El USB del espacio: Europa crea un conector universal para reparar satélites en órbita en lugar de tirarlos

¿Te imaginas que tu móvil se queda sin batería o te da el más mínimo fallo, lo tiras a la basura y te compras otro? Básicamente eso es lo que se hace con los satélites en el espacio. Cuando se quedan sin combustible o sufren algún daño, generalmente se abandonan y se sustituyen, de modo que el viejo pasa a engrosar las filas de la basura espacial. Lo ideal sería enviar naves capaces de transmitir energía, datos, calor y otros recursos necesarios para reparar los satélites, de modo que puedan seguir usándose. Sin embargo, eso requiere el uso de conectores compatibles tanto con el satélite como con la nave de reparación.

Ante este problema, un equipo de investigadores europeos ha desarrollado un conector universal que valdría para la tecnología de distintos tipos de satélite. Se llama Space USB y de momento solo se ha probado en laboratorio, pero con muy buenos resultados.

Dos años de desarrollo. El proyecto Space USB se puso en marcha el 1 de enero de 2024 y finalizó el 31 de diciembre de 2025, gracias al trabajo de un equipo de científicos coordinado por Raphael Boissonnade, de Thales Alenia Space Francia. El objetivo, a grandes rasgos, era buscar una interfaz común a todas las tecnologías satelitales que hay en el espacio. Se bautizó como Space USB porque el principio es muy parecido al del sistema USB que se emplea en tecnologías informáticas terrestres. A grandes rasgos, además de garantizar la conexión de tecnologías distintas, el dispositivo debía ser ligero y compacto, acoplarse en pocos minutos y requerir poca fuerza para fijarse.

Demostración en laboratorio. Finalizados los años de desarrollo se fabricó un dispositivo de prueba, por lo que a continuación se pasó a los test de laboratorio. Se ha probado con tres conectores robóticos estándar desarrollados por empresas europeas distintas, llamados HOTDOCK, SIROM e iSSI. Todos son capaces de unir módulos o equipos en el espacio y transferir entre ellos carga mecánica, energía eléctrica y datos. Sin embargo, normalmente lo hacen solo con equipos que usen su misma tecnología. Por ejemplo, HOTDOCK con HOTDOCK, pero nunca HOTDOCK con SIROM. Gracias al prototipo de Space USB, esto segundo sí ha sido posible.

Construcción en órbita. Si este tipo de conectores llegan a usarse ampliamente favorecerán la reutilización de satélites, disminuyendo la basura espacial. Sin embargo, esa no sería su única ventaja. Por ejemplo, también podrían facilitar el trabajo de los robots de construcción en órbita. Caltech ha probado recientemente uno de estos robots, convirtiéndose en una institución pionera, pero el objetivo es que en el futuro haya más empresas y centros de investigación trabajando en ello, por lo que un conector universal sería una herramienta indispensable.

Thales Alenia Space

Aún es pronto. Actualmente, el prototipo está en fase TRL 3. Eso significa que se ha probado en laboratorio, pero sin ni siquiera simular las condiciones espaciales, en las que se incluirían parámetros como el vacío o la radiación. Se sabe que puede conectar distintas tecnologías, pero no como lo haría en su destino final. Además, el conector que se ha usado es un poco más grande de lo que sería la versión definitiva. Todo esto nos indica que este USB del espacio está aún en pañales, pero también que va por el buen camino. Habrá que esperar para saber cómo evoluciona el proyecto.

Imágenes | SpaceX | Thales Alenia Space

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