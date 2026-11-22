La llegada de la inteligencia artificial ha supuesto (casi) el final del SEO y de la búsqueda en internet tal y como la conocíamos. Una víctima inesperada de este cambio son los psicólogos. “Notamos una caída de pacientes porque ya no entran en nuestros blogs”, explica Aurora Gómez Delgado, terapeuta en Corio Psicología. “Hay una epidemia de soledad y hay gente que no llega a entrar en terapia porque usan los chatbots para hablar en vez de con personas”, añade.

Otras psicólogas consultadas por Xataka, como Andrea Enseñat Buades, no han notado un cambio en el volumen de pacientes. Sí han visto a gente que agrava sus problemas al usar los chatbots: “ChatGPT ha dicho que tengo apego ansioso o que yo tengo razón y tú no”. Y otra problemática nueva, la pérdida de identidad: “Cuando una máquina hace lo mismo que tú pero más rápido, la gente pierde la identidad que tenía asociada al trabajo”.

Como casi todo lo relacionado con la IA, la clave está en el uso. “Hay un riesgo creciente en el auge de los chatbots generalistas usados como ‘terapeutas de bolsillo’. Pero creo también que la IA, bien integrada y bajo supervisión humana, puede ser una herramienta útil. Todo depende del papel que se le dé”, resume Lola de Müller, psicóloga sanitaria y terapeuta integrativa.

Enseñat, que forma parte del Grupo de trabajo de Psicología e Inteligencia Artificial del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, lo plantea así: “El éxito para la IA es que lo uses más, para los psicólogos es que dejes de venir”. Mientras el psicólogo busca que el paciente gane autonomía, la IA busca generar dependencia.

IA como terapeuta

Pese a las críticas al mal uso de la IA como terapeuta, Enseñat forma parte de Luara, una plataforma para terapeutas que usa inteligencia artificial para tomar notas automáticas, organizar el historial de pacientes, hacer seguimiento entre sesiones y preparar futuras consultas. Eso sí, matiza: “No recomendaría usar la IA para cosas personales y emocionales. Hay algo esencial en hablar con amigos”.

De Müller propone una integración ética en la que la IA nunca es el terapeuta, “sino un copiloto clínico”: un diario emocional “avanzado”, un rastreador de detonantes entre sesiones o una forma de recoger datos limpios y objetivos. “Al delegar esa parte burocrática y analítica, libero mi energía para poder estar más presente con el paciente en consulta”, explica.

Su herramienta no diagnostica, no hace trabajo en trauma ni da consejo terapéutico, y requiere configuración y revisión humana constantes porque “también puede ser complaciente si no se la limita bien. No la presento como una solución mágica, sino como un apoyo cuyo valor depende de que esté siempre al servicio de la relación terapéutica y bajo supervisión”. Gómez, en cambio, aboga por limitar la IA a casos esenciales y evitar su trivialización: “Todo el mundo excusa que su uso de la IA es el único válido (...) A los traductores les parece mal para traducir pero bien para diseñar. Y así en todas las profesiones”.

Fuera de ese entorno supervisado, sin embargo, el panorama cambia. Es frecuente que los pacientes lleguen autodiagnosticados por el chatbot y que los psicólogos tengan que dedicar tiempo a desmontar esas etiquetas. “La IA etiqueta síntomas superficiales y pasa por alto los problemas de base”, apunta De Müller. “Un chatbot no puede evaluar. En una terapia rigurosa, el psicólogo hace una evaluación exhaustiva previa: aplica pruebas psicométricas estandarizadas, realiza un análisis del lenguaje no verbal y se apoya en su intuición clínica”.

“Claude y ChatGPT nunca te van a hacer sentir incómodo. Yo sí”, apunta Enseñat. Los modelos de lenguaje están optimizados para satisfacer al usuario y darle la razón, algo “especialmente problemático en cuadros donde el síntoma es egosintónico, es decir, cuando el paciente no los percibe como un problema, sino como parte de su identidad o como culpa del entorno”, explica De Müller. “Como no los percibe como un problema, tampoco se los cuenta a la IA, y esta trabaja sobre lo superficial, ignorando el fondo y tomando su relato sesgado como verdad objetiva”. Es lo que la terapeuta llama complacencia algorítmica.

De Müller ve especialmente problemático ese refuerzo en la ideación delirante y la paranoia, donde la IA puede validar y estructurar el relato; en el trastorno obsesivo compulsivo (TOC), donde puede facilitar la necesidad extrema de control; y en los rasgos dependientes y evitativos, al alimentar la hipervigilancia y disfrazar el aislamiento social de “autocuidado”.

Gómez también atiende a pacientes en conflicto con familiares o compañeros de trabajo o de piso que toman la respuesta de la IA como “palabra de Dios”, frente a quienes acuden a fuentes primarias y datos. “Aunque se le indique su error, no se les convence. Eso genera sufrimiento y frustración en la otra persona”, señala.

Las salvaguardas dentro de la IA

El chat no se cierra ante avisos de suicidio, advierte Enseñat, aunque la IA ha mejorado mucho sus respuestas tras los suicidios de algunos usuarios. “El problema es que no llame al 112 o al teléfono de atención al suicidio, el 024”, destaca. Tampoco avisa por sí mismo a los contactos de emergencia: solo puede hacerlo si el usuario lo ha configurado antes.

Las grandes plataformas, eso sí, han reforzado sus salvaguardas. Tras su actualización de octubre de 2025, ChatGPT ofrece líneas de crisis y, según OpenAI, comete un 65% menos de respuestas inadecuadas ante el suicidio. Desde mayo de 2026 permite además designar un ‘Contacto de confianza’ al que, si un equipo humano confirma un riesgo serio, se avisa sin compartir la conversación. Eso sí, hay que activarlo antes, y NPR comprobó que es difícil de encontrar.

Claude, por su parte, detecta posibles ideaciones suicidas y muestra recursos de ayuda y líneas de crisis de más de 170 países. Anthropic trabaja además con la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio para afinar sus respuestas.

Aun así, para De Müller el riesgo suicida es una de las mayores limitaciones de cualquier IA aplicada a la salud mental. “Detectar una ideación suicida y valorar su gravedad requiere evaluación clínica, lectura del lenguaje no verbal y vínculo humano. Una IA puede no captar las señales de alarma, responder de forma inadecuada o limitarse a validar el malestar. Solo un profesional puede detectar el riesgo y derivar a los servicios de urgencias especializados”, apunta.

Si pasas por una mala situación o tienes pensamientos suicidas, puedes recibir ayuda de tu médico de cabecera o acudir a Urgencias. También puedes acudir a una persona de tu confianza, comunicarle lo que te está sucediendo y buscar la compañía de alguien que te aprecie y con quien te sientas a gusto. Otros recursos disponibles son el Teléfono de la Esperanza, con el que puedes contactar llamando al 91 459 00 55 o al 717 003 717 (aquí tienes el listado completo del teléfono de sus sedes en España y otros lugares del mundo), y el Teléfono contra el Suicidio, disponible en el 91 138 53 85.

‘Deuda cognitiva’ en pacientes y psicólogos

Más allá de las crisis, las psicólogas detectan efectos más sutiles. En Corio, algunos pacientes internacionales a los que piden una redacción sobre cómo se sienten vuelven a la siguiente consulta con un texto escrito por un chatbot y la frase “ChatGPT me ha dicho que me siento así”. Gómez observa además, sobre todo en los más jóvenes, que no están aprendiendo a escribir: “Necesitamos que los pacientes se sienten a escribir sobre sus sentimientos y no lo hacen. Estamos teniendo que enseñar a adultos a escribir porque delegan esas funciones”.

Ese impacto cognitivo también alcanza a los profesionales. “Si delegamos el pensamiento crítico en la IA, corremos el riesgo de una ‘deuda cognitiva’ que atrofie el razonamiento clínico. Es un fenómeno que estoy empezando a observar en algunos psicólogos jóvenes a los que superviso”, destaca De Müller. “Con la IA no tienes los razonamientos que han llevado a dar una respuesta. No puedes aprender”, añade Gómez.

Como adelantaba Enseñat, la IA también llega a la consulta por la vía laboral. Gómez Delgado, que define a la mayoría de sus pacientes como críticos con la tecnología, cuenta que los primeros afectados fueron los traductores, después los diseñadores y los informáticos, y ahora otros empleos. “Tengo pacientes que vienen con problemáticas en sus empresas porque les obligan a usar la IA. Notan cómo su trabajo ha perdido sentido porque les toca corregir a una IA que dicen que falla mucho”, comenta esta activista de Tu Nube Seca Mi Río, un colectivo que denuncia el impacto ecosocial de los centros de datos.

“Como psicóloga especialista en comportamientos digitales, y con la experiencia que ya hay sobre la vigilancia algorítmica y problemas de seguridad no recomiendo en absoluto el uso de la IA en consulta (...) Por el respeto a la privacidad y derechos del paciente, en nuestra consulta no usamos IA, ni subimos los datos a ninguna nube ajena”, señala Gómez Delgado.

Frente a esa postura, hay quien defiende integrar la tecnología con criterio. Pablo Roca Morales, doctor en Psicología y docente en la Universidad Villanueva, es cofundador y director científico de Medea Mind, una empresa de innovación tecnológica en psicología que ha desarrollado un “sistema de soporte para las decisiones clínicas basado en inteligencia artificial para promover una salud mental de precisión”. Como investigador estudia el papel de “copilotos digitales” especializados como Psypilot, y en un artículo científico reciente del que es coautor concluye que el futuro de la profesión “no pasa por la resistencia tecnológica, sino por la adquisición de nuevas competencias y la alfabetización algorítmica”.

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