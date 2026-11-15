Menos chuletón, más lentejas: un estudio finlandés relaciona la proteína vegetal con niveles más altos de testosterona

El imaginario tradicional relaciona la testosterona con hombres muy viriles y a esos hombres viriles los asocia mucho más con un buen chuletón que con un plato de lentejas. Sin embargo, según un estudio publicado recientemente por científicos finlandeses, el consumo de proteína vegetal se asocia con niveles más altos de testosterona que el de proteína animal. Habrá personas a las que esto les sorprenda muchísimo, pero vamos a ver los datos.

Más de 2.000 participantes. Los datos para llevar a cabo este estudio se tomaron en Finlandia, entre 1984 y 1989. En total, participaron 2.546 hombres, con edades comprendidas entre los 42 y los 60 años. A todos ellos se les hizo registrar su alimentación durante cuatro días y se les tomaron muestras de sangre para analizar tanto los niveles de testosterona como los de SHBG. Esta última es una proteína que se une a la testosterona en sangre para regular la cantidad que está biológicamente activa.

Cabe destacar que los participantes no eran vegetarianos o carnívoros. Todos ellos seguían una alimentación omnívora, pero con diferencias en el consumo de cada tipo de proteína.

Los resultados. Al analizar toda esa información, se vio que los hombres que consumían más proteína animal tenían de media 1,2 nmol/l menos de testosterona total que los de menor consumo. Por otro lado, los que consumían más proteína vegetal tenían 1,1 nmol/l más que los del grupo con menor consumo. Más específicamente, la proteína procedente de lácteos se asoció con menos testosterona total y menos SHBG, mientras que la proteína de carne se asoció con menos SHBG, pero no afectó a la testosterona total. En cuanto a la proteína vegetal de verduras y otras fuentes distintas de los cereales, se vinculó con más testosterona total.

Limitaciones. Las diferencias en los niveles de testosterona y SHBG son estadísticamente significativas, pero no muy grandes. Por eso, no podemos saber si, más allá de los resultados analíticos, habría diferencias a nivel de salud. Tampoco se puede saber si los niveles de testosterona se deben a otros hábitos. No se hizo un seguimiento de una misma persona durante varios años ni con un cambio de alimentación, por lo que no se puede establecer bien la causalidad de todo esto.

En resumen. Los resultados de este estudio son curiosos e invitan a seguir investigando en la misma línea. Es innegable que resultan llamativos por lo que vimos al principio de este artículo. Pero ni siquiera sabemos si realmente son relevantes. Lo que sí está más que demostrado es que una dieta basada en plantas, siempre que no esté compuesta por ultraprocesados, supone muchos beneficios para la salud y, a su vez, se relaciona con un descenso de la huella de carbono. No se emite la misma cantidad de gases de efecto invernadero cultivando legumbres que criando cerdos. Quizás la testosterona no sea el mejor argumento para aumentar el consumo de proteínas vegetales, pero nuestra salud y la de nuestro planeta sí lo son.

Imágenes | Frédéric Dupont (Unsplash)

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