Cuando el desierto se queda corto: resulta que la sequía extrema amenaza la supervivencia del cactus

Si pensamos en seres capaces de sobrevivir en condiciones extremas, uno de los que nos viene a la cabeza dentro del reino vegetal son los cactus: tienen espinas, un tallo que almacena agua y un metabolismo optimizado en función de la sed que tengan. Si el cambio climático trae sequía (que la trae, entre otras cosas), los cactus a priori parece que están preparados para el secarral. Pues no: un nuevo estudio cuestiona que esa fama sea una garantía frente al calentamiento global y la razón está no tanto en el aumento medio de la temperatura, sino en los peores años.

El estudio. Un equipo de investigación reunió 648.316 observaciones de cactus (dónde se ha visto cada especie) para averiguar en qué clima viven hoy. Después, simuló mapas globales considerando las proyecciones del clima futuro para calcular cuánta de esa zona con clima adecuado seguirá existiendo a finales de siglo, lo hicieron primero tomando el clima medio y después añadiendo otra variable más: las sequías severas.

Con el clima medio, unas 6 de cada 10 especies perderían parte de su zona con clima adecuado.

Con las sequías extremas, serían unas 7 de cada 10.

La pérdida grave también crece: entre el 1% y el 15% de las especies perdería más del 80% de su zona adecuada con el clima medio. Con las sequías extremas, la cifra sube a entre el 25% y el 35%.

Por qué importa. Porque la mayoría de las proyecciones sobre la biodiversidad se basan en promedios climáticos y este estudio propone que así se subestima el riesgo. De hecho, empleando el modelo que incorpora la sequía severa, en el 91% de los casos quedaba mejor descrito dónde viven hoy los cactus.

Y si esto pasa con un grupo de vegetales al que presuponemos tolerante a la sequía, qué pasará con el resto. De ahí que el equipo señale la importancia de incluir los extremos climáticos a la hora de diseñar estrategias para la conservación.

El cactus ya estaba sobre el alambre. Por increíble que parezca, un análisis de 2015 ya marcaba en rojo los cactus como especie amenazada, concretamente consideraba que casi un tercio de sus especies estaba en peligro por la agricultura, la ganadería y la recolección de plantas y semillas para el comercio hortícola y las colecciones ornamentales privadas (el expolio en lugares como el desierto de Atacama llega a niveles alarmantes). Pero también por el clima, si bien la incorporación de los extremos añade tintes dramáticos a su futuro.

Ahora su futuro aún es más negro. Friendly reminder de algo: los cactus no pueden desplazarse a zonas más favorables (ni siquiera mediante la lenta dispersión a través de semillas), por lo que el 84 - 85% de las especies perdería terreno. La noticia menos mala es que son modelos que no tienen en cuenta la adaptación local, microhábitat o la realidad, que podría variar y que además "área climática adecuada" no es lo mismo que extinción directa, si bien el paper habla directamente de riesgo de extinción.





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Portada | Lydia Venjohn