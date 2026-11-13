Donald Trump intentó que Jensen Huang siguiera como CEO: “Nvidia es demasiado grande como para caer”

Nvidia, la empresa que se ha convertido por méritos propios en el pegamento de la inteligencia artificial, se ha quedado sin su fundador y CEO. Estados Unidos y la propia Nvidia podían aguantar que Jensen hubiese sido víctima de una supuesta espía china, pero por políticas internas y tras conocerse otras dos relaciones extramatrimoniales con empleadas, el CEO anunció su dimisión.

Ahora, el New York Times apunta que Donald Trump lleva días convenciendo a Jensen Huang para que luche por su puesto. Y tiene todo el sentido si tenemos en cuenta que Jensen, aparte del CEO de Nvidia, era una pieza geopolítica clave para el actual Gobierno estadounidense.

En corto. El Times cita a dos personas relacionadas con una conversación entre Trump y Huang que se produjo en plena tormenta. El pasado martes 10 de noviembre, el presidente le pidió que siguiera luchando por su puesto de CEO. No surtió efecto porque, como decimos, una cosa era ser objeto de una supuesta trama de espionaje y otra muy distinta el incumplir normas de su compañía.

A comienzos de esta semana supimos que Jensen había mantenido relaciones con la vicepresidenta de salud de Nvidia, momento en el que la junta se reunió para decidir si lo destituían o no. El asunto escaló rápido porque, horas después, el propio Jensen dimitió... y hace apenas unas horas, Reuters informaba sobre una segunda empleada de Nvidia con la que Jensen habría tenido relaciones.

Demasiado grande para caer. El motivo de la llamada y de la petición de Trump es estratégico. Estos últimos años hemos visto a ambos muy unidos, con Huang pasando de ser un "simple" CEO de una tecnológica a convertirse en una especie de mano derecha en cuestiones de Estado. Ha acompañado a otros CEO en las galas de la Casa Blanca, ha recibido medallas por parte del Gobierno y ha estado al lado de Trump en viajes clave, como el de hace unos meses a China.

Nvidia es, además, una de las mayores empresas del mundo por capitalización y el puntal sobre el que Trump quiere construir esa superioridad tecnológica estadounidense. No deja de ser la que crea los chips más potentes para la IA y la que alimenta a prácticamente todas las Big Tech relacionadas con la inteligencia artificial.

Según estas fuentes del Times, Trump ve el escándalo como un "simple caso de adulterio" y, también según gente de su entorno, Jensen era una especie de Henry Ford del siglo XXI gracias a que su contribución a los centros de datos podían dar un nuevo impulso industrial al país. De hecho, según estas fuentes, el motivo es uno que se ha repetido en numerosas ocasiones estos últimos meses cuando hablábamos de la industria de la IA y de todo el gasto en esta tecnología: "Nvidia es demasiado grande para caer".

Aliado. La relación entre ambos en el primer mandato del presidente no fue tan estrecha, pero algo cambió cuando Trump se enteró de que Nvidia controlaba el 80% del mercado de los chips de IA avanzados. A partir de ahí, el mandamás de la tecnológica se convirtió en pieza clave para el presidente de EEUU, siendo intermediario en inversiones gigantescas en infraestructura en suelo estadounidense como en compras internacionales.

Un ejemplo es el acuerdo entre Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos para que compraran chips estadounidenses o, quizá, el caso más sonado: cuando Huang, tras meses de insistencia, consiguió que Trump accediera a vender tarjetas H200 a China. Hasta entonces, el Gobierno vetaba esas ventas porque no querían 'armar' al país que era (y es) el rival tecnológico y comercial, pero acordaron la venta previo arancel del 25% a los equipos como una forma de hacer que China dependa de Estados Unidos a nivel tecnológico. Al menos hasta que la tecnología de gigantes como Huawei se ponga a la par.

Reconstrucción. Todo esto no deja de ser información del New York Times y, como suele ocurrir, hay que confiar en las fuentes porque todo se está desarrollando a un ritmo vertiginoso, pero tiene todo el sentido que a Trump no le interese un Huang fuera de Nvidia. De hecho, parece que las agencias estadounidenses ya sabían lo de la relación entre la supuesta espía y Huang y decidieron ocultárselo a la víctima porque Nvidia seguía siendo extremadamente útil.

Ahora, toca reconstruir Nvidia, que ya tiene presidenta interina y busca sustituto para Huang. Trump ha mencionado que Tim Cook, que se acaba de jubilar en Apple, sería un candidato ideal y, de nuevo y a riesgo de quemar el meme de Xataka, tiene sentido: Cook es otra persona muy cercana al presidente, es de su confianza, estuvo hasta hace nada en la otra gran empresa del país, es alguien que ha mantenido buenas relaciones con China y con la taiwanesa TSMC.

Pero claro, una cosa es lo que quiera Trump... y otra lo que termine haciendo Nvidia. Adulterio aparte, el agujero que deja Huang va a ser muy difícil de llenar.

Imagen | La Casa Blanca (editada)

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