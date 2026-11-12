Jensen Huang dimite como CEO y Nvidia anuncia su plan de transición para frenar la sangría en bolsa

Tras los escándalos extramatrimoniales y sospechas de espionaje, Jensen Huang ha dimitido como presidente, director ejecutivo y miembro del consejo de Nvidia, con efecto inmediato, según anunciado Nvidia en un comunicado.

Colette Kress, actual directora financiera de la compañía, pasará a ocupar el puesto de CEO interina y mantendrá sus tareas de finanzas hasta que haya un relevo definitivo para Huang. El consejo busca candidatos de dentro y de fuera de la empresa.

Dos relaciones bajo la lupa. El inicio de la caída Huang al frente de Nvidia comenzó tras la exclusiva de The New York Times en la que se contaba que los servicios de inteligencia de EEUU habían detectado un vínculo estrecho entre Huang y Alice Huang, compradora de los chips que fabrica Nvidia y ciudadana china.

Alice Huang llegó a ser directiva de Megaspeed, una empresa de centros de datos con sede en Singapur que ha comprado más de 4.800 millones de dólares en chips desde junio de 2024, y de la que se sospecha que podría haber tenido acceso a información sensible de Nvidia y haber espiado para China. El gobierno de Xi Jimping niega las acusaciones de espionaje.

El domingo, el consejo abrió una investigación y Huang admitió una infidelidad a su esposa, con quien lleva casado 41 años. El problema se complicó cuando salió a la luz una segunda relación, con Kimberly Powell, de 48 años, vicepresidenta que depende directamente de él. Tras esa noticia, el consejo empezó a debatir su futuro.

El desplome en bolsa. En solo cuatro días, la cotización de las acciones de Nvidia han caído casi un 8%. Después de las nuevas informaciones, se produjo otro descalabro en el que se dejaron otro 8% fuera del horario normal de Wall Street. Tras conocerse su dimisión, las acciones han vuelto a caer.

El viernes cerró en algo más de 188 dólares. Cuando abran los mercados en Wall Street podría abrir por debajo de los 158 dólares. En ese caso, la empresa pasaría de valer 4,5 billones de dólares a 3,8 billones, provocando un serio quebranto en las cuentas de los inversores.

Según recogía la BBC, Baird y Bernstein Research rebajaron sus recomendaciones sobre las acciones de Nvidia, y Morgan Stanley lo sacó de su lista Top Pick. Es un gesto poco habitual, porque Wall Street llevaba más de cuatro años casi unida en su apoyo. Aun así, la mayoría de las casas de inversión sigue recomendando comprar.

Un lío político y sin relevo para Huang. Según recogía Reuters, el senador republicano Kevin Cramer pidió públicamente que Huang dejara su cargo al frente de Nvidia. En el Congreso también apareció la amenaza de una citación judicial para obligarle a dar explicaciones por saltarse las restricciones comerciales sobre la venta de chips a China.

Huang posee cerca del 3,6% de las acciones y la empresa no tenía un sucesor evidente. En el comunicado publicado por Nvidia, Kress ha intentado transmitir calma a sus inversores: "La fortaleza de Nvidia siempre ha residido en su gente, y junto con nuestro equipo directivo, me comprometo a seguir construyendo sobre la extraordinaria base que Jensen creó durante los últimos 33 años", escribió la ya nueva CEO de Nvidia.

Como colofón a todo el sainete protagonizado por Huang, Nvidia presentará sus resultados del tercer trimestre el 17 de noviembre, como estaba previsto. Sin duda será una presentación en la que deberán darse muchas explicaciones.

En Xataka | El escándalo de Jensen Huang iba a ser un problema para Jensen Huang. Va a acabar siendo un problema para los chips de NVIDIA

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