AOC Agon Pro AGP346UCSD, análisis: un monitor ultrapanorámico que me ha hecho olvidarme de mis dos monitores

Debo reconocer que los monitores ultrapanorámicos y de gran formato se han convertido en mi placer culpable, y eso que habitualmente trabajo frente a dos monitores de 27 pulgadas. Tener más espacio en los laterales me permite tener más espacio disponible para mantener varias ventanas abiertas a la vez mientras trabajo, y una experiencia más inmersiva cuando llega el momento de desconectar y pegar unos tiritos en el 'Counter Strike 2' o en 'Valorant'.

El AOC Agon Pro AGP346UCSD, además de un nombre impronunciable, mejora las prestaciones de sus antecesores ofreciendo el mejor rendimiento en ambos usos: nitidez y fidelidad de color para el trabajo, gracias a su panel QD-OLED de quinta generación, y una respuesta más rápida para juegos.

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Quieres jugar y trabajar con un solo monitor, y a lo grande

Necesitas una conectividad excelente para usar varios equipos con la misma pantalla

Valoras la calidad de imagen y la nitidez, tanto para texto como para juegos

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Tu mesa es pequeña o tiene poco fondo.

Si vas a ver muchas películas y series en el monitor

El precio es una barrera y no vas a exprimir los 360 Hz

Lo esencial en 30 segundos

Lo más destacado de este Agon Pro AGP346UCSD es que no te obliga a elegir entre un monitor para jugar o para trabajar. Es cierto que tiene una estética que no encajaría en una oficina, pero la disposición de los subpíxeles de la pantalla permite mostrar textos muy nítidos, mientras que su ergonomía permite acomodarlo para trabajar durante horas. Además, contar con una pantalla QD-OLED nos deja con unos colores que, cuando los pruebas, es difícil renunciar a ellos.

Otro punto fuerte de este monitor es la conectividad. Todo un arsenal de puertos para conectarle consolas, ordenadores y portátiles, sin tener que estar cambiando de cables para usarlos.

AOC AGP346UCSD Monitor 34 Pulgadas 360Hz Panel QD-OLED, 0.03ms GtG, HDR500 TrueBlack, Adaptive Sync, G-Sync Compatible, Altavoces, Altura Ajustable, (3440x1440 HDMI 2X 2.1 DP 1x 2.1 USB Hub) Negro Hoy en Amazon — 1.077,13 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Ficha técnica del AOC Agon Pro AGP346UCSD



AOC Agon Pro AGP346UCSD panel QD-OLED Penta Tandem de quinta generación de 34 pulgadas Resolución UWQHD (3.440 x 1.440 píxeles) 110 PPP Formato 21:9 Ultrapanorámico Tratamiento antirreflejos 99% DCI-P3 136,5% sRGB Ángulos de visión 178º brillo SDR: 300 nits True Black 500: 500 nits Brillo pico: 1.300 nits contraste 1.500.000:1 Tasa de refresco 360 Hz G-Sync Tiempo de respuesta 0,03 ms (GtG) hdr DisplayHDR True Black 500 puertos de vídeo 2x HDMI 2.1 (UWQHD@360Hz)

1x DisplayPort 2.1 (UHBR20)

1x Tipo-C (DisplayPort) con 15W PD puertos usb 2x USB tipo A Gen1

1x USB tipo B 5 Gbps puertos de audio 1x Salida de audio Altavoces 2x 8W soporte vesa 100 x 100 mm precio 1.077 euros

Nuestra experiencia con el Agon Pro AGP346UCSD

Tras algunas semanas de uso como monitor principal con el que he trabajado y con el que también he pasado algunas horas jugando, tengo claros cuáles son sus puntos débiles, pero, sobre todo, he podido disfrutar de sus puntos fuertes.

Una pantalla para quedarse a vivir

El primero de estos puntos fuertes, y creo que el principal argumento de compra para este monitor ultrapanorámico, no es solo el tamaño de su pantalla, también lo es su calidad. Hablamos de un panel curvo de 34" QD-OLED Penta Tandem de quinta generación con resolución UWQHD (3.440 x 1.440 píxeles) fabricado por Samsung Display.

Esta nueva tecnología de pantalla utiliza un "sándwich" de cinco capas emisoras OLED superpuestas, de forma que se reduce el esfuerzo que debe soportar cada una de ellas. Después, se ha añadido una capa adicional con nanocristales (Quantum Dots) para amplificar la intensidad del color. El resultado es un brillo que alcanza hasta los 1.300 nits en ventana del 3% y hasta 300 nits a pantalla completa, con una mayor vida útil, ya que ese reparto de esfuerzo entre las distintas capas reduce el estrés que genera su uso continuado.

Tanto la gestión del color como la calidad de imagen son muy buenas. Se comporta bien tanto en contenidos SDR como en HDR, ofreciendo una buena intensidad de color sin caer en el exceso de saturación. En ese punto, cabe destacar que el sistema operativo del ordenador en el que se usa es decisivo en la gestión de color. Por ejemplo, en MacOS los colores tienden a ser mucho más saturados, mientras que en Windows los colores son más naturales. Cosas de la gestión de los espacios de color.

A la hora de probar el HDR es cuando más se nota la capacidad de entrega de brillo de este panel. El menú de imagen ofrece varios perfiles de color para el HDR, pero el que mejor se ha comportado en la mayoría de escenarios es el de Máximo HDR, en el que se exprime al máximo la potencia del panel, mientras que el perfil DisplayHDR se ajusta más a la norma del estándar True Black 500.

Aunque el calibrado de color en HDR por lo general es muy acertado, he echado de menos poder configurar algunos parámetros de los perfiles HDR predefinidos, sobre todo en el modo HDR Película, como la temperatura de color. Al activarse estos perfiles HDR, el resto de valores (salvo el de nitidez) quedan desactivados.

En lo que respecta a su uso como monitor para trabajar, destacar la nitidez en el texto que aporta la distribución V- Stripe de los subpíxeles del panel que mejora la definición de los caracteres eliminando los halos alrededor del texto en la distribución de subpíxeles en triángulo habitual en los paneles OLED. Además, alcanzar una frecuencia de 360 Hz también hace que el texto no se emborrone cuando te desplazas arriba y abajo por el texto.

Otro punto fuerte de esta pantalla es su filtro antirreflejos. El monitor estaba instalado frente a una ventana, por lo que uno de los problemas que he tenido con otros monitores es que veía más el reflejo que el propio contenido. En cambio, la suma de una pantalla curva con el filtro antirreflejos hace que el reflejo de la ventana se disperse y desaparezca al mostrar la imagen, manteniendo el contraste y la viveza de los colores.

El punto negativo de esta pantalla afecta más al ámbito del diseño que a su rendimiento. Tal vez sea cosa mía y de mi TOC con la simetría, pero no entiendo por qué hay tres medidas de marco en el frontal de este monitor. Los marcos laterales son de 10 mm, mientras que el marco superior es de unos 5 mm. La parte inferior de la pantalla está rematada por una franja de plástico del mismo material que la trasera y, además de ese marco, hay una franja en la pantalla de 2 mm más.

Además, por un tema de representación de formato de imagen, algunos juegos y contenidos no aprovechan todo el espacio de pantalla y aplican recortes en los laterales. Por ejemplo, la mayoría de los vídeos de YouTube solo aprovechan la parte central de la pantalla dejando dos grandes barras laterales. Juegos como Valorant no aprovechan todo el ancho de la pantalla. Otros, como 'Battlefield 6', 'God Of War' o 'Counter Strike 2' sí aprovechan toda la experiencia visual inmersiva de esta pantalla.

Reserva espacio en tu mesa: lo necesitarás

Puede parecer una perogrullada decir que un monitor ultrapanorámico de 34" ocupa mucho espacio en tu mesa. Pero a lo que realmente me refiero es que su diseño no contribuye a reducir el espacio que, por motivos obvios, este monitor va a ocupar en tu mesa. Es más, se expande más de lo que realmente necesitaría.

El pie en forma de V ofrece una excelente estabilidad pese a tratarse de una pantalla tan ancha. Sin embargo, la suma de la curvatura del panel, junto al brazo de anclaje que une la pantalla con la columna de soporte que permite ajustar su inclinación, hace que el conjunto del monitor ocupe mucho en el fondo de la mesa, lo cual puede ser un problema si tienes una mesa un poco estrecha.

Separar tanto la pantalla de la pared tiene un efecto negativo. La luz RGB que decora la trasera pierde buena parte de su capacidad para generar una atmósfera de luz RGB tras la pantalla porque, simplemente, la pared queda demasiado lejos y no es capaz de reflejar la luz con la suficiente intensidad.

Además, por si esto fuera poco, en la parte trasera de la columna de soporte se incluye un gancho retráctil para colgar los auriculares, obligando a separarlo todavía más de la pared si quieres usarlo.

Eso sí, en su defensa decir que la ergonomía es excelente. El monitor ofrece un gran margen para ajustarlo en altura, inclinación y orientación, lo cual permite obtener un reglaje muy confortable con cualquier combinación de silla y mesa haciendo más cómodo su uso.

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Conectividad para no liarte con los cables

AOC también ha hecho muy buen trabajo en cuanto a la conectividad de su monitor de gama alta, en el que, por cierto, ha incluido todos los cables necesarios para conectar tus ordenadores o consolas: cable HDMI 2.1, DisplayPort 2.1, USB B a A y cable USB C Gen 2.

Incluir estos cables, además de ser un detalle para los usuarios de este monitor de gama alta, garantiza que la pantalla va a ser capaz de representar los 360 Hz por usar el estándar adecuado en cada cable, y no el primer cable HDMI que te encuentres por casa.

El monitor es compatible con Nvidia G-Sync y jugar en 1440p a 360 Hz es una experiencia a otro nivel en títulos competitivos que requieren reacciones inmediatas como 'Counter Strike 2' o 'Valorant', pero además añade un extra de calidad de imagen al jugar a juegos como 'Battlefield 6', en el que tantos elementos moviéndose en pantalla a la vez acostumbran a restar nitidez al conjunto de la imagen.

Por otro lado, me ha gustado mucho la posibilidad de aprovechar una pantalla tan ancha para mostrar la imagen de dos equipos funcionando (función PIP y PBP) de forma que puedes estar jugando con la consola y tener en una ventana de tamaño personalizable (o a pantalla partida) la pantalla del ordenador o portátil.

MacOS como pantalla principal y Windows 11... en una ventana

Si solo vas a usar un ordenador a la vez, no tendrás mayores problemas. En mi caso, por ejemplo, he estado usando un PC con Windows mediante DisplayPort para jugar, y un Mac Mini M4 para trabajar por HDMI. Por último, y de forma puntual, he añadido un MacBook Air por el puerto Thunderbolt USB C que, además, me cargaba la batería del portátil. Bastó con encender alguno de ellos para que el monitor reconociera automáticamente la fuente de imagen para mostrarla en pantalla.

Esta función, que permite mostrar dos fuentes distintas en la misma pantalla, me lleva a otra función interesante de este monitor: el conmutador KVM integrado. Esta característica permite controlar dos equipos conectados al monitor con un solo teclado o ratón conectados a los puertos USB A que integra el monitor. De ese modo, puedes usar el mismo teclado y ratón en ambos equipos sin tener que estar conectando o desconectando cables. Algo muy interesante si tienes un teclado o un ratón gaming con cable.

Puertos para conectar el teclado y el ratón

Altavoces por compromiso

No soy muy partidario de los altavoces integrados en los monitores. Normalmente, acostumbran a ser pequeños y no ofrecen buena calidad de sonido.

Sin embargo, no voy a negar que la pareja de altavoces de 8W integrados en el AOC Agon Pro AGP346UCSD es lo suficientemente buena para salir del paso y ver vídeos o tener el sonido de las videollamadas en el día a día. Desde luego, son mucho mejores que el integrado en mi Mac Mini.

No obstante, para jugar o ver películas he preferido usar auriculares usando su toma para auriculares. Llámame purista. Teniendo en cuenta el perfil de usuario al que se orienta este monitor, con una alta preferencia por el segmento gaming, pocos buscarán un sonido espectacular en sus monitores, ya que habitualmente el sonido corre por cuenta de unos auriculares que permiten mayor precisión en el posicionamiento de los sonidos que emite el enemigo, o en sistemas de altavoces más solventes.

AOC Agon Pro AGP346UCSD, la opinión de Xataka

No voy a negar que cuando inicié este análisis tenía casi la certeza de estar ante un monitor que iba a disfrutar mucho para jugar, pero la verdad es que también me ha sorprendido su excelente comportamiento como monitor para trabajar por la nitidez con la que representa los textos.

En juegos, contar con ese extra de 360 Hz es todo un lujo visual que aporta nitidez en aquellos shooters en los que disparar en movimiento marca la diferencia entre tú y tus rivales. ¿He mencionado ya que los colores son espectaculares? Pues sumar esa riqueza cromática en juegos tan coloridos como Valorant, o con la calidad de los escenarios de los Assassin's Creed o de los Battlefield, aporta una experiencia de juego de la que ya no hay vuelta atrás.

El contrapunto negativo lo tenemos en el control de los ajustes y modos de imagen. Sí, hay muchos modos predefinidos, pero dejan poco margen de personalización para el usuario.

El elefante en la habitación en este caso es su precio. Estamos ante un panel QD-OLED de última generación, con un formato ultrapanorámico de 34 pulgadas y es uno de los más rápidos del mercado. Tener las mejores prestaciones en un monitor tiene un precio y, teniendo en cuenta su ficha de especificaciones, se mantiene dentro del rango de precios de su competencia directa con modelos como el MSI MPG 341CQR QD-OLED X36.

¿Te lo recomiendo?

El Agon Pro AGP346UCSD es un monitor absolutamente recomendable para cualquier ámbito de uso, excepto en dos supuestos: si necesitas un monitor profesional para diseño, retoque fotográfico o edición de vídeo por no disponer de un modo con calibrado de color certificado; o si pagar los 1.077 euros que cuesta este monitor supone un problema.

El formato ultrapanorámico me parece ideal como monitor todoterreno, la pantalla QD-OLED de quinta generación es una delicia y nos aleja de los estigmas del quemado que sufrían las primeras generaciones de OLED. Con un mínimo mantenimiento de la pantalla, puedes usarla durante años sin problemas. Si el precio es un problema, los principales rivales para este modelo se encuentran en el mismo catálogo de AOC, ya que basta con rebajar un poco la exigencia a una pantalla de 175 Hz para encontrar el AGON AG346UCD con prestaciones muy similares, pero por la mitad de su precio.

AOC AGP346UCSD Monitor 34 Pulgadas 360Hz Panel QD-OLED, 0.03ms GtG, HDR500 TrueBlack, Adaptive Sync, G-Sync Compatible, Altavoces, Altura Ajustable, (3440x1440 HDMI 2X 2.1 DP 1x 2.1 USB Hub) Negro Hoy en Amazon — 1.077,13 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

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Imagen | Xataka

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