoso “Anotop At” e incluso lo presentan como cantante de trap, con clarísimas alusiones al puertorriqueño Anuel AA.

La pieza dura menos de 50 segundos y en ella vemos al popular dentro de un coche, riéndose mientras ve la pantalla del móvil. De momento suma 1,3 millones de visitas (y subiendo). Nada mal para un perfil con menos de 860.000 seguidores.

No estáis preparados para lo que se viene https://t.co/5vHh7l25Lg — Nuevas Generaciones de Madrid (@nnggmadrid) November 12, 2026

¿Es solo una anécdota? No lo parece. Más allá de la cuenta oficial del PP en X, el partido ha compartido otras piezas de tono similar en los perfiles que gestiona. En ocasiones con una apuesta aún más irreverente por la autoparodia.

El ejemplo más claro lo encontramos probablemente en TikTok, una plataforma empleada sobre todo por veinteañeros (en 2022 el 60,5% de sus usuarios tenían entre 18 y 34 años). Ayer la cuenta oficial de los populares cambió su foto de perfil, añadiendo una generada por IA en la que se ve a Feijóo emulando a Kobe Bryant en 2001 vestido con chándal y la copa de la NBA.

El perfil ya ha recuperado su foto habitual (el logo del PP con fondo azul), pero el gesto no ha pasado desapercibido a los analistas y el tono sigue replicándose en las cuentas de Nuevas Generaciones. En la de Madrid pueden verse aún el montaje con IA del Feijóo-Kobe Bryant y varias publicaciones en las que se intenta suavizar la imagen del líder popular asociándolo por ejemplo al trap. En la cuenta de NNGG España también han compartido una foto que muestra a Feijóo como un futbolista celebrando un gol: “Vaya farmeo de Aura”.

Efecto multiplicador. Si la estrategia está funcionando es porque no se limita a los perfiles oficiales vinculados al PP. Basta una búsqueda rápida en X para encontrar otras cuentas de contenido paródico que comparten vídeos, canciones e imágenes generadas con IA en las que se presenta a Feijóo como cantante de trap a lo Anuel, futbolista, acompañado de Jordi Wild o Ibai… Se repite el latiguillo de “Anotop At” y sobre todo se rejuvenece el perfil del líder popular, aproximándolo a los votantes conservadores de 20 o 30 y pocos años que todavía no hayan decidido su voto.

Hay algún caso en el que esas publicaciones se presentan como “colaboración pagada”, lo que sugiere que, más allá de la viralidad espontánea, hay cierta estrategia de fondo.

ANOTOP AT 🇪🇸 X 🇮🇱 Alberto Núñez Feijóo X Raul Becas Goyim No apto para líderes que cancelan a última hora. #AnotopAT #MadeInSpain https://t.co/podp7BBw5b — Raul Becas y Ayudas (Goyim) (@raulbecasayudas) November 12, 2026

La clave: el contexto. Lo cierto es que el “Anotop At” no ha emergido en un momento cualquiera. Llega justo en el inicio de la campaña electoral y coincidiendo con un contexto especialmente favorable para el PP en su empeño por ‘pescar’ papeletas en el caladero de votantes próximos a Vox.

Hoy se publican las entrevistas de Jordi Wild con Pedro Sánchez, Ada Colau y Alberto Núñez Feijóo como parte de The Wild Project. Aunque las charlas son importantes para los tres candidatos (Jordi Wild ejerce una influencia muy relevante entre los votantes más jóvenes) quizás el que más puede rentabilizarla es el líder popular.

¿El motivo? Además de darle una ventana privilegiada para llegar a la Gen Z y los millennials más jóvenes, le permite marcar distancias con Santiago Abascal, el candidato con el que rivaliza por el voto conservador. El líder de Vox también estaba invitado al set de Wild, pero acabó echándose atrás por diferencias sobre el control y uso de la grabación.

Esa decisión le valió al dirigente de Vox una avalancha de críticas, en lo que se ha interpretado como un patinazo (este sí, mucho peor que el “Anoto At”) ante su electorado más joven. Es más, hay quien cree que ese error ha erosionado los puntos que se marcó este lunes en ‘La Revuelta’.

Imagen | Nuevas Generaciones del PP Madrid (X)

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