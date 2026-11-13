Ya en Lidl, por 11,99 euros, el calientamanos portátil para evitar el frío que también funciona como powerbank

En unas semanas se celebrará el Black Friday, y en otras pocas ya estaremos en Navidad. En esta época de frío viene bien tener a mano (nunca mejor dicho) algunos dispositivos como los calientamanos portátiles como el de Crivit que venderá Lidl en sus establecimientos físicos el 16 de noviembre. No obstante, si lo queremos ya, lo tenemos en la tienda online por 11,99 euros.

Como alternativa, Amazon también vende un calientamanos de la marca Voosfeel por un precio de 13,99 euros. Está disponible en tres colores, vienen dos unidades y la marca menciona que la autonomía es de hasta 12 horas.

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Un calientamanos con función de powerbank

Los calientamanos son perfectos para mantener una temperatura agradable cuando salimos de casa en invierno, sobre todo si en nuestro pueblo o ciudad hace mucho frío. Lo bueno de este modelo de Crivit es que se puede recargar, por lo que no es de usar y tirar y siempre podremos tenerlo recargado para cuando salgamos de casa.

Se puede llevar en la mano, aunque cabe decir que solo incluye una unidad. Incluso también funciona como powerbank, por lo que tiene doble funcionalidad. Dispone de tres rangos de temperatura con un máximo de 47ºC y la autonomía es de aproximadamente ocho horas de uso.

⚡ EN RESUMEN: oferta del calientamanos crivit hoy ✅ LO MEJOR Su doble función como calientamanos y como powerbank .

. Es muy económico .

. Estará disponible en tiendas físicas. ❌ LO PEOR Tarda unas cuatro horas en recargarse .

. Solo incluye una unidad. 💡 CÓMPRALO SI... En tu pueblo o ciudad hace mucho frío y buscas una solución para mantener las manos calientes al salir de casa. ⛔ NO LO COMPRES SI... No quieres llevar más dispositivos encima y prefieres utilizar algo más básico como guantes.

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Imágenes | Lidl y Compradicción, Crivit

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