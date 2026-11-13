Hallan en Asturias un diente de un tiburón superdepredador gigante de hace 331 millones de años

La primera vez que estuve allí me dijeron que en Covadonga se mira para arriba, es decir, a la estructura superior de la basílica neogótica. Bueno, y al techo de la Santa Cueva. Pero esta vez el hallazgo ha llegado por mirar hacia abajo, porque un equipo de geólogos ha dado con un diente fósil incrustado en una losa de caliza roja junto al Santuario. Y al parecer es de un enorme tiburón (entre 5 y 6 metros) que nadaba por la zona hace 331 millones de años, mucho antes de que los dinosaurios se plantearan existir o extinguirse.

El hallazgo. Un equipo compuesto por profesionales de lavUniversidad de Oviedo, la Universitat de València y la UNED describió la pieza envun estudio de Journal of Palaeogeography: el diente llegó roto y lo recompusieron con microtomografía computarizada, una especie de TAC de laboratorio que no daña el fósil. Con ella vieron en 3D la red de canales vasculares de la dentina y la forma de la corona.

43 milímetros. Es la mayor altura registrada en el género (todavía no se ha concretado la especie). La cúspide es ancha, curvada y de bordes doblemente aserrados. Las microserraciones de esmalte tienen el mismo diseño que las del tiburón tigre actual, hechas para partir carne e incluso caparazones. Los autores hablan de una dieta hipercarnívora. Con modelos de proporciones basados en el gran blanco y el tigre, calculan entre 5 y 6 metros de largo. Un tigre grande mide entre 3,8 y 4,5 metros. Casi ninguno supera los 5 metros.

Sí, pero. Esos metros salen de una analogía con tiburones vivos, no de un esqueleto. El cartílago rara vez fosiliza, y por eso la mayoría de los fósiles son dientes. Cuando aparece algo más, ya se puede celebrar una fiesta: en 2019, el personal del Mammoth Cave (Kentucky) dio con la mandíbula inferior, de unos 75 centímetros, de Saivodus striatus, otro tiburón del Misisípico tardío que solo se conocía por dientes. Esos dientes apuntan a tallas de un gran blanco, de 3,7 a 5,2 metros, o mayores.

Norte de Gondwana. Hasta ahora, los fósiles de Carcharopsis salían casi todos del sur de Laurussia, hoy Norteamérica y parte de Europa. Este es el primero del norte de Gondwana. Para el equipo, prueba que el tiburón se movía entre aguas costeras y mar abierto. Aquella zona era entonces la costa de un mar cálido y tropical, con plataformas de carbonato de más de 3.500 km² y más de 1.000 metros de espesor. El diente apareció en la base de esa pila: caliza griotte, nodulosa y rojiza. Un estudio de 2003 argumenta que fue con esa misma piedra con la cual se levantó la basílica. En 2000, las canteras de Amieva y Llanes la vendían como “Rojo Covadonga”.

Tras el desastre. Si trazamos la línea de esos 331 millones de años, nos remontamos al Misisípico, primer tramo del Carbonífero. Unos 28 millones de años antes, el evento Hangenberg cerró el Devónico. Según otro estudio de 2010, los vertebrados con mandíbulas perdieron el 32% de sus géneros. Los placodermos acorazados, que reinaban con bichos como el gigantesco Dunkleosteus, desaparecieron. Tiburones, peces de aletas radiadas y tetrápodos, escasos hasta entonces, se diversificaron y dominaron a partir de entonces. Que un depredador de 5 a 6 metros mandara arriba indica, según los autores, que la cadena alimentaria ya estaba rehecha.

12 millones de años. Según los autores, el Carcharopsis reinó durante millones de años. Su declive coincidió con la crisis del Carbonífero medio, que dio paso a nuevos linajes de tiburones con dientes en forma de tijera. Aquella crisis llegó con el hielo: hacia 330 millones de años, la glaciación del Paleozoico tardío entró en una fase de expansión, y el diente de Covadonga es de justo antes. Un estudio con secciones del norte de España calculó que esa primera fase de hielo dejó un hueco sedimentario de unos 3,5 millones de años. Es decir, este fósil da pistas muy interesantes sobre aquella etapa de evolución en la vida marina, cuando los océanos de antaño eran mucho más vastos.

Imágenes | Universidad de Oviedo

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