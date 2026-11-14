De hacer el cabra en YouTube a entrevistar al presidente del Gobierno de España: la evolución de Jordi Wild

A Pedro Sánchez en La Revuelta de TVE1 le vieron 4,38 millones de personas. En YouTube, cara a cara con Jordi Wild, su entrevista ya ha acumulado ya 4,8 millones de visualizaciones y, en el momento de escribir estas líneas (las 11:40 del sábado 14 de noviembre), lleva menos de 24 horas publicada. La de Sánchez es la tercera (por orden de lanzamiento) y más exitosa de sus entrevistas a tres de las cuatro personas (Santi Abascal dio un paso atrás en último momento) que se postulan a gobernar el estado español: por cierto, las de Ada Colau y Feijoo ya acumulan tres y cuatro millones de visionados, respectivamente.

Las dos métricas miden cosas distintas (audiencia media frente a visualizaciones acumuladas), nos guste o no internet ya se ha convertido no en un complemento, sino en una alternativa para informarse de todo a la televisión y la política no es una excepción. Y allí Jordi Wild, nos guste o no, se ha convertido en una de las piezas más valiosas. Al fin y al cabo, entrevistar al próximo presidente de España está caro y sino, que se lo digan a Silvia Intxaurrondo, que no ha podido refrescar su último vis a vis con Alberto Núñez Feijoo. Curiosamente, "el Joe Rogan español" empezó como tantos otros haciendo gameplays.

De Giorgio a Jordi. Jordi Carrillo de Albornoz Torres nació en Manresa en 1984 y aunque estudió psicología en la Universidad de Barcelona, no ejerce: es una de las estrellas de YouTube en España: factura más de dos millones de euros y su canal "The Wild Project", atesora siete millones y medio de suscriptores. También tiene algo no cuantificable: mucha influencia.

En Youtube se estrenó en marzo de 2013 con "El Rincón de Giorgio" con un contenido muy habitual en aquella época: gameplays, vídeos de reacción, humor y parodias. Ya por aquel entonces demostraba que era alguien prolífico: en 2016 lanzó un cortometraje llamado "Wild", se retiró de YouTube por un tiempo y hasta se animó con el rap. El verdadero punto de inflexión llegó en 2020, el año que inició su andadura con "The Wild Project", tanto en formato canal de YouTube como en podcast, con más de 136.000 suscriptores en Podimo.

De youtuber a entrevistador. El salto venía gestándose de lejos: como él mismo cuenta, pasó de hacer vídeos de 20 minutos a podcasts de cuatro horas, un proyecto ambicioso que define como el más grande de su vida. Aunque fue ganando terreno poco a poco, hay un punto de no retorno: su entrevista a Arturo Pérez-Reverte en 2022. Primero, por todo lo que representa: un escritor veterano, un perfil a priori poco atractivo para el público joven y desenfadado de su canal original y ajeno a los videojuegos o la tecnología.

Después, por sus cifras: en pocos días había superado los dos millones de visualizaciones. El propio escritor vaticinaba en su Twitter: "No hay televisión convencional que pueda igualar eso." Ese mismo año, en una entrevista al diari Ara contó que había rechazado una oferta de una televisión privada porque para él, irse a la tele era dar un paso atrás porque en su canal manda él. En 2024 su podcast se convirtió en el más escuchado en Spotify en España y en 2025 ganó el premio a la trayectoria de los Ondas Globales del Podcast.

A lo Joe Rogan. En 2023 ya lanzó el guante a quienes aspiraban a la presidencia en las generales, pero no tuvo éxito: por aquel entonces Pedro Sánchez prefirió acudir al podcast de La Pija y la Quinqui. Tres años después, la cosa cambió: Feijóo y Abascal aceptaron en cuestión de horas, según el relato de Wild, alguien muy cercano a Sánchez le había escrito antes de lanzar la invitación y el sí de Ada Colau llegaría dentro del plazo que el catalán había propuesto. Sobre el papel, éxito total, aunque la última pieza se torció: Vox canceló la entrevista de Abascal horas antes, cuando Sánchez ya había grabado la suya. Lo hizo tras la polémica por un corte de 40 minutos en su entrevista en "La Revuelta", aduciendo que solo acudiría a programas que le permitan controlar la grabación y sus respuestas.

Jordi Wild había planteado un formato con charlas entre 50 y 90 minutos, sin preguntas pactadas ni cortes y con la regla (que luego acabó retirando) de que si uno no acudía, no entrevistaba a nadie. En esencia, la idea era similar a la de su admirado Rogan en Estados Unidos, aunque con un cambio importante: a diferencia de las entrevistas de Joe Rogan (a posteriori, el verificador de la CNN detectó 32 afirmaciones falsas en su cara a cara con Trump), en las de Wild habría verificadores en directo.

Apolítico pero no neutral. La polémica ha perseguido a Jordi Wild a lo largo de su carrera: las acusaciones de machismo se remontan hasta sus pinitos en el mundo del rap por el videoclip de "Hasta que arda" hasta los cánticos de "Pedro Sánchez, hijo de puta" que se coreó en su Dogfight Wild Tournament y que él mismo lamentó porque le perjudican y porque, según él, no tienen un trasfondo ideológico. En 2022 se viralizó un vídeo suyo de un año antes en el que cuestionaba el nivel intelectual de Irene Montero, entonces ministra de Igualdad del gobierno de España. Se disculpó por esa apreciación, pero se reafirmó en otras críticas. En el plano político, Wild ha dicho que ningún partido le convence y ha asegurado que votaría en blanco porque "no hay ni un solo partido que me convenza", como recoge Eldiario.es, pero los analistas no lo ven tan neutral.

El investigador y periodista Nel Gómez Ney, que ha estudiado el éxito del canal, lo describe como un perfil cercano al libertarismo, a las posturas más restrictivas con la inmigración y contrarias a la cultura de la cancelación. En sus programas la inmensa mayoría de invitados son hombres, algo que explica de forma cortita y al pie: "Yo no puedo modificar la realidad del mundo. La realidad es que en ciencia, geopolítica, política o deporte hay muy pocas mujeres con suficiente visibilidad". Lo que sí hay en sus programas es espacio para la manosfera, como reflexiona El Salto Diario, en forma de invitados Roma Gallardo o Marcos Vázquez, o para las denuncias falsas en su entrevista con Soto Ivars. En otro de sus episodios controvertidos, puso a debatir divulgadores científicos con conspiranoicos, poniendo al mismo nivel pseudociencia con la comunidad científica.

Jordi Wild, sobre los asesinatos machistas en España

Las entrevistas, bajo la lupa. Ya hemos visto que en apenas 24 horas desde su lanzamiento, los cara a cara de Jordi Wild frente a la próxima persona que ocupe la Moncloa se cuentan por millones y ya puede decirse que superan a los de la TV tradicional. Más allá de "La Revuelta", Pedro Sánchez logró 2,16 millones de espectadores en La Séptima y Feijoó se quedó en 2,4 millones en El Hormiguero. Pero también traen polémica. Una de ellas la vivió en su entrevista más larga, con Ada Colau: el youtuber afirmó (minuto 76) que los 44 asesinatos machistas en España en 2026 no eran un problema generalizado, a lo que la candidata pidió que se lo dijera a las familias.

Otra, con el trabajo de sus verificadores: a la hora de preguntar de dónde salía la afirmación de Wild de que "9 de cada 10 detenciones por hurto en Barcelona son de extranjeros" (en 2024), los verificadores respondieron que era un artículo de El Mundo, pero sin la fuente. En la entrevista a Pedro Sánchez (minuto 54), este habla del origen de la inmigración que llega a España, asegurando que el 40% procede de Europa, el otro 40% es de Latino América y el otro 20% son de África o Asia. Los verificadores respondieron con un ranking por nacionalidades a una afirmación sobre continentes, de modo que esa distribución de porcentajes no se comprobó.





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