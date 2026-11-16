SpaceX cumple casi todo lo prometido con Starship: captura la nave, despliega 26 satélites y falla solo con el propulsor

Ya lo avisábamos y se ha cumplido, pero solo en parte. SpaceX ha hecho historia con el vuelo 15 de Starship al completar cada uno de sus objetivos de forma casi impecable. El único inconveniente ha sido que no ha logrado recuperar la primera etapa mediante Mechazilla, sino que explotó durante un amerizaje de última hora. La segunda etapa sí la ha capturado mediante sus famosos “palillos chinos”. Puesto que hasta ahora nadie había logrado recuperar de forma controlada la segunda etapa de un cohete mediante este método, podemos decir que, efectivamente, han hecho historia.

Los objetivos. Con el vuelo 15 de Starship, SpaceX quería recuperar por primera vez las dos etapas de un cohete, incluyendo tanto el propulsor, Super Heavy, como la nave Ship. El propulsor de este y otros cohetes de la compañía ya se ha recuperado varias veces, tanto en el mar como sobre patas y a través de Mechazilla, una torre capaz de capturarlo en pleno descenso de vuelta. En este caso, por lo tanto, el hito sería recuperar la segunda etapa.

Un pequeño inconveniente. El lanzamiento transcurrió sin problemas nada más abrirse la ventana dispuesta para ello, a las 22:47 GMT (23:47, hora peninsular española). 6,5 minutos después, el propulsor regresó para su recuperación, pero esta no se produjo según lo previsto. Si bien la captura por parte de Mechazilla estaba autorizada, el propio sistema de guiado de emergencia de Starship la abortó 5,5 minutos después del despegue. En vez de continuar el descenso, lo desvió mar adentro, donde se activó el sistema de terminación de vuelo. El propulsor explotó en una zona segura para la población, en el golfo de México.

Los motivos. Se desconocen los motivos exactos por los que esto ocurrió. En un principio se habló de un problema en el sistema de guiado, pero este funcionó bien. Si desvió el propulsor es porque era necesario. 24 horas después del lanzamiento, el portavoz de SpaceX, Dan Hout, señaló que dicho sistema activó el desvío al detectar que el propulsor no estaba en la posición necesaria para la captura en Mechazilla. Poco después, la ingeniera de SapceX Kate Tice añadió que los primeros indicios apuntan a que el propulsor terminó antes de tiempo la maniobra de regreso por una alarma de poca masa de combustible. Aun así, el motivo inicial sigue en investigación.

Lo que sí salió bien. Mientras tenían lugar estas primeras investigaciones, la segunda etapa de Starship, su nave, depositaba 26 satélites V3 Starlink en su destino y completaba 14 órbitas a la Tierra. Todo esto ocurrió según lo previsto, así que llegó la hora de la verdad. Ship tenía que regresar y ser capturada por Mechazilla para su recuperación. 22,5 horas después del lanzamiento, el descenso se produjo sin incidencias, con la segunda etapa modificando su posición para colocarse entre los brazos de Mechazilla, que la capturó ante los ojos atónitos de miles de personas.

La segunda etapa se acerca a Mechazilla para su captura

Con todo esto, SpaceX no ha cumplido su objetivo completo, pues este era recuperar toda la Starship para que pueda reutilizarse. Dado que la primera etapa explotó en un amerizaje de emergencia, es poco probable que pueda volver a usarse, pero sí que se ha conseguido lo más difícil. Lo que nadie había logrado jamás. La Starship ha vuelto a batir récords en plena carrera para llegar a la Luna. Aunque haya una investigación abierta sobre lo que ocurrió con el propulsor, sigue habiendo muchos motivos de celebración.

Imágenes | SpaceX

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