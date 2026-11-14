EEUU para todos los despegues durante cuatro horas y cancela más de 10.000 vuelos: lo que sabemos y lo que no del caos aéreo

Ayer viernes 13 de noviembre de 2026, la Administración Federal de Aviación (FAA) estadounidense ordenó que ningún avión despegara en todo Estados Unidos. La FAA explicaba inicialmente que tomaba esta decisión debido a "circunstancias extraordinarias y por razones de seguridad", como recoge NBC News, dejando claro que todo el tráfico aéreo en despegue "debería permanecer en tierra hasta nuevo aviso".

Qué ha pasado. La orden se emitió a las 15:54 horas (horario del este) y se levantó a las 20:15. Durante el lapso de tiempo del parón se cancelaron más de 6.000 vuelos según Axios, que verificó el dato a las 21 horas en FlightAware. A las 23:30 ya se habían cancelado casi 10.000 vuelos, según Flightradar vía Reuters. CNBC habla de más de 10.000 vuelos afectados, entre cancelaciones y retrasos, que previsiblemente se prolongarán durante todo el fin de semana.

El secretario del Departamento de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, explicaba en su perfil de Twitter que se trataba de un "problema de comunicaciones que afecta a todos los centros de control de tráfico aéreo de rutas" y que se estaba investigando el problema.

La alerta enviada por el Centro de Comando del Sistema de Control de Tráfico Aéreo (ATCSCC), vía TechCrunch

Por qué importa. Porque estamos ante un ground stop o parada en tierra a escala nacional, una medida verdaderamente excepcional. Y más allá de lo impactante de paralizar los despegues de todo un país durante horas, atrapando así a miles de personas en aviones y aeropuertos y desatando el caos, sus efectos se van a sufrir durante días.

Pero este episodio inusual también tiene su lectura política: Sean Duffy aprovechó su comparecencia para pedir más fondos al Congreso para actualizar y modernizar el sistema de control de tráfico aéreo y para advertir que, de no ser así, problemas similares podrían volver a repetirse. De momento, el Congreso ya concedió 12.500 millones a la FAA para modernizar sus instalaciones, pero Duffy quiere más: ha pedido al menos 30.000 millones más, según Reuters.

Por qué ocurrió. En apenas un par de líneas, la FAA despacha el asunto con una escueta explicación genérica que hace referencia a "problemas de comunicación que afectan a varios centros de control de tráfico aéreo". Un dato: la Administración Federal de Aviación está desplegando una herramienta de IA para gestionar la congestión del espacio aéreo, como explica Ars Technica. ¿Pudo ser eso la causa del fallo? Según la empresa desarrolladora, no, ni de su sistema ni de la integración. En la versión oficial de la Casa Blanca, Duffy detalló que los conmutadores y routers se sobrecargaron de datos y empezaron a dar información inconsistente y que por eso se detuvo el sistema, como recoge ABC News.

En una frase, tanto secretario del Departamento de Transporte de Estados Unidos como su homólogo en el Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, hablaban de un sistema de control de tráfico obsoleto, si bien ambos han reconocido que no saben qué falló inicialmente. Asimismo, Mullin descartaba la posibilidad de que fuera un ataque: "No hemos encontrado ninguna evidencia de que se trate de un ciberataque o un ataque de inteligencia artificial". Bloomberg ha filtrado que el FBI tampoco lo cree y que está investigando si la causa fue una actualización de software.

El tercer ground stop de la historia de EEUU. Para hacernos a la idea de la excepcionalidad de lo sucedido, este procedimiento de control de tráfico aéreo que frena por completo los despegues ya había sucedido antes tres veces en suelo estadounidense: la primera vez fue el 11-S y pocas explicaciones más necesita y el segundo, en enero de 2023, cuando la FAA detuvo las salidas nacionales durante 90 minutos por un fallo de un sistema de mensajes a pilotos, como detalla CNBC.





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Portada | Chris Leipelt



