Europa ya sabe el precio de llenar sus costas con parques eólicos marinos: menos lluvias

En el objetivo de la UE de lograr la neutralidad climática para 2050, la energía eólica es un actor esencial para conseguirlo y dentro de los aerogeneradores hay un segmento que tiene un papel importante: la offshore. La Unión Europea aspira a disponer un aporte energético de 60 GW para 2030 y llegar a los 300 GW para 2050. Y si hay una región en la UE de la que esperan un aporte excepcional, esa es la del Mar del Norte: se ha comprometido a aportar al menos 260 GW.

Pero hay un problema: alguien ha calculado qué pasaría con la lluvia si todo el espacio disponible del Mar del Norte y el Báltico se llenase de turbinas y la respuesta es preocupantes

Más turbinas, menos lluvias. Un equipo del Helmholtz-Zentrum Hereon alemán ha aplicado un modelo de simulación del tiempo atmosférico a 10 años vista considerando los parques de 2023, los previstos para 2030 y un escenario máximo para 2050 empleando turbinas de 5, 10 y 15 MW.

En 2023 y 2030 los efectos son pequeños y sobre todo afectan a la zona marina, pero en el escenario máximo el resultado es que llueve más sobre los parques (hasta 8-10 milímetros al mes) y menos en las costas hay justo detrás. Más concretamente, entre un 5 y un 15 % según la zona. La peor parte se la lleva Dinamarca, donde el descenso de lluvias es de un 15%.

Por qué importa. Porque la lluvia tiene un impacto directo sobre la agricultura y los recursos hídricos. Además y pese al furor de la eólica, este es un estudio pionero: cuál es el efecto de tantos parques a la vez durante tanto tiempo. Respecto a qué factores de los parques importan más allá de la potencia instalada, el paper sugiere que el tamaño, la densidad y la distribución de los parques es relevante y que es mejor sustituir muchas pequeñas pequeñas turbinas por menos pero más grandes, como las que se están construyendo en Bilbao.

Qué pasa exactamente. El mecanismo que explica esta realidad es que al llegar a los parques, el viento se frena y se vuelve más turbulento, de modo que parte asciende hacia zonas más frías, de modo que condensa parte de su contenido en agua y como resultado llueve más. El aire que llega a la costa está más seco. Este mecanismo aparece con vientos del suroeste, que son predominantes en la región en invierno y en otoño y prácticamente desaparece con vientos del noroeste o en verano.

Estamos cambiando el tiempo (otra vez). Vaya por delante algo: no es nuevo que las turbinas frenan el viento, lo hacen más turbulento y además alteran la humedad cerca de los parques porque de hecho el mismo grupo de investigación ya lo había estudiado previamente. E incluso anteriormente se investigó qué pasaría si se colocasen parques eólicos hipotéticos durante el huracán Harvey y llegaron a algo parecido: un 12% menos de lluvia. Sin embargo, no hay pruebas directas de que hoy esté cambiando la lluvia.

Por otro lado, conviene recordar que por culpa del cambio climático los patrones de precipitación en Europa están cambiando, aumentando la probabilidad de extremos en muchas regiones, que alternan entre sequías e inundaciones. Por ejemplo, la lluvia en el noroeste de Europa en 2025 fue un 8% inferior a la media, tras dos años excepcionalmente húmedos.

Hace falta más investigación. Es importante considerar que se trata solo de una sumulación con un solo modelo, un único escenario y una densidad de capacidad fija (8 MW/km²), por lo que antes de tomar medidas es esencial disponer de estudios multimodelos. Por otro lado, la buena noticia es que el escenario para 2050 es un tope técnico por encima del objetivo de los 300GW para que el efecto se viera con realidad, no una previsión. Pero incluso en ese caso, los efectos son menores a los de los combustibles fósiles.

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Portada | Jesse De Meulenaere



