Aldi venderá desde el sábado 21 de noviembre esta solución para bajar la humedad de casa y secar la ropa en días de lluvia

Como cada semana, hace apenas unos días que Aldi lanzó su siguiente folleto de novedades que han ido llegando (y llegarán) a sus tiendas en estos días. Y entre las más interesantes, destaca este deshumidificador disponible desde el sábado 21 de noviembre. Un dispositivo que se pone a la venta rebajado por 99,99 euros.

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En caso de no tener ninguna tienda Aldi a mano, en Amazon encontramos una estupenda y similar alternativa: este Pro Breeze, con idéntica capacidad y más de 2.000 reseñas positivas, rebajado en su Black Friday anticipado a 171,47 euros. Con envío gratuito a casa.

Hasta 20 litros al día y potencia de 400 W

El deshumidificador Ambiano que llega a Aldi el próximo sábado tiene un PVP de 109 euros (aunque estará rebajado) y una genial relación calidad precio, teniendo en cuenta alternativas similares en otras tiendas. Y es ideal para solucionar ese problema tan común en muchas casas, sobre todo en invierno, como es bajar los niveles de humedad e incluso secar la ropa cuando tendemos en interior porque está lloviendo (o por cualquier otro motivo).

Con sus 20 litros de capacidad cada 24 horas, su potencia de 400 W y su funcionamiento mediante compresor, es perfecto para habitaciones o salones grandes e incluso para bajar la humedad de pisos pequeños. Con un aspecto clave, como son las ruedas con que cuenta, que permiten ir moviéndolo entre estancias.

Además, tiene un depósito de 6,5 litros (donde se va acumulando el agua que extrae de casa), una capacidad generosa que evita tener que estar pendiente de vaciarlo cada hora. Esto, más su función de temporizador, lo convierten en ideal para, por ejemplo, dejarlo programado cuando salimos de casa. A tener en cuenta esto último porque, siendo un deshumidificador de compresor, hace bastante ruido y molesta si lo encendemos mientras vemos la televisión, leemos o dormimos.

⚡ EN RESUMEN: deshumidificador Ambiano ✅ LO MEJOR Precio rebajado y más barato que muchas otras alternativas de otras marcas

y más barato que muchas otras alternativas de otras marcas De gran capacidad, con hasta 20 litros de extracción al día que da para pisos pequeños al completo ❌ LO PEOR Sólo a la venta en tiendas Aldi

en tiendas Aldi No es el más potente del mercado y bastante ruidoso 💡 CÓMPRALO SI... tiendes la ropa a menudo dentro de casa, quieres secarla rápidamente y además notas mucha humedad en casa ⛔ NO LO COMPRES SI... piensas usarlo mientras estás en casa durmiendo, viendo la tele o trabajando porque hace bastante ruido

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Imágenes | Compradicción, Aldi

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