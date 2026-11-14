Una fila gigante de tanques Abrams avanza hasta donde alcanza la vista en EEUU. Su destino no es Ucrania, y lo que llega por mar es todavía más inquietante

En una pequeña localidad de Estados Unidos, un tren de mercancías ha convertido una jornada cualquiera en un espectáculo militar. Sobre sus vagones viajaba una interminable fila de algunos de los carros de combate más avanzados del planeta. Su destino no es Ucrania, sino un país que está reconstruyendo su ejército a una velocidad que empieza a sorprender incluso a los ucranianos.

Un tren que no parece tener fin. El pasado 1 de noviembre, los habitantes de La Grange, una localidad de unos 10.000 habitantes en Kentucky cuya línea ferroviaria atraviesa el centro urbano, asistieron al paso de un convoy militar extraordinario. Sobre sus vagones viajaban 33 carros de combate Abrams M1A2 SEPv3, identificados posteriormente por periodistas y analistas de inteligencia de fuentes abiertas.

Las imágenes se propagaron rápidamente por las redes sociales, pero lo más interesante no era el tamaño del convoy, sino su destino: Polonia, que comparte frontera con Rusia a través del enclave de Kaliningrado.

Los últimos 33 de un ejército formidable. La cifra de carros que aparece en el vídeo no parece casual. El 5 de abril de 2022, apenas unas semanas después de la invasión rusa de Ucrania, Polonia firmó un contrato de 4.750 millones de dólares para adquirir 250 Abrams M1A2 SEPv3, junto con un amplio paquete de formación, logística y asistencia técnica.

Las entregas comenzaron en enero de 2025 y, en septiembre de 2026, el Ministerio de Defensa polaco confirmó que ya disponía de 217 unidades. Los 33 carros filmados en Kentucky coinciden exactamente con los que faltan para completar el pedido, cuya entrega está prevista antes de finalizar el año.

Lo mejor del arsenal estadounidense. No estamos hablando de vehículos antiguos rescatados de algún almacén militar. Los M1A2 SEPv3 constituyen la versión más avanzada del Abrams actualmente en servicio en el Ejército estadounidense, con sistemas modernizados de observación, comunicaciones y control de tiro.

Su armamento principal es un cañón de ánima lisa M256 de 120 milímetros, capaz de atacar objetivos blindados a distancias superiores a los tres kilómetros, y cuentan con una turbina de gas de unos 1.500 caballos. Además, Polonia ya recibió entre 2023 y 2024 otros 116 Abrams M1A1FEP, lo que elevará su flota de carros estadounidenses a 366 unidades.

Un M1A2 SEPv3 durante tests en Polonia

Y entonces llegaron los barcos. Mientras las imágenes del tren de Kentucky circulaban por Internet, Polonia acababa de recibir el último cargamento de armamento pesado surcoreano de 2026. Lo contamos. A bordo viajaban varias decenas de carros K2 Black Panther y obuses autopropulsados K9 Thunder, aunque las autoridades no han precisado el número exacto.

El envío forma parte de una operación todavía más ambiciosa: Varsovia ha contratado 360 carros K2 y 364 obuses K9 de 155 milímetros. En agosto de 2025 firmó un segundo contrato para adquirir 180 K2 por unos 6.500 millones de dólares, mientras que el último gran pedido de artillería, firmado en diciembre de 2023, ascendió a otros 2.600 millones.

Una fábrica de tanques en Europa. Lo que diferencia la operación surcoreana de una simple compra de armamento es que Polonia quiere fabricar sus propios carros. El acuerdo marco firmado con Hyundai Rotem en 2022 contempla la adquisición de hasta 1.000 K2, aunque por ahora solo se han contratado formalmente 360. El segundo pedido incluye 64 unidades de la variante mejorada K2PL, de las cuales 61 se producirán en las instalaciones polacas de Bumar-Łabędy entre 2028 y 2030.

Varsovia también está desarrollando su capacidad para mantener los Abrams, con unas nuevas instalaciones de reparación terminadas en Poznań en 2026. El objetivo es reducir la dependencia exterior y garantizar que semejante arsenal pueda mantenerse operativo durante décadas.

Un movimiento que no ha pasado desapercibido en Ucrania. Los analistas ucranianos han destacado tanto la velocidad del rearme polaco como el destino de las últimas entregas surcoreanas. Los nuevos K2 y K9 irán a dos brigadas de la 16ª División Mecanizada de Pomerania, desplegada en el noreste del país y responsable de defender regiones próximas a Rusia y Bielorrusia.

Se trata, qué duda cabe, de una zona especialmente delicada para la OTAN, situada cerca del corredor de Suwałki, la estrecha franja de territorio que conecta Polonia con Lituania y separa Kaliningrado de Bielorrusia. En otras palabras, parte de ese enorme arsenal está siendo destinado precisamente a uno de los puntos más vulnerables de la alianza.

La paradoja de Putin. Desde el comienzo de la invasión rusa, Polonia ha entregado a Ucrania numerosos carros T-72 y PT-91 de origen soviético, además de sistemas de artillería. Sin embargo, lejos de debilitar permanentemente su ejército, esas donaciones han acelerado una transformación extraordinaria. Entre los Abrams estadounidenses y los K2 surcoreanos, Varsovia ha contratado ya 726 carros de combate, sin contar los Leopard 2 alemanes que también forman parte de su arsenal.

La invasión que pretendía consolidar la influencia rusa sobre su entorno ha terminado impulsando la construcción de una de las mayores fuerzas acorazadas de Europa justo al otro lado de sus fronteras. Y el interminable tren que atravesó Kentucky es apenas una pequeña muestra de ello.

Imagen | Virtual Railfan, Wikimedia, Republic of Korea Armed Forces

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