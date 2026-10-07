La factura de la luz del usuario medio supera los 104 euros pese al récord de generación solar en España

La energía solar fotovoltaica lideró el mix eléctrico durante el mes de septiembre por sexto mes consecutivo. Y, sin embargo, la que es la tecnología más barata no ha conseguido evitar por sí sola el impacto que ha tenido la inflación en los precios de la energía en la tarifa regulada (PVPC), a la que están acogidos 8,2 millones de consumidores, un 27,4% del total.

Según un estudio de FACUA-Consumidores en Acción, la factura eléctrica del usuario medio de esta modalidad ha subido casi 40 euros en apenas cinco meses, hasta superar los 104 euros en septiembre. Se trata del recibo más caro de los últimos cuatro años.

Lo que dice el informe. La factura del usuario medio acogido al PVPC en septiembre ha subido un 28% con respecto al mismo mes de 2025 (que registró un precio de 57,85 euros) y un 7,9% con respecto a agosto (con 96,65 euros), prolongando una tendencia alcista que comenzó en mayo. Esto significa que el mes pasado, el recibo del usuario medio con PVPC alcanzó los 104,31 euros, una cifra que no se superaba desde 2022, cuando el impacto de la crisis energética provocada por la invasión rusa de Ucrania llevó el recibo hasta los 137,93 euros.

Para realizar sus cálculos, FACUA utiliza el perfil de un usuario medio con una potencia contratada de 4,4 kW (la misma en horario punta y valle) y un consumo de 366 kWh mensuales.

Dos referencias importantes. La tarifa regulada o PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor), como explica Red Eléctrica en su web, es una tarifa eléctrica que gestiona el Gobierno de España. Para calcular sus precios, este modelo tiene en cuenta dos referencias: el pool y los mercados a plazo.

Por un lado, el pool es el mercado mayorista de la luz, cuyo precio se establece mediante una subasta en la que se hace la casación de las ofertas de las compañías productoras de electricidad con las órdenes de compra de la más barata a la más cara. La última oferta necesaria para cubrir la demanda determina el precio marginal de esa hora. Por otro lado, los mercados a plazo o futuros permiten que una comercializadora pueda comprar electricidad a medio y largo plazo a un precio pactado.

El PVPC emplea ambos indicadores. Hasta 2024, el PVPC estaba directamente expuesto a los precios del mercado mayorista. Esto hacía que las variaciones del pool se trasladasen con mucha rapidez a la factura, sometiéndola a una altísima volatilidad. A partir de ese año, la solución para poder estabilizar los precios fue ir introduciendo progresivamente los mercados a plazo como índice para este cálculo.

De este modo, en 2026, el 55% de la referencia de mercado utilizada para calcular el PVPC procede de los mercados a plazo y el 45% restante, de los mercados diario e intradiario, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Cada día a las 20:15, Red Eléctrica publica a través de Esios los precios para el día siguiente.

Sube el pool, sube la factura de la luz. Según explica la Agencia EFE, lo que ha ocurrido este mes de septiembre es que, a pesar de que la fotovoltaica amortiguó el precio del pool (sobre todo en las horas centrales del día), una menor aportación de la generación eólica ha obligado al sistema a recurrir en mayor medida a tecnologías con costes marginales más elevados.

Además, FACUA pide que fuentes de energía menos asequibles como la nuclear y la hidráulica queden fuera de la subasta diaria y se sometan a un precio fijo que pueda ser revisado periódicamente.

Una medida ¿insuficiente? Para hacer frente a esta subida de la luz, el Consejo de Ministros aprobó a finales de septiembre una rebaja temporal de impuestos con la que espera mitigar el impacto de estos precios sobre los consumidores en los próximos meses. De este modo, el Real Decreto que se ha aprobado introduce para noviembre una reducción del IVA al 10% (actualmente está en el 21%) y del Impuesto Especial de la Electricidad al 0,5% (ahora en el 5,11%) i se cumple la condición prevista: que el IPC energético en septiembre supere el 15%.

De aplicarse, Facua calcula que en un recibo de 104,31 euros como el registrado en septiembre, estas rebajas supondrían apenas un ahorro de 13,65 euros, por lo que considera insuficiente la medida e insta al Ejecutivo a tomar acciones más contundentes, sobre todo en materia de los mecanismos de fijación de precios.





Imagen | Manny Becerra

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