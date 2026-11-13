pCloud ya está de Black Friday: tiene un descuento de más del 60% en todos sus planes de por vida de almacenamiento en la nube

Este noviembre, mes del Black Friday, es perfecto para renovar tu viejo móvil o comprar un nuevo televisor. También es un período en el que merece la pena considerar servicios como puede ser un almacenamiento en la nube, ya que hay varios con descuentos importantes. Uno de ellos es pCloud, alternativa a Google Drive que tiene ahora mismo un descuentazo en todos sus planes de por vida: parten de los 159 euros y solo es un único pago.

pCloud - 500 GB de almacenamiento de por vida PVP en pCloud — 159,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un solo pago para evitar suscripciones mensuales o subidas de precio

pCloud es un servicio de almacenamiento en la nube que opera bajo la legislación suiza y que permite elegir entre dos regiones a la hora de almacenar nuestros datos: Unión Europea y Estados Unidos. Más allá de los distintos planes que ofrece (hablaremos de ello a continuación), destaca por ofrecer una interfaz de usuario muy fácil de usar y que permite acceder a nuestros archivos desde prácticamente cualquier dispositivo.

Cuenta con varias funciones que merece la pena reseñar. Una de ellas es que cuenta con una app de escritorio que funciona como un disco virtual, lo que nos ayudará a gestionar los archivos como lo haríamos con los de nuestro PC. Además, permite compartir archivos con otras personas (aunque no usen pCloud) y cuenta con herramientas como pCloud Photos para organizar nuestras fotografías y vídeos, o pCloud Docs, ideal para editar o colaborar en documentos y hojas de cálculo directamente desde la plataforma.

Ahora sí, hablemos de los planes. Los que tenemos en oferta son los que son para toda la vida, por lo que solo tendremos que pagar una única vez. Esto es ideal por dos razones: te evita tener una suscripción más y, además, te ahorra posibles subidas de precio. Estos son los precios de los cuatro planes de por vida que podemos elegir:

500 GB de almacenamiento : 159 euros (antes 279 euros).

: 159 euros (antes 279 euros). 2 TB de almacenamiento : 379 euros (antes 709 euros).

: 379 euros (antes 709 euros). 10 TB de almacenamiento : 1.099 euros (antes 2.799 euros).

: 1.099 euros (antes 2.799 euros). Pack 3 en 1 con 3 TB de almacenamiento, pCloud Pass y pCloud Encryption: 579 euros (antes 1.517 euros).

¿Cuál elegir? Va a depender de nuestras necesidades. Los 500 GB pueden ser suficientes para muchos usuarios, aunque la oferta más completa la tendremos con el Pack 3 en 1. La razón es que, además de disponer de 3 TB de almacenamiento, también tendremos un gestor de contraseñas (pCloud Pass) y una herramienta de cifrado (pCloud Encryption), la cual nos permitirá utilizar cifrado de conocimiento cero.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | pCloud

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