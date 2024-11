Estafas del Black Friday: cuáles son los principales peligros y cómo evitar engaños y falsas ofertas

Vamos a darte algunos consejos para evitar las principales estafas del Black Friday, y que así la ilusión de comprar algo a buen precio no se convierta en una pesadilla. Porque si ya de normal puedes encontrarte con muchas estafas online, en periodos de ofertas como este pueden multiplicarse.

Vamos a intentar hacer este artículo de una manera resumida para que sea fácil de entender. Primero vamos a darte una lista con los principales tipos de estafa que vas a encontrar hoy y durante todo el fin de semana, y luego te diremos algunos de los consejos a seguir para evitarlas.

Cuáles son las principales amenazas

Vamos a empezar con una lista de las principales amenazas que vas a encontrar en un día como ester. Así, conociéndolas vas a tener más posibilidades de poder identificarlas cuando te cruces con alguna de ellas. En esta lista te iremos poniendo cada amenaza y describiéndotela.

Tiendas online falsas : Es muy posible que haya páginas fraudulentas que se hagan pasar por tiendas online donde vender productos a bajo precio... productos que no existen, porque las webs no son reales y solo quieren robar tus datos personales y tus datos de tarjeta.

: Es muy posible que haya páginas fraudulentas que se hagan pasar por tiendas online donde vender productos a bajo precio... productos que no existen, porque las webs no son reales y solo quieren robar tus datos personales y tus datos de tarjeta. Ofertas demasiado buenas para ser ciertas : Este es siempre el cebo para muchos tipos de timo. Si ves una oferta que es demasiado buena para ser real, desconfía, porque posiblemente sea un engaño buscando robarte dinero.

: Este es siempre el cebo para muchos tipos de timo. Si ves una oferta que es demasiado buena para ser real, desconfía, porque posiblemente sea un engaño buscando robarte dinero. Phishing : El phishing ya forma parte de nuestra vida. Posiblemente puedan llegarte ofertas falsas por correo electrónico o por SMS. Se trata de ofertas que te llevarán a una web fraudulenta donde robar tus datos.

: El phishing ya forma parte de nuestra vida. Posiblemente puedan llegarte ofertas falsas por correo electrónico o por SMS. Se trata de ofertas que te llevarán a una web fraudulenta donde robar tus datos. Suplantación de identidad : Hay muchos tipos de phishing que puedes encontrar, desde los que te envían ofertas inexistentes hasta otras en las que se hacen pasar por empresas para engañarte y llevarte a páginas clónicas donde robar tus datos personales o los bancarios.

: Hay muchos tipos de phishing que puedes encontrar, desde los que te envían ofertas inexistentes hasta otras en las que se hacen pasar por empresas para engañarte y llevarte a páginas clónicas donde robar tus datos personales o los bancarios. Productos falsificados : Alguno de los productos que veas rebajados por Internet podría ser una falsificación, sobre todo cuando los precios son demasiado buenos para ser verdad o se trata de páginas falsas o fraudulentas.

: Alguno de los productos que veas rebajados por Internet podría ser una falsificación, sobre todo cuando los precios son demasiado buenos para ser verdad o se trata de páginas falsas o fraudulentas. Estafas en redes sociales: En redes sociales también puede haber anuncios con estafas, campañas de phishing por mensaje privado, y tiendas online falsas. Todo lo que hemos dicho más arriba te lo puedes encontrar.

Cómo evitar este tipo de estafas

Lo más importante para evitar este tipo de estafas es no dejarte llevar por el ansia de una buena oferta. Si es una tienda cuyo nombre nunca has escuchado, comprueba su fiabilidad por Internet, busca su nombre en foros o comunidades, intenta ver algún rastro u opinión de otros usuarios. Si no la encuentras, si parece ser una tienda fantasma lo mejor es no fiarte.

Cuando una oferta es demasiado buena, conviene extremar siempre siempre las precauciones, porque es uno de los ganchos más comunes para las estafas, y suele venir acompañado de otra práctica como meterte prisa diciéndote cosas como que la oferta solo dura unos minutos.

En estos casos de ofertas muy buena nunca te fíes. Comprueba bien la página web y la información sobre el producto. Asegúrate de que la página es fiable y de que el producto es real, y si hay un sistema de reseñas lee la opinión de otros usuarios para detectar si es original, usado o una falsificación.

También debes tener siempre mucho cuidado con los SMS y correos electrónicos con enlaces adjuntos. Debes fijarte en la URL del enlace, en el nombre de la dirección, y comprobar que no te lleva a una web extraña que no conoces, sobre todo si se están haciendo pasar por algún comercio conocido.

Lo mejor en estos casos es entrar manualmente en la web oficial de la tienda online desde tu navegador o la app, y buscar allí directamente el producto o la promoción. Intenta nunca acceder a una promoción desde un SMS o correo electrónico.

También debes prestar atención a cómo está redactado el mensaje. Puede haber errores gramaticales, o usar nombres que no son concretos, y estas son pistas para encontrar falsificaciones o mensajes de phishing por suplantación de identidad.

Todo esto lo tienes que aplicar también a los anuncios de ofertas en redes sociales. Revisa bien el perfil que lo hace y si es real o no, y ten mucho cuidado con los enlaces que pueda incluir.

Cuando entres en una web desde un enlace, algo que ya te hemos recomendado no hacer. Fíjate bien arriba en la dirección de la web, porque aunque la url incluya el nombre de una tienda famosa podría no ser la página real. Busca también inconsistencias para identificar si es una web falsa.

Nunca hagas pagos por adelantado ni nada que se salga de una compra normal. Si en una tienda online alguien ofrece algo pero para comprar fuera de esa tienda, mejor olvídalo.

Y siempre que vayas a pagar, utiliza un método de pago seguro. Te recomendamos usar tarjetas virtuales o PayPal, algo que no signifique introducir los datos de tu tarjeta. Esto es algo que debes evitar siempre que puedas.

En Xataka Basics | Once programas para eliminar malware gratis y cómo utilizarlos