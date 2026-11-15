Hay quien ronca todas las noches y no tiene apnea. El problema llega cuando aparecen otras señales

No es raro haber escuchado en alguna ocasión los ronquidos de alguien que duerme cerca nuestra o incluso que hayamos sido nosotros mismos los causantes de ellos. Ante este molesto sonido, la cultura popular lo asocia directamente con el padecimiento de una apnea obstructiva del sueño, dibujando el perfil de un paciente que siempre ronca, tiene sobrepeso y siempre se duerme por las esquinas. Pero la realidad es que todo lo que hay detrás del ronquido es más complejo de lo que pensamos.

El problema. Si nos asomamos a las cifras globales, el problema es es bastante relevante, puesto que un estudio publicado en The Lancet Respiratory Medicine en 2019 estimó que 936 millones de adultos en todo el mundo tienen apnea de leve a grave. En España, los datos ya advertían de la alta prevalencia de este trastorno en la población general. Pero la pregunta está en cuál es el punto de ronquido que debe preocuparnos.

Es un síntoma. "No todo el que ronca tiene apnea", repiten cada vez más los especialistas en otorrinolaringología y medicina del sueño. Y aquí tenemos como referencia los manuales de referencia médica como el MSD, donde se muestra que la inmensa mayoría de las personas con apnea obstructiva roncan, pero muchísimos roncadores no padecen pausas respiratorias patológicas.

De hecho, el diagnóstico de esta enfermedad haciendo un simple cuestionario donde se pregunta si se ronca o si se queda dormido en cualquier rincón está desaconsejado. Aquí se necesitan pruebas clínicas que registren exactamente lo que ocurre mientras se está durmiendo, como una polisomnografía.

Se complementa. De esta manera, los especialistas, como por ejemplo el Dr. Féliz Rodríguez Caparrós apunta a que "determinados ronquidos acompañados de pausas respiratorias, despertares o cansancio durante el día deberían hacernos consultar". Es por ello que el ronquido por sí solo no debe preocuparnos como tal, pero sí que debe preocuparnos el hecho de que con quien dormimos nos avise de que dejamos de respirar por unos segundos y que comenzamos a mover el abdomen con fuerza para tratar de volver a respirar.

Y el cansancio también es relevante, puesto que si tras dormir ocho horas cada día se comienza a tener sueño a mitad de mañana, es que algo está pasando en el descanso nocturno. Y aquí podemos tener un problema grave, ya que con cada apnea que se tiene, el cuerpo tiene microdespertares que después no se recuerdan, pero sí que genera el hecho de no pasar por las fases de sueño que marcan una recuperación.

Se puede tratar de controlar. En el caso de presentar este tipo de síntomas de alarma, es importante consultar con un especialista, y sobre todo si se acompaña de factores de riesgo que favorecen la aparición de una apnea nocturna. Entre estos destaca, por ejemplo, la obesidad o la morfología del cuello, que pueden favorecer la oclusión de la vía aérea de manera temporal durante la noche.

Imágenes | Ron Lach

Vía | 20 minutos

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