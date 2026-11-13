Sin la tele o la consola a mano también puedes seguir jugando a 'GTA VI': estas son las alternativas que ofrece PS5

Se me hace raro escribirlo, pero queda menos de una semana para poder jugar a 'GTA VI'. Me gustaría decir que voy a tener muchas horas del día para jugar, pero ni de lejos las que me gustaría. Y con un problema añadido: tengo la consola en el salón y la tele no siempre está libre. Como prefiero evitar una guerra sin cuartel, te voy a explicar las dos formas que hay para poder jugar al nuevo título de Rockstar sin necesidad de usar tu PlayStation 5 con la tele.

PS Portal es la mejor alternativa si no puedes usar la tele

La mejor forma para disfrutar de 'GTA VI' (o de básicamente, cualquier juego del catálogo de PS5) es utilizar PlayStation Portal. Este accesorio es, básicamente, un DualSense con una pantalla integrada. Yo me hice con ella hace unos días cuando estuve de rebajada, pero la tenemos disponible ahora mismo con un pequeño descuento en Carrefour: sale por 232 euros.

PlayStation Portal sirve para jugar en remoto a nuestra PS5 (aunque también podemos jugar en la nube si tenemos PlayStation Plus Prémium). Para ello, no es necesario que estemos conectados al mismo WiFi que la consola, pero sí que vamos a necesitar una conexión a Internet estable. Así, podremos seguir nuestra partida donde queramos, ya sea en la cama cuando la tele esté ocupada o directamente si no estamos en casa.

El dispositivo cuenta con una pantalla LCD de 8 pulgadas con resolución 1080p y 60 Hz. Tiene altavoces integrados, pero también podemos conectar unos auriculares a través de su puerto jack de 3,5 mm. Lo más interesante lo tienen los mandos, que cuentan con las mismas funciones que el mando de PlayStation 5, como la vibración háptica o los gatillos adaptativos.

La alternativa gratuita: PS Remote

¿Y si no quieres hacer un desembolso de más de 200 euros? Tienes una alternativa gratuita que, si bien no funciona tan bien, puede servirte como alternativa: PS Remote. Se trata de una app que está disponible en multitud de sistemas operativos (Windows, MacOS, Android, iOS, etc) y que, como su nombre indica, nos permite jugar de forma remota.

Si utilizamos, por ejemplo, nuestro móvil, lo ideal para disfrutar bien es emparejar un mando Bluetooth o usar un mando para móviles. Por supuesto, también necesitamos tener una conexión a Internet estable, ya sea la misma que utiliza la PlayStation 5 o una fuera de casa. La experiencia no será tan buena como con la Portal, pero es completamente gratis.

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Imágenes | Rockstar

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