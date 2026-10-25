El 'boom' de la solar tiene un efecto inesperado: la electricidad barata amenaza la rentabilidad de los nuevos parques

Aunque recientemente los precios de la luz están al alza por diversas razones, estos últimos meses hemos vivido una situación que cada vez se repite con más asiduidad: los precios a cero. O no solo a cero, a veces, incluso, negativos.

A primera vista, podría parecer una buena noticia: significa que las renovables están aportando tanta electricidad que la oferta supera a la demanda en determinados momentos. El problema aparece cuando miramos el fenómeno desde el punto de vista de quien tiene que financiar una nueva planta solar. Y es que esta cuestión del mercado eléctrico puede poner en peligro las inversiones futuras en parques fotovoltaicos. De hecho, cada vez más proyectos de renovables en nuestro país no llegan a materializarse.

De hecho, cuenta el diario económico Expansión que uno de cada dos proyectos de renovables en nuestro país no llega a materializarse.

¿Qué hay detrás de los precios a cero? En el mercado mayorista, productores y compradores presentan sus ofertas y el precio se determina en función de la oferta y la demanda para cada hora. Cuando se prevé que la generación renovable va a ser muy alta y exceder la demanda existente, los precios pueden caer a cero o incluso ser negativos. Un precio negativo significa que, en determinadas circunstancias, vender electricidad al mercado puede tener un coste para el productor, aunque eso no implica que todas las instalaciones estén necesariamente perdiendo dinero en esas horas: depende de sus contratos, costes y modelo de remuneración.

Debido a cuestiones meteorológicas y a la falta de capacidad de almacenamiento, cada vez existe más ese excedente provocado por las renovables y, por tanto, se dan con mayor frecuencia los precios a cero o negativos. De hecho, nuestro país estuvo entre los países europeos, junto a Francia y Grecia, con más episodios de precios eléctricos negativos por generación solar el segundo trimestre de 2026, como explica PV Magazine.

Los riesgos. Aunque pueda parecer una muy buena noticia debido a que la energía solar está sosteniendo gran parte de la generación de electricidad, lo cierto es que esto está teniendo un efecto colateral indeseado. Los precios de la electricidad en el mercado mayorista han llegado a caer frecuentemente por debajo de los 30 €/MWh en las horas de mayor producción solar, hundiendo la rentabilidad de las instalaciones. Algunas empresas están retirando sus proyectos con licencia, ante unos beneficios inciertos a la hora de ponerse en funcionamiento.

Un 50% de mortalidad. Explica Levante EMV que solo en la Comunidad Valenciana, hay proyectados unos 4.500 millones de euros de inversión, de los cuales, entre 800 y 1.000 se espera que se pongan en funcionamiento en los próximos dos años. Algunos propietarios han llegado a parar la actividad, debido a la pérdida de beneficios. Por su parte, el diario económico Expansión revela que uno de cada dos proyectos de renovables en nuestro país no llega a materializarse. Además añade que solo unos 34.200 MW de los 280.400 MW que se llegaron a proyectar han conseguido ponerse en marcha, dejando la capacidad operativa en torno a los 72.100 MW.

Las grandes energéticas son capaces de resistir el golpe, pero el pato lo pagan, como es habitual, los pequeños productores que no pueden hacer frente a este deterioro financiero.

Las baterías empiezan a convertirse en una pieza clave. Una buena forma de ponerle solución a esto sería dotar a las instalaciones en construcción de una forma de almacenar ese excedente de energía renovable y poder utilizarlo en momentos de baja generación y alta demanda.

De ahí que el futuro del sistema eléctrico pase, entre otras soluciones, por el almacenamiento, aunque, de momento, como indican desde Levante EMV, su despliegue aún es minoritario. Sin embargo, apunta este medio que las baterías son cada vez más una condición sine qua non para los bancos, que no facilitan créditos a los promotores si sus proyectos no llevan aparejados baterías de almacenamiento.

Más sol, ¿menos incentivos? La paradoja es que el problema no nace porque la solar esté funcionando mal, sino precisamente porque está funcionando demasiado bien. El reto ahora sería almacenar toda esa energía barata de las horas solares y lograr desplazarla a las horas en las que haya una mayor demanda. Si no se consigue, España puede encontrarse con una situación difícil de explicar: tener cada vez más sol disponible y, al mismo tiempo, menos incentivos económicos para construir nuevas instalaciones fotovoltaicas.





Imagen | Mariana Proença

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