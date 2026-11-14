Creíamos que los gatos sagrados del Antiguo Egipto tenían una vida dorada, pero sus cráneos dicen otra cosa

Si hay un animal que aparece en el arte y los restos de los egipcios de forma recurrente, ese es el gato. El Antiguo Egipto adoraba a los gatos, tanto que simbolizaban a los dioses y la protección, pero una cosa es venerar a un animal en la simbología y otra muy distinta tratarlo bien en vida. De aquella civilización quedan restos de momias, entre ellas de gatos, y un nuevo estudio se ha preguntado cómo vivían esos gatos que acabaron momificados. Spoiler: peor de lo que esperábamos.

El hallazgo. Un equipo belga y italiano ha analizado 131 cráneos de pequeños felinos procedentes del cementerio de Beni Hassan y el resultado es mucho menos idílico de lo que cabría esperar considerando la iconografía. Tras estudiar la morfología y los huesos, descubrieron que 81 de los cráneos (un 62 %) mostraban algún problema de salud y que 14 tenían lesiones, algunas encajan con mordiscos de otros gatos y otras, como cortes y fracturas, apuntan a maltrato humano. Algunas de esas heridas habían cicatrizado pero otras no, lo que sugiere que probablemente algunos murieron a golpes antes de que los momificaran, como recoge el Daily News Egipt.

Por qué importa. Porque hasta ahora sabíamos mucho del simbolismo de los gatos en el Antiguo Egipto, pero poco de cómo se obtenían, criaban y cuidaban las enormes cantidades de gatos que acabaron momificados y este estudio ofrece una pequeña ventana para conocerlo. El propio estudio asegura que esta es la mayor colección de cráneos de gatos momificados egipcios de procedencia conocida.

Y puede que el gato llegara a simbolizara a Ra, su dios más venerado, pero todo apunta a la producción de ofrendas a gran escala en malas condiciones. Wilm Van Neer, uno de los autores del estudio, explica a Phys que tiene sentido: más densidad de animales implica más hacinamiento y estrés, más agresiones y que los contagios se propaguen con más facilidad.

Había hasta cementerios de gatos. Hay constancia de al menos 20 cementerios de gatos en Egipto y Beni Hassan fue de uno de los mayores, con fosas en forma de capas de gatos momificados de diez a veinte animales de profundidad. En los siglos XIX y XX estas momias se consideraron tan poco valiosas que se reutilizaban para funciones tan variopintas como lastre de barcos, fertilizante, combustible o incluso medicina en polvo.

No obstante, la relación entre la humanidad y los gatos es aún más antigua: hay indicios de gatos domésticos en el cementerio predinástico de Hierakonpolis, esto es, de hace entre 3800 y 3600 a. C., como recoge Live Science.

Solo la punta del iceberg. En cualquier caso, solo quedan los cráneos y el 86% son de adulto, probablemente porque los coleccionistas del siglo XIX los preferían. ¿Qué significa eso? Que hay muchas enfermedades y traumatismos que no podemos saber, por lo que este estudio no representa a toda la población original y sus afecciones. Asimismo, la egiptóloga de Missouri State Julia Troche advierte que resulta difícil generalizar sobre lo que "pensaban los egipcios" a lo largo de más de 3.000 años de historia.

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