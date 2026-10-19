La luz subió en septiembre y dos tercios del aumento tienen una explicación: los servicios de ajuste de Red Eléctrica

Hace unos días, varios medios de la prensa económica publicaban que gran parte de la subida de la tarifa regulada se debía a sobrecostes aplicados por el operador del sistema, Red Eléctrica (REE). Sin embargo, la empresa, que pertenece a Redeia, ha salido al paso a desmentir esto a través de un comunicado en su página web en el que explica que esta subida se debe a las restricciones técnicas que el sistema aplica para poder garantizar su seguridad, dentro del menor coste posible.

Y es posible que las dos afirmaciones sean ciertas al mismo tiempo.

¿Qué ha pasado? La factura regulada ha subido en septiembre un 6,5% más que en agosto (incluso con las olas de calor), con el PVPC llegando a alcanzar los 148 €/MWh de precio promedio. En términos absolutos, el incremento fue de 15,03 €/MWh. De esa subida, algunos medios indican que casi 10 euros (9,86 €) se deben a los sobrecostes de los servicios de ajuste que aplica Red Eléctrica, a través de la “operación reforzada”.

Sin embargo, el operador del sistema se ha defendido aclarando que no es el encargado de fijar este coste, sino que este depende de otros factores como los servicios de ajuste, y que, en las últimas cuatro semanas, el «coste de la electricidad en el mercado mayorista ha subido un 21,4% mientras que el coste de las restricciones técnicas ha bajado un 8,2%».

¿Qué son esos servicios de ajuste? El mercado eléctrico funciona con antelación, haciendo una planificación de lo que generará cada tecnología en cada momento. Cuando esa previsión no se corresponde con la electricidad que se está generando a tiempo real (porque haya menos viento del previsto, porque una central tenga que parar o porque la demanda cambia de lo que se había estimado), Red Eléctrica, como operador del sistema, tiene que “corregir” esa desviación a través de ajustes que garanticen el suministro. Puede hacerlo pidiendo a una central que produzca más, modificando la producción, o utilizando mecanismos como la operación reforzada.

Dentro de estos mecanismos están las restricciones técnicas. El mercado puede haber asignado una determinada combinación de centrales porque es la opción más barata, pero esa combinación no siempre es físicamente viable en la red. Si ocurre, Red Eléctrica tiene que modificarla para evitar problemas de seguridad.

En la operación reforzada está la cuestión. Tras el apagón del 28 de abril de 2025, Red Eléctrica adoptó algunas medidas adicionales, y algo más conservadoras, para evitar que un fenómeno como aquel se repita y reforzar así la seguridad del sistema. La compañía sostiene que estas medidas se adoptaron después de detectar incumplimientos normativos y comportamientos inadecuados de algunos agentes relacionados con las circunstancias que estuvieron en el origen del apagón. Una de esas medidas, como explica Cinco Días, es la programación masiva de centrales de ciclo combinado de gas en el llamado mercado de restricciones, que funciona al margen de la subasta diaria. Esto significa que, aunque esas centrales no hubieran entrado primero en el mercado mayorista, tendrían que ponerse a funcionar si se les solicita, con el coste que eso conlleva. Y en el caso del gas, ahora mismo es mucho.

Sin embargo, Red Eléctrica aclara que ese coste por la operación reforzada supuso en el mes de septiembre unos 8,8 millones de euros: una cifra que, a pesar de sonar elevada, tan solo supone unos 2 céntimos al día para un usuario con PVPC contratado, con un consumo medio anual de 300 kWh, según el operador.

Entonces, ¿por qué ha subido la luz? Por dos factores. El primero es que, por la difícil de ignorar coyuntura global, el mercado mayorista (una de las variables de cálculo de la tarifa regulada) ha subido un 4% durante el mes de septiembre, lo cual ha incidido directamente en el PVPC. El segundo factor son los servicios de ajuste. Según los datos recogidos por Cinco Días, estos mecanismos explicaron 9,86 €/MWh de los 15,03 €/MWh que aumentó el PVPC entre agosto y septiembre: aproximadamente dos tercios de la subida.

Lo que Red Eléctrica defiende es que esos casi 10 euros en realidad se deben al conjunto de servicios de ajuste, necesarios para que la combinación de generación y consumo sea físicamente viable, y no únicamente a la operación reforzada que es solo uno de los mecanismos para lograrlo, como indican algunos medios. Es un precio, además, en el que el operador no decide nada y que depende enteramente de la cantidad de energía que sea necesario movilizar y del precio que ofrezcan los generadores de electricidad.

¿Sobrecoste sí o no? Depende de lo que entendamos por sobrecoste. Por un lado, para Red Eléctrica, estos son costes necesarios para que la electricidad llegue a los consumidores de forma segura y al menor precio, por lo que sería incorrecto denominarlo así. Para el consumidor, quizá parezca diferente: sí existe un coste adicional con respecto al precio de la casación del mercado mayorista, que acaba pagando más de lo que se había previsto en la subasta.

Y como nadie se libra, también se han quejado las grandes eléctricas del mercado libre, que acusan a Red Eléctrica de falta de transparencia y que piden incluir en la parte fija del recibo un cargo regulado, de manera que no tengan que asumir temporalmente el impacto cuando ofrecen contratos a precio fijo.





Imagen | Thomas Despeyroux

En Xataka | El mapa energético está cambiando: ya no gana quien tiene más gas, sino quien puede sacarlo al mercado



