Dormir 80 minutos menos durante seis semanas nos hace engordar, según un nuevo estudio

Dormir entre 7 y 8 horas es importante. Aunque no todos lo hagamos, es algo que tenemos bastante asumido. Aun así, no dejan de sorprendernos las nuevas consecuencias que se van descubriendo que podría acarrear descansar durante menos tiempo. Por ejemplo, según un estudio reciente, dormir poco podría hacernos engordar, con todo lo que eso conlleva.

Solo seis semanas. En este estudio participaron 95 personas con riesgo cardiometabólico elevado, que aseguraron dormir normalmente más de 7 horas. Durante seis semanas, algunos tuvieron que acostarse 90 minutos más tarde. Equivaldría más o menos a 80 minutos menos de sueño. Después, durante otras seis semanas, volvieron a su rutina de sueño habitual. Otros hicieron lo mismo, pero en orden inverso: primero el sueño adecuado y después el restringido. A lo largo de las 12 semanas que duró el estudio se analizaron tanto su sueño como su actividad mediante pulseras.

Además, se tomaron datos de su peso, la circunferencia de la cintura, la composición corporal y los niveles de hormonas asociadas al apetito. Al comparar todos estos datos, se vio que esas seis semanas fueron suficientes para alterar su peso.

Medio kilo. De media, los participantes ganaron una libra de peso, equivalente más o menos a medio kilo. Esto puede parecernos poco. Sin embargo, los autores del estudio recuerdan que solo se hizo un análisis de seis semanas. Si lo extrapolamos a un año entero, la ganancia de peso puede ser considerable. Lógicamente no será algo exacto, pero en las 52 semanas que tiene un año serían unos 4 kilos.

Un estudio más realista. En realidad, este no es el primer estudio que se ha llevado a cabo para estudiar cómo afecta dormir poco a la masa corporal. Sin embargo, en estudios previos se habían hecho restricciones muy drásticas del sueño. Normalmente, los participantes se despertaban tras 4 horas durmiendo. Esto es algo que, en nuestro día a día, no solemos mantener en el tiempo. Iríamos arrastrándonos por la vida. En cambio, dormir 5 o 6 horas es algo que muchas personas sí que mantienen de forma crónica. Por eso se decidió analizar cómo afecta al peso esa restricción más moderada del descanso.

También afecta al sedentarismo. Algo curioso que se vio en este estudio es que las personas obligadas a dormir menos fueron también más sedentarias durante su día. Incluso si se descontaban las horas extras que pasaban despiertos, su sedentarismo aumentó una media de 17 minutos al día. De nuevo puede parecer poco, pero se vio en un periodo corto de tiempo y al final todo suma.

Enfermedades asociadas. El aumento de peso y sedentarismo propician la obesidad y la aparición de enfermedades como la diabetes tipo 2 o las afecciones cardíacas. Por eso, dormir bien es importante por causas multifactoriales. Todo está relacionado.

Aún no se saben los motivos. A pesar de que las consecuencias son bastante llamativas, estos científicos no saben cuáles son las causas de esta relación. Aunque en el estudio se midieron algunos parámetros como las hormonas, no se conoce el mecanismo completo. Sí que es cierto que hay investigaciones anteriores en las que se ha visto que dormir poco puede aumentar la resistencia a la insulina, entre otros factores que también se relacionan con la obesidad y las patologías del corazón. Sin embargo, de nuevo, no sabemos qué relación hay entre el sueño y esa resistencia a la insulina.

Todo esto debe seguir estudiándose, especialmente en población general, no solo en personas que ya tienen cierto riesgo cardiometabólico. Mientras tanto, recuerda que dormir bien es importante por muchos motivos. Lo más evidente es que nos ayuda a estar más descansados durante el día, pero debemos prestar atención a todo lo demás.

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