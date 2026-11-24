Queda apenas unos días para el inicio oficial del Black Friday, pero los anuncios de ofertas llevan semanas bombardeándonos el móvil, el buzón de correo y las redes sociales. Entre esos anuncios hay algunas tiendas que prometen grandes ofertas, pero nunca han vendido nada y, aun así, lucen el logo de cadenas que todos conocemos.

Detrás de esas webs fraudulentas hay toda una maquinaria con plantillas, direcciones desechables y, cada vez más, inteligencia artificial para pulir el engaño y hacer creer a los usuarios incautos que han encontrado el chollazo del siglo. Repasamos cómo crece la suplantación de marcas y qué señuelos conviene reconocer antes de pagar.

Black Friday y Navidad: un terreno abonado

Las estafas van donde está el dinero, y en las campañas de Black Friday y Navidad hay mucho dinero. En España, el INCIBE gestionó 45.445 incidentes de fraude online en 2025, un 19% más que en 2024. También colaboró en el cierre de 4.600 dominios, sobre todo de tiendas falsas.

Este incremento del fraude en compras online no se limita a España, sino que es mundial. Según datos del Informe Norton Holiday 2026, la compañía de ciberseguridad bloqueó 526.000 dominios de tiendas falsas en el último trimestre de 2025, casi el doble que los 260.000 dominios fraudulentos detectados en 2024. Entre las más bloqueadas de 14 países, el 64% seguía en la lista seis meses después de detectarse. Es decir, este tipo de ciberestafas se intensifican en las campañas comerciales más potentes, pero no desaparecen cuando terminan.

Jordi Nebot, CEO de la plataforma de pagos PaynoPain, matiza que la IA no ha cambiado tanto la cantidad de fraudes como su calidad: "Más que crear estafas nuevas y aumentar las estafas, que sin duda las ha hecho más fáciles de hacer, más baratas, también las ha mejorado". Según explica, "los mensajes fraudulentos están mejor redactados, las imágenes son más auténticas y las webs que imitan otros comercios son mucho más difíciles de detectar a simple vista".

La firma de ciberseguridad CloudSEK ha seguido el rastro de 4.660 dominios montados sobre una plataforma de tiendas como servicio, que se cree que tiene su origen en China. Con una media de 91 nuevos dominios al día, los principales señuelos iban dirigidos a compradores de Europa Central y Oriental, el Reino Unido y EEUU, con conjuntos más pequeños destinados a Arabia Saudita, Turquía y Grecia. Aldi es la marca más suplantada, con 659 dominios emulando sus páginas y ofertas, seguido por Lidl.

El problema es que esta infraestructura está diseñada para exprimir al máximo la oportunidad de obtener datos del usuario que ha caído en su trampa. No importa si el usuario finalmente no completa su compra: antes de acceder a la plataforma de pago fraudulenta, ya ha insertado todos sus datos de contacto, dirección, correo e, incluso, una contraseña que podría ser la misma para todas sus cuentas online.

Nebot lo confirma: además de la tienda falsa que cobra y no envía nada, "está muy de moda el robo de datos", con un phishing sencillo que capte "correo, teléfono, alguna credencial, y si es la de tu entidad bancaria, mejor que mejor". Y el daño no termina ahí: "Esos datos se ven en la deep web y acaban formando parte de otro ataque más sofisticado, una campaña de spam o otra campaña de phishing".

La IA afina el anzuelo: GTA 6 es el cebo

Los ciberestafadores se mueven allí donde haya más opciones de pescar a usuarios que, llevados por la emoción de la novedad, caigan en alguna de sus trampas. Con el GTA VI recién estrenado, sus ofertas y promociones van a ser un campo de minas para los usuarios. ESET recuerda que Rockstar no anunció versión para PC, demo jugable, beta ni acceso anticipado. Por tanto, cualquier oferta de ese tipo promete algo que no existe.

Aun así, el Sydney Morning Herald recoge que ya se han detectado un buen número de estafas en las que los ciberdelincuentes venden copias para PC del juego. Hay guías para evitar engaños comunes de la campaña, pero el problema es que la IA hace que cada vez resulte más complicado diferenciar qué es real y qué no.

El Centro Nacional contra las Estafas de Australia (NASC) asegura que este año está recibiendo más avisos y denuncias de tiendas clonadas con IA, anuncios deepfake de marcas o famosos y falsas noticias. Sus socios policiales han detectado el mismo aumento global de herramientas de IA para crear webs más realistas y personalizadas, sobre todo de compras e inversión.

Las estafas de compraventa suponen el 58,7% de las denuncias a Scamwatch en los nueve primeros meses del año, con más de 11.500 víctimas y 17,2 millones de dólares perdidos, mientras Australia espera un gasto récord de 7.200 millones de dólares entre el Black Friday y el Cyber Monday. La consecuencia, según datos de la consultora DLTCode, es que un vídeo de un famoso o una voz de un supuesto soporte ya no bastan para probar quién habla.

Para Nebot, la clonación de voz es la novedad tecnológica más llamativa: "Lo de los familiares es una locura, y eso sí que es nuevo. Que sean capaces de clonar la voz de tu hija, tu hijo, de tu madre o de tu hermano es bastante llamativo". Y avisa de que los ataques dirigidos ya no son genéricos: "Ya no es un correo del príncipe que tiene una herencia. Es una empresa que conoces, con la que trabajas, y parece parte de tu rutina diaria". Es un phishing refinado por la IA, que ya no se delata con faltas de ortografía.

Cómo defenderse de las ciberestafas

Frente a unas estafas cada vez más pulidas, el Nebot defiende que los consejos de siempre siguen siendo útiles porque, al final, apelan al sentido común y contribuyen a eliminar el factor "prisa y presión" que llevan a tomar decisiones que no tomarías pensando mínimamente en sus consecuencias: "No son estafas nuevas, lo único es que le han quitado la falta de ortografía y todo parece más profesional". Estas son las pautas que recomienda:

No abrir enlaces recibidos por SMS, WhatsApp o correo. Si el remitente es, por ejemplo, Hacienda o tu banco, hay que buscar el teléfono oficial y llamar uno mismo.

recibidos por SMS, WhatsApp o correo. Si el remitente es, por ejemplo, Hacienda o tu banco, hay que buscar el teléfono oficial y llamar uno mismo. Desconfiar de dominios raros, de reciente creación o con descuentos desproporcionados. Si la marca no se conoce, conviene revisar la reputación de la tienda y sus términos y condiciones.

de dominios raros, de reciente creación o con descuentos desproporcionados. Si la marca no se conoce, conviene revisar la reputación de la tienda y sus términos y condiciones. Colgar y llamar tú si te llama el banco o un familiar pidiendo dinero. "Realmente no sabes quién te llama, pero si eres tú quien llamas sí que tienes claro quién responde". Con esta comprobación eliminas de un plumazo el riesgo de suplantaciones de voz que pueden hacerte creer que estás hablando con un familiar.

si te llama el banco o un familiar pidiendo dinero. "Realmente no sabes quién te llama, pero si eres tú quien llamas sí que tienes claro quién responde". Con esta comprobación eliminas de un plumazo el riesgo de suplantaciones de voz que pueden hacerte creer que estás hablando con un familiar. Acordar una clave familiar , una palabra que solo conozca la familia, porque con la clonación de voz "puede llegar un momento en el que tengas hasta dudas".

, una palabra que solo conozca la familia, porque con la clonación de voz "puede llegar un momento en el que tengas hasta dudas". Pagar con tarjeta , que es "la forma más fácil de recuperar el dinero" si te estafan. Bizum ofrece algo de protección, y la transferencia "bastante menos y te obliga a ir a un juicio". Más detalle en estos métodos de pago seguros.

, que es "la forma más fácil de recuperar el dinero" si te estafan. Bizum ofrece algo de protección, y la transferencia "bastante menos y te obliga a ir a un juicio". Más detalle en estos métodos de pago seguros. Activar el segundo factor de autenticación en las aplicaciones sensibles (banco, PayPal, incluso Netflix) y usar un gestor de contraseñas con una clave distinta por web. Según Nebot, con ese segundo factor de autenticación "el fraude se reduce al 90 y pico por ciento", y protege incluso si has caído en un phishing o en un malware.

Nebot subraya que, más que buscar herramientas, esto es "un puntito de sentido común y de formación". Y si crees que ya has sido víctima de un fraude, el INCIBE atiende en la línea 017.

El experto subraya que, aunque es algo más complicado, los comercios deben invertir en herramientas de gestión de bots, firewalls avanzados y autenticación reforzada para sus clientes, además de sistemas de prevención de fraude en tiempo real que vigilen comportamientos anómalos como picos de pago o pruebas de tarjeta. Añade que también deben vigilar de forma continua la aparición de dominios parecidos al suyo.

Reconoce que no es fácil porque "requiere de una inversión y tener un equipo que sepa lo que hay que hacer, porque vivimos una época bastante compleja".

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