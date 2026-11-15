El hielo de la Tierra cruza una línea roja histórica: la ciencia advierte que la criosfera ha superado sus "umbrales seguros"

Las regiones heladas de nuestro planeta están perdiendo la batalla. Tras años de advertencias, una investigación acaba de confirmar lo que muchos temían: la criosfera terrestre ha salido oficialmente de su "espacio seguro". Esto significa que las condiciones de estabilidad de las que la humanidad ha disfrutado durante los últimos 11.700 años, la época del Holoceno, se han roto, adentrándonos en un terreno desconocido.

El trabajo. Ha sido publicado en la revista Science y se ha presentado en el marco de la cumbre del clima COP31 y tiene detrás a 30 pesos pesados de la climatología internacional que le da mucha relevancia.

Las variables. Para determinar si el hielo del planeta seguía en una zona de seguridad, los investigadores establecieron cuatro variables de control: el volumen de hielo terrestre, la superficie de hielo marino, la temperatura media del permafrost y la cobertura de nieve. A partir de todo esto y tomando como línea base las condiciones estables del Holoceno, el estudio concluye que la criosfera global ha traspasado la frontera de seguridad.

Con alguna discrepancia. Es importante señalar un matiz técnico en la interpretación de los umbrales específicos, puesto que instituciones como el Stockholm Resilience Centre apuntan en sus comunicados a que las cuatro variables han cruzado ya niveles seguros. Pero otras fuentes científicas implicadas son más conservadoras y señalan que la superación confirmada afecta a tres de ellas, que son la superficie de hielo marino, cobertura de nieve y temperatura del permafrost.

Independientemente de este baile de cifras en las notas preliminares, la conclusión del estudio es unánime al concluir que el sistema en su conjunto ha fracasado en mantener su estabilidad.

El peligro. Que el hielo cruce su umbral de seguridad no significa solo que haya menos hielo, sino que significa que los procesos de deshielo comienzan a alimentarse a sí mismos. En este sentido, el estudio advierte que estos cambios están activando peligrosos bucles de retroalimentación que acelerarán aún más el deterioro.

Y el motor principal de esta crisis no es más que el cambio climático que se ha ido impulsando por la actividad humana. No obstante, los investigadores apuntan a que hay otros factores como el carbono negro y la implacable expansión industrial y de infraestructuras en zonas polares que están actuando como acelerantes de este colapso.

Un nuevo límite. Ante la magnitud de estos hallazgos, los autores apuntaron a que se debe añadir la criosfera al famoso marco de los "límites planetarios". Este no es más que un marco científico, cuya última revisión anual ya nos alertó de que hemos superado siete de los nueve límites actuales, pero que no contaba hasta ahora con una categoría independiente para las masas de hielo globales.

La solución. Los expertos tienen bastante claro que la temperatura verdaderamente "segura" para garantizar la supervivencia del hielo terrestre está más cerca de un calentamiento de 1 °C, o incluso menos. Con la temperatura global actual superando ampliamente esa cifra, la línea roja de la criosfera ya no es una amenaza futura, sino un umbral que acabamos de dejar atrás.

Imágenes | Philippe Bonnaire

En Xataka | Las emisiones de CO₂ van a bajar en 2026, pero hay un motivo que no tiene nada que ver con las energías renovables