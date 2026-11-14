La energía solar ya produce más electricidad que todas las centrales nucleares del mundo juntas, cuando hace diez años apenas representaba el 1%

Hace tan solo una década, la energía solar apenas representaba el 1% de la electricidad a nivel mundial. Hoy se espera que esta tecnología alcance el 10%, llegando a situarse por delante de otras fuentes de energía tan asentadas como la nuclear.

Esto es lo que se extrae del último informe del centro de análisis energético Ember. Uno de sus fundadores, Dave Jones, ha ido un paso más allá y ha declarado que estamos ante una era de energía «ofensivamente barata», como recoge la BBC.

Más que todas las nucleares. Según precisamente este medio británico, en los 12 meses previos a septiembre de este año la energía solar ha producido un 13% más de electricidad que todas las centrales nucleares del mundo juntas. En 2026, además, se espera que la solar alcance el 10% del total mundial. Mientras que la generación nuclear se ha mantenido más o menos estable desde el año 2000, la solar se ha multiplicado por unas 2.700 veces.

«Es una estadística bastante increíble», afirma Jones a la BBC, sobre todo si se tiene en cuenta la volatilidad del mundo energético de hoy en día.

La realidad superando las predicciones. Pocos se esperaban estas cifras hace unos años. Jan Rosenow, profesor de política energética y climática de la Universidad de Oxford, explica al mismo medio que las proyecciones sobre el desarrollo de la energía solar han tirado por lo bajo en los últimos tiempos: la Agencia Internacional de la Energía (AIE), por ejemplo, habría vaticinado unas previsiones de crecimiento lineal y una lenta reducción de costes que la realidad se ha encargado de demoler.

Menos de 100 dólares por panel. Se trata de un crecimiento brutal que se ha visto especialmente disparado desde 2020 en adelante. En estos años, la energía solar se ha convertido en la fuente de electricidad más barata de la historia, gracias a la eficiencia en el uso de materiales cada vez más económicos que han hecho de esta una tecnología muy competitiva.

Y es que el uso del silicio y la plata han llevado a los módulos fotovoltaicos a costar mínimos históricos, con un precio de «menos de 100 dólares» y una vida útil de entre 30 y 40 años, sin apenas mantenimiento, como explica Jones.

China a la cabeza, pero ¿por cuánto tiempo? La AIE recoge en sus predicciones que la solar fotovoltaica seguirá liderando la expansión de la capacidad global hasta 2031. Aunque en la actualidad es China quien se encuentra a la cabeza de la capacidad renovable a nivel mundial, se espera que su dominio se vaya debilitando a favor de otros mercados como la India, que ahora ocupa la segunda posición.

Además, según este organismo, el sudeste asiático, así como Oriente Medio y el norte de África empiezan a cobrar un protagonismo inédito, con previsiones de triplicar su ritmo de crecimiento solar en el próximo lustro.

En España, el problema vuelve a ser la distribución. El crecimiento de la energía solar también está obligando a replantear las infraestructuras eléctricas. Producir electricidad cada vez más barata sirve de poco si las redes no tienen capacidad para transportarla y distribuirla. Nuestro país ha avanzado mucho en generación renovable, con más de un 50% del total, especialmente con la energía solar, pero el reto sigue estando en la infraestructura.

Justo estos días Sara Aagesen, ministra para la Transición Ecológica, ha presentado ante la Diputación Permanente del Congreso el plan para el desarrollo de la red de transporte en alta tensión de Red Eléctrica para los próximos años, como recoge El País. Esta planificación contempla inversiones de más de 17 mil millones de euros hasta 2030 que priorizarán la industria y la vivienda.





Imagen | Raphael Cruz

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