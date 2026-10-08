Los expertos coinciden: "Los grandes responsables del consumo eléctrico son el termo o la lavadora y se nota en la factura"

Con los precios de la electricidad en máximos, cualquier esfuerzo cuenta para tratar de neutralizar el impacto en el bolsillo. La cafetera, el router de internet, el termo del agua caliente, la nevera, el horno, la secadora, la televisión, el aire acondicionado… Hay aparatos en casa que, con independencia de que los usemos más o menos, pueden tener un impacto importante en la factura de la luz. Sin embargo, su consumo puede ser muy diferente.

Aunque todo depende de algunas variables como nuestro contrato de la luz, la frecuencia con la que utilizamos un dispositivo o la antigüedad que tiene, calcular el consumo eléctrico de nuestra vivienda puede ser más fácil de lo que parece, sobre todo si conocemos qué dispositivos son los que más gastan.

La temperatura es clave. Según el experto energético Xavi Calabuig, de Pulso Solar, entre los artículos que más consumen de nuestro hogar se encuentran el termo eléctrico, la plancha o el aire acondicionado. En los dos primeros, parece que el denominador común que dispara la factura es la necesidad de generar calor (para calentar agua continuamente en el caso del termo y la placa en el caso de la plancha). En el caso del aire acondicionado, aunque depende de la potencia y las horas de funcionamiento, Calabuig indica que es uno de los mayores consumidores domésticos, especialmente, claro está, en la época de calor.

Lo mismo ocurre con la nevera, el congelador, el secador de pelo, la vitrocerámica, la lavadora y el lavavajillas, según este otro vídeo de su cuenta de TikTok. Para este experto, la frecuencia de uso diaria es clave para disparar el recibo de la luz.

Algunas sorpresas. Al contrario de lo que cabría pensar, y rompiendo con la lógica anterior, Calabuig afirma que el uso de otros electrodomésticos que también producen calor como la freidora de aire, la tostadora o el microondas, apenas es perceptible en la factura. Esto se debe a que potencia y consumo son cosas diferentes: a pesar de generar calor y necesitar mucha potencia, son aparatos que apenas se usan solo unos minutos y, en muchas ocasiones, no todos los días, por lo que no los sitúa al mismo nivel que los anteriores.

¿Qué dicen los estudios? Para poder arrojar luz sobre el consumo de los electrodomésticos, la OCU tiene en su web una tabla que calcula el consumo doméstico y coincide en gran medida con Calabuig. La secadora, el lavavajillas, el frigorífico y la lavadora son los grandes consumidores de una vivienda. Además, incluye la secadora de ropa, el televisor y el horno, aunque elimina la plancha de su clasificación, si su uso no es muy habitual.

Los programas ECO, imprescindibles. Javier Dasí, experto en energía, explicó recientemente en una intervención televisiva a la que hace mención la publicación Semana, que utilizar programas largos de agua fría (también conocidos como ECO) puede ser una muy buena solución en electrodomésticos como la lavadora o el lavavajillas. Este simple gesto podría suponer gastar la mitad, según sus propias palabras.

Dasí también sugiere ajustar el termo eléctrico para bajar la temperatura del calentador y tener siempre la cantidad imprescindible de agua caliente para usar. De esta forma, no solo ahorraremos en la factura de la luz sino que además el calentador durará más en el tiempo, como recoge Semana.

Los que menos consumen y los que no parece que consuman. Según la OCU, los electrodomésticos que menos gastan al año son el aspirador, el monitor del ordenador y la plancha (que, como vemos, depende del uso que se le estime). Y, aunque puede que estos no sean vampiros energéticos, la organización también insta a vigilar el consumo de aquellos aparatos que, por su naturaleza, pasan mucho tiempo “en reposo”, como puede ser la caldera de gas, los asistentes tipo Alexa o Google o el robot aspirador. De acuerdo con el estudio, el consumo en stand-by acumulado de estos dispositivos puede ir sumando poco a poco en cada factura hasta llegar a una cifra anual nada desdeñable.

Imagen | Towfiqu Barbhuiya

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