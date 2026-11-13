Las secadoras de Whirlpool estrenan Adaptive Dry: así es la función que aprende cómo te gusta la ropa tras cada ciclo

Elegir un programa en la secadora suele ser un ejercicio de ensayo y error: lo que para una persona es un secado perfecto, para otra deja la ropa demasiado húmeda o excesivamente arrugada. Para evitar tener que andar ajustando manualmente los parámetros en cada colada, Whirlpool ha presentado Adaptative Dry, una nueva función que introduce el aprendizaje automático en sus secadoras conectadas.

La premisa detrás de esta tecnología es sencilla: en lugar de aplicar programas rígidos iguales para todo el mundo, la máquina va calibrando su funcionamiento en función de cómo ha quedado la colada anterior.

Cómo funciona este secado "a la carta"

El sistema se apoya en la app móvil HomeWhiz (el ecosistema conectado de la marca) para cerrar el círculo tras cada uso. Una vez terminado el programa y sacada la ropa del tambor, el usuario puede valorar rápidamente desde su teléfono tres variables clave del resultado:

El grado de secado: si las prendas han salido exactamente al punto deseado o con algo de humedad.

si las prendas han salido exactamente al punto deseado o con algo de humedad. La formación de arrugas: si el movimiento del tambor y la temperatura han dejado la ropa lista para guardar o difícil de planchar.

si el movimiento del tambor y la temperatura han dejado la ropa lista para guardar o difícil de planchar. La duración del ciclo: si el tiempo empleado ha sido adecuado o excesivo para esa carga.

A partir de estas valoraciones, los algoritmos de Adaptative Dry recalculan y adaptan de forma progresiva los parámetros de los ciclos futuros (temperatura, tiempos y movimientos) para ajustarse a las preferencias específicas de ese hogar.

Este movimiento responde a una tendencia cada vez más habitual en el hogar conectado: aprovechar el control desde el móvil no solo para encender el electrodoméstico a distancia, sino para personalizar su comportamiento. De hecho, según datos manejados por Beko Europe (matriz de la marca), aunque eliminar manchas sigue siendo la prioridad principal al hacer la colada (56%), a un 25% de los usuarios le preocupa el deterioro de los tejidos y a un 11% las arrugas generadas durante el proceso.

Con esta integración en HomeWhiz, Whirlpool busca que la propia secadora vaya afinando el equilibro entre rapidez, cuidado textil y sequedad sin que el usuario tenga que complicarse configurando ciclos personalizados cada vez que pone una lavadora.

⚡ EN RESUMEN: secadora whirlpool con adaptative dry ✅ LO MEJOR Personalización real basada en el uso diario: a diferencia de los programas estándar cerrados de fábrica, el sistema aprende de tus preferencias concretas (si prefieres la ropa con un punto mínimo de humedad para planchar o completamente seca para guardar al instante).

a diferencia de los programas estándar cerrados de fábrica, el sistema aprende de tus preferencias concretas (si prefieres la ropa con un punto mínimo de humedad para planchar o completamente seca para guardar al instante). Uso práctico de la conectividad móvil: va más allá del típico encendido remoto que apenas se usa; convierte la app HomeWhiz en una herramienta útil para afinar el funcionamiento de la máquina sin complicar el panel físico. ❌ LO PEOR Dependencia obligatoria de la app y del móvil... Si no descargas la aplicación HomeWhiz, vinculas la secadora al Wi-Fi y te acuerdas de puntuar los ciclos tras sacar la ropa, la función no aporta nada frente a una secadora convencional.

Si no descargas la aplicación HomeWhiz, vinculas la secadora al Wi-Fi y te acuerdas de puntuar los ciclos tras sacar la ropa, la función no aporta nada frente a una secadora convencional. No sustituye una buena clasificación previa de la colada... Aunque ajuste los tiempos y temperaturas, si mezclas tejidos muy pesados (toallas) con prendas ligeras en el mismo tambor, ningún algoritmo evitará diferencias de secado. 💡 CÓMPRALO SI...Odias planchar o buscar cuidar tus prendas delicadas. ⛔ NO LO COMPRES SI... Huyes de las apps y prefieres girar una ruleta física, darle a "inicio" y olvidarte del teléfono móvil al poner una lavadora o secadora, esta función se quedará sin usar.

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