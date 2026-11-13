3,1 millones de visualizaciones en pocas horas: las entrevistas de Jordi Wild monopolizan el arranque de la campaña

Hubo un tiempo (hace no tanto) en el que las campañas electorales arrancaban con una pegada de carteles, entre flashes, sonrisas a cámara para el directo en prime time y declaraciones precocinadas para los titulares del día siguiente. En 2026 ‘las pegadas’ se mantienen por puro ejercicio de resistencia nostálgica, pero si te das una vuelta por las webs de los principales generalistas da la sensación de que la carrera del 29N (al menos la virtual) ha empezado en otro lugar: el estudio de Manresa desde el que graba el youtuber Jordi Wild, el mismo por el que en los últimos días han pasado Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Ada Colau.

Sus tres entrevistas se han lanzado esta mañana y, a la vista de sus audiencias y repercusión, parece confirmarse que algo está cambiando en las campañas.

¿Qué ha pasado? No importa el año ni los candidatos, en las campañas siempre se suele seguir cierta liturgia que se repite convocatoria tras convocatoria. En el 29N a esa ‘misa electoral’, formada por mítines, debates televisados, carteles y jornadas de reflexión se ha sumado un capítulo más: The Wild Project.

Hoy, 13 de noviembre, con la campaña recién iniciada (oficialmente), su responsable, el youtuber catalán Jordi Wild, ha publicado una serie de tres entrevistas con Colau, Feijóo y Sánchez. Las piezas se grabaron esta semana y se han publicado repartidas a lo largo de la mañana, entre las 8.00 y las 12.00 h.

La franja quizás habría sido algo más amplia si Wild hubiese entrevistado también a Santiago Abascal, pero el candidato de Vox rechazó a última hora la invitación, algo que el youtuber ha denunciado como “una falta de respeto”.

¿Por qué es importante? Por varias razones. La primera y más evidente es el alcance de esas entrevistas, algo que puede medirse de dos formas: cuantitativa y cualitativamente. Mientras escribo este artículo (primera hora de la tarde del viernes), la entrevista con Ada Colau suma 1,4 millones de visualizaciones, la de Feijóo 1,1 millones y la de Sánchez 603.000. La diferencia se explica porque no todas las grabaciones llevan el mismo tiempo publicadas (entre la de Colau y Sánchez pasaron varias horas), con lo que es pronto para compararlas.

Lo que parece confirmado ya es el enorme alcance de las entrevistas, cuyo impacto final se verá amplificado con clips compartidos en otras plataformas. No es nada sorprendente. The Wild Project suma casi 7,5 millones de suscriptores en YouTube y en marzo de 2023 los dos canales de Wild superaron los 160 millones de visualizaciones. Según cálculos de El País, la suma del pódcast y los clips del programa más visto de Wild alcanza los 67 millones de reproducciones.

¿Solo se trata de números? No. Aunque las cifras de audiencia serían suficientes para dar relevancia a las entrevistas de Wild (los episodios de ‘La Revuelta’ a los que acudieron Santiago Abascal y Pedro Sánchez sumaron entre 4,4 y 4,7 millones de espectadores de media), su relevancia va más allá.

Basta con echar un vistazo a las portadas de generalistas como El País, elDiario, El Mundo o ABC para comprobar que en cierto modo ha sido una suerte de ‘inicio de campaña digital’. No se trata solo de que esos cuatro medios (y otros muchos) estén publicando crónicas e incluso análisis en directo sobre las entrevistas, es que la mayoría lleva días hablando del tema, analizándolo y creando hype.

¿Tan raro es? Desde luego no es habitual que los candidatos de tres de los principales partidos, incluidos los dos con más opciones de llegar a Moncloa, acepten someterse a extensas entrevistas de un youtuber, en un entorno y con unos códigos diferentes a los de los medios tradicionales. Si ha sido posible ahora es en gran medida por el enorme alcance de Jordi Wild, uno de los youtubers más influyentes de España y cuyo perfil ha ido evolucionando desde 2013.

El Confidencial comparte hoy una anécdota. Hace unos días, mientras preparaban la entrevista, los asesores de Sánchez en la Moncloa le aconsejaron que no fuese contra el “ego” del podcaster. Su respuesta fue elocuente: “¿Cómo voy a hacerlo si ha conseguido sentar al presidente del Gobierno de España en un estudio de Manresa”. Hay quien ya ve al catalán como una especie de “Joe Rogan a la española”, uno de los comunicadores más influyentes de EEUU.

¿Por qué aceptaron los candidatos? Porque probablemente el coste de rechazar la invitación de Wild es mayor que el del sentarse a sus micrófonos. Lo ha comprobado Abascal, a quien le han llovido las críticas (incluidas las del youtuber) tras rehusar en el último momento participar en Wild Project.

No se trata solo de la ausencia en sí. No acudir a la llamada de Wild implica renunciar a una palestra privilegiada desde la que dirigirse a un perfil muy concreto: mayoritariamente hombres jóvenes, de entre 18 a 35 o 40 años. El mismo con el que, tras el plantón de Abascal, intentarán conectar los tres candidatos, especialmente Feijóo, quien ya ha apelado a ellos.

Imagen | The Wild Project (YouTube)

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