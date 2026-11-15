Llevamos años llamando "superalimento al arándano, pero ya hemos encontrado un problema en muchos de los estudios que lo alaban

El arándano lleva años coronando las listas de "superalimentos" con promesas que abarcan desde la prevención de infartos hasta mejoras milagrosas en la memoria, haciendo que mucha gente lo lleve en su carro de la compra. Pero la pregunta que debemos hacernos en estos casos es si de verdad hay evidencias sólidas que apunten a que tiene tantos beneficios para nuestra salud como se promete.

Un problema de fondo. La realidad es que puede ser muy fácil encontrar literatura científica que defiende los muchos beneficios que tienen los arándonos como por ejemplo la mejora en la tensión, en la reducción del riesgo de infarto o en la mejora de la memoria.

Pero el problema está en el sesgo, puesto que muchos de estos estudios han sido financiados por la propia industria que produce y distribuye estos arándanos. Esto quiere decir que siempre debemos coger los resultados con muchas pinzas, porque lógicamente a la propia industria le interesa que el estudio salga lo más positivo posible para tener una gran cantidad de ganchos que capten la atención de los potenciales clientes y compren su producto.

Y lo han visto. Como lleva años documentando la experta en política alimentaria Marion Nestle, la industria inyecta becas de entre 75.000 y 300.000 dólares para buscar, explícitamente, beneficios para la salud que luego puedan usar en sus campañas de marketing. Los propios autores de los ensayos más grandes asesoran al comité del USHBC que reparte estas subvenciones y aunque hay honestidad en la publicación de resultados, el enfoque de la investigación está dirigido comercialmente.

Un beneficio. Lo peor de todo es que en verdad mucho de lo que vamos escuchando en redes tiene este problema a sus espaldas. Pero hay un campo donde sí que parece que los arándanos funcionan muy bien, que es la función endotelial. Cuando hablamos de endotelio, nos referimos a la capa de nuestras arterias que está en contacto con la sangre, y es fundamental que esté íntegra para evitar, por ejemplo la aparición de una placa de ateroma, su endurecimiento y la posibilidad de que aparezca un infarto.

Está probado. En este caso, para conocer este beneficio, nos tenemos que ir a un ensayo clínico publicado en 2019 donde se reclutó a 115 personas con síndrome metabólico. Sobre esta muestra se demostró que consumir más o menos 150 gramos de arándanos durante seis meses mejoró uno de los valores que nos informa sobre la salud de nuestro endotelio vascular.

Y a partir de esta mejora se proyectó que podría suponer un 12-15% menos de riesgo de sufrir un evento cardiovascular. Pero esto no es algo que se midiera de manera directa, por lo que no podemos afirmar categóricamente que este dato es una realidad absoluta.

¿Por qué? El equipo de Rodríguez-Mateos demostró en 2019 que las antocianinas, que son moléculas responsables de darle su característico color, cuando se purifican, reproducen exactamente el mismo efecto que comerse el fruto entero y que son sus metabolitos en sangre los responsables de dilatar las arterias.

Alguna mentira. Fuera de la dilatación de las arterias, el castillo de naipes que se ha ido construyendo empieza a desmoronarse. Uno de los mitos más extendidos es que los arándanos bajan la tensión y todo nació de un ensayo clínico de 2015 donde 48 mujeres posmenopáusicas vieron cómo su tensión "baja" pasaba de 138 a 131 mmHg tras ocho semanas de consumo de arándanos.

Sin embargo, posteriormente se hizo un nuevo ensayo de 12 semanas que fue incapaz de volver a replicar esa bajada de tensión, por lo que era algo que quedaba literalmente en la nada.

En los infartos. Tanto en infartos como en diabetes ocurre algo similar, puesto que un famoso estudio de Harvard publicado en 2013 observó a 187.000 personas y encontró que quienes comían arándanos tenían un 26% menos de riesgo de sufrir una diabetes tipo 2. Pero además, ese mismo año otro estudio con más de 90.000 mujeres concluyó que quienes tomaban antocianinas sufrían un 32% menos de infartos.

El problema con estos grandes titulares es el sesgo de confusión, puesto que las personas que comen arándanos frescos habitualmente suelen tener un mayor nivel adquisitivo, hacen más ejercicio y llevan dietas más sanas en general. Además, en el estudio de los infartos, el dato específico sobre el consumo exclusivo de arándanos ni siquiera alcanzó significación estadística.

La inteligencia. En personas sanas, comer arándanos no te hará más inteligente. El ensayo de Curtis de 2024 demostró que medio año de consumo diario no alteró en absoluto la cognición, el estado de ánimo ni el sueño de los participantes. Solo hay una pequeña señal positiva que nos la apunta un metaanálisis de 2025, que sugiere que en personas que ya sufren un deterioro cognitivo previo, el consumo de estas bayas puede ofrecer una modesta mejora en la memoria episódica.

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