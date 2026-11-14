Los científicos coinciden: las personas más inteligentes son también las más solitarias por culpa de la evolución

“Tan listo para unas cosas y tan tonto para otras”. Lo que podría ser el tópico espetado a un niño prodigio cuando se le ve fallar en operaciones tan simples como el saber relacionarse con otros niños en el patio de colegio, puede tener en el fondo parte de razón; y lo que es más, raíces biológicas heredadas de siglos y siglos de ancestros. Esto es lo que dice la ciencia sobre los inteligentes tristes y solitarios.

Mejor solo que neciamente acompañado: en 2016 dos investigadores publicaron en el British Journal of Psychology un concienzudo análisis sobre más de 15.000 sujetos y cuyos hallazgos han sido desde entonces muy compartidos: los individuos de alta inteligencia experimentan un nivel de satisfacción personal más bajo cuando socializan con amigos frecuentemente, lo que promueve la reclusión del sujeto.

La teoría de la felicidad de la sabana: los investigadores apoyaban la premisa de que los cerebros de esos sujetos superiores a la media (al menos en lo que se refiere a los campos tradicionalmente asociados con la inteligencia) se habían hecho así por la evolución y la genética. El hombre es un animal social por naturaleza, cuanta más gente tenías a tu alrededor en el pleistoceno mejor debía ser para solucionar conflictos, pero los individuos más listos, alega la psicología evolutiva, se benefician menos de ese contacto social porque son más autónomos.

Esto es hoy más tormentoso que entonces debido a que nuestras sociedades son mucho más grandes y se nos pide que interactuemos con muchas más personas al día que hace miles de años. Si históricamente los humanos nos hemos agrupado en comunidades de entre 150 y 180 individuos, hoy nos movemos rodeados de miles.

Qué pasa cuando eres demasiado listo

Tras la Primera Guerra Mundial el psicólogo Lewis Terman condujo un largo experimento con 1.500 pupilos en California, seleccionados por su elevado cociente intelectual, a los que se acabó apodando Termitas. Pasaron los años y algunos de ellos alcanzaron éxito y fama, sí, pero también muchos de ellos optaron por trabajos normales. La inteligencia y los logros personales no están relacionados, como recordaban las conclusiones del investigador. En este grupo había el mismo porcentaje de divorcios, alcoholismo o suicidio que en el grupo de gente corriente.

Pero lo que sucedió es que al ser preguntados por sus propias vidas, los que tenían un CI más alto se sentían menos realizados con su trayectoria. No habían logrado cumplir sus expectativas vitales, o eran más conscientes de sus propias elecciones desacertadas mirándolas en retrospectiva, algo que se hace doloroso si tenemos en cuenta otro factor: los listos son, de hecho, más incapaces de ver sus flaquezas o aceptar críticas a su conducta en tiempo real.

El velo de la inteligencia les hace ser más ingenuos, o como diríamos de otra forma, se pasan de listillos. Ni que decir tiene que su capacidad de diagnóstico también les hace ver peor el mundo que les rodea. Sus ancestros no sabían que desvinculándose de la tribu acabarían provocando una oleada de ansiedad y depresión.

Con todo, la evidencia más reciente invita a matizar la imagen del genio triste. En 2022, un equipo de la École Normale Supérieure de París comparó a más de 16.000 personas de inteligencia muy alta con otras 236.000 de inteligencia media del UK Biobank y no encontró más trastornos mentales entre los primeros. Al contrario: tenían un 31% menos de probabilidades de sufrir ansiedad generalizada y se sentían menos aislados socialmente.

Y en 2024, un estudio con una muestra representativa de China publicado en el Journal of Happiness Studies concluyó que la relación entre capacidad cognitiva y felicidad es mínima y estadísticamente insignificante: los más inteligentes tienen mejor salud, más ingresos y más estatus, pero tienden a infravalorar su posición y a ver su futuro con menos confianza.

La sabiduría es lo que más se busca: las altas capacidades en determinados ámbitos son lo que llevamos décadas considerando inteligencia, pero cada vez más los expertos apuntan a que deberíamos observar esta cualidad de otra forma, por ejemplo las investigaciones de reclutamiento de Google han descubierto que es más valioso buscar la “humildad intelectual” entre sus candidatos que cualquier otro tipo de distinciones.

Imagen | Marcel Strauß, Hogir saeed

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