Microsoft recupera Outlook más de 24 horas después: ya sabemos qué provocó la caída de sus servicios

Poco más tarde de las 7 de la mañana, Microsoft 365 Status ponía punto y final a una de las caídas más largas y pronunciadas de la historia de la informática moderna. Por fin habían restaurado el servicio completamente para todos los clientes y regiones afectadas tras abordar lo que causó este incidente que ha dejado sin Outlook, Teams, Copilot y el resto de Microsoft 365 durante más de un día, ya que los fallos empezaron durante la tarde del jueves en Estados Unidos, a las 17:17 horas de España.

Una caída masiva y global. El fallo se traducía en una caída global que dejó sin acceso al correo electrónico y otras herramientas profesionales de su suite, como las videollamadas o su chatbot con IA. Según Downdetector, recibió avisos de incidencias en 74 países, con un alcance que no solo no entiende de fronteras, sino tampoco de sector o tamaño: millones de empresas como la gigante Maersk en la logística, administraciones públicas como la Junta de Andalucía, así como hospitales como los del servicio nacional de salud del Reino Unido, las autoridades como en Los Angeles o hasta la prestigiosa universidad de Stanford sufrieron en sus carnes la incidencia.

Por qué ha ocurrido. Horas antes de anunciar el restablecimiento completo, Microsoft se disculpaba públicamente en su perfil de y daba una explicación oficial a lo sucedido: el problema comenzó durante una actualización anterior de la capacidad de su red. Pero el fallo no apareció en ese momento, sino cuando la empresa ejecutó un cambio posterior en esa infraestructura. En el mensaje descartan además que la incidencia estuviera relacionada con la ciberseguridad o ataques IA. En cualquier caso, han prometido un informe completo del incidente al concluir la revisión.

Sabíamos que el origen del fallo eran los servidores de Exchange Online, pero no por qué: primero hablaban de una "carga elevada” en varias regiones, luego de que muchos servidores se habían quedado fuera de servicio inesperadamente, más tarde apuntaban a fallos en las comprobaciones de salud automáticas, aunque esa hipótesis duró poco. Poco después, Microsoft empezó a revertir un cambio en la configuración de la red, precisamente la explicación oficial que ha dado la empresa fundada por Gates y Allen.

Recuperación gradual. Una de las razones por las que la caída ha sido tan larga es cómo Microsoft ha recuperado los servicios. En el mensaje, la compañía detalla que han solucionado el problema de fondo y que han optado por un restablecimiento progresivo. Así, ha explicado que considerando la magnitud de la demanda, han ido restaurando los servicios gradualmente, validando en cada etapa que la infraestructura funcionara correctamente. Microsoft reconoce que este procedimiento ha prolongado la recuperación, pero lo ha considerado necesario para garantizar un restablecimiento estable.

Cronología de la caída y la recuperación. Así ha ido evolucionando la avería de Microsoft, en hora peninsular española (CET):

Jueves 12 a las 17:17 horas. Microsoft comunica los primeros problemas de acceso a Exchange, el correo de Outlook.

Jueves 12, durante la tarde - noche. La incidencia se extiende a otros servicios de Microsoft 365, como Teams o Copilot.

Viernes 13, durante la mañana. Microsoft informa de mejoras en diferentes regiones, aunque sigue habiendo problemas de acceso y retrasos en los correos.

Viernes 13 a las 17:40 h. Microsoft anuncia una recuperación generalizada y estable, pero todavía con clientes y regiones afectadas.

Sábado 14, a las 7:09h. Microsoft 365 Status anuncia la recuperación completa.

Pocas empresas con mucho poder. La caída pone de manifiesto hasta qué punto dependen particulares, empresas y administradores de escasos proveedores tecnológicos para tareas esenciales para su desempeño profesional. El problema no es solo no recibir un correo o no poder tener una reunión, es que cuando infraestructuras tan colosales falla, medio mundo se para: trámites administrativos que no pueden llevarse a cabo, comunicaciones internas o servicios críticos. De hecho y como recoge Reuters, hubo quien tuvo que recurrir al fax.

El problema de las últimas horas es en realidad un déjá vú de la dependencia tecnológica concentrada: el fallo de ClowdStrike sobre Azure dejó a hospitales y pymes fuera de juego hace un par de años o cómo hace aproximadamente un año un fallo en AWS dejó sin internet a medio mundo. Según la Comisión Europea, Amazon con AWS, Microsoft con Azure y Google Cloud concentran más del 70% del mercado europeo. El de ayer fue una (otra) muestra más.





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