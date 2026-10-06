El mercado del petróleo necesitará hasta dos años para recuperar sus reservas aunque Ormuz reabra hoy mismo

Hace ya siete meses que Irán decidió cerrar el estrecho de Ormuz, en respuesta a la ofensiva estadounidense e israelí del 28 de febrero. Las consecuencias se han dejado notar en el transporte marítimo, el suministro de crudo y el notorio aumento del precio de los combustibles a nivel global.

Aunque no sabemos cuánto más se prolongará este pulso entre Washington y Teherán ni cómo evolucionará un conflicto que, a día de hoy, sigue en punto muerto, sí tenemos ya una estimación de cuánto podría tardar el mercado en recuperar la normalidad una vez el estrecho vuelva a funcionar a total capacidad. Y no invita precisamente al optimismo.

Será peor cuanto más tarde en reanudarse el tránsito. El presidente y consejero delegado de la petrolera Saudi Aramco, Amin H. Nasser, ha declarado durante el Energy Intelligence Forum en Londres que reponer existencias y mantener la demanda en niveles habituales podría llevar hasta dos años, según recoge El Periódico de la Energía. Este tiempo podría aumentar, según él, cuanto más se prolongue la interrupción del transporte por la zona: cuanto más dure la interrupción, mayor será el agujero que haya que recuperar.

Y de momento no se ve el final: según la agencia Reuters, el presidente del Parlamento iraní Mohammad ‌Baqer Qalibaf informó a los medios estatales que el estrecho no se reabriría hasta que no se cumplan las siete condiciones del acuerdo provisional que firmó en junio con Estados Unidos. La incertidumbre se mantiene y deja cada vez menos margen de seguridad al sistema energético mundial.

Mientras tanto, en el resto del mundo... Hace solo unos días, Donald Trump coqueteó con la idea de limitar sus exportaciones de diésel y, así, tratar de controlar la escala de precios interna que está viviendo Estados Unidos. La amenaza contribuyó a que el G7 (Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá) tomara cartas en el asunto y hace unos días el grupo anunció que se liberarían 100 millones de barriles de petróleo y diésel de sus reservas de emergencia durante cuatro meses, según la BBC. La acción se realizará bajo la coordinación de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), aunque todavía no se conoce qué países socios liberarán existencias ni con qué ritmo.

España diversifica sus proveedores. Según datos de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores) que recopila El Periódico de la Energía, las importaciones de crudo a España en el mes de agosto alcanzaron los 5.705 millones de toneladas, un 11% más que el mismo mes de 2025.

En este caso, y con la situación internacional tal y como está, el principal proveedor ha sido Nigeria, con 1.035 millones de toneladas y el 18,1% del total de lo que recibió nuestro país, seguido por México (648.000 toneladas y 11,4% del total), Venezuela (641.000 toneladas y 11,2% del total) y Estados Unidos (632.000 toneladas y 11,1% del total). Desde Oriente Medio, España también recibió 378.000 toneladas (un 6,6% del total), principalmente de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, aunque nada de Irak, otro de los suministradores habituales.

El principio del fin, pero no el fin. La reapertura de Ormuz, cuando algún día llegue, será el principio de la vuelta a la normalidad, pero no necesariamente la normalidad en sí: el mercado tendrá que recuperar la confianza, reconstruir los flujos comerciales habituales y reponer las reservas que se consuman mientras dure la crisis. Todo, mientras se restablece la respuesta a la demanda mundial. De ahí que palabras como las de Nasser sean tan relevantes: que los petroleros vuelvan a atravesar Ormuz no significa que el mercado vaya a volver a su punto de partida.





Imagen | Fredrick F.

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