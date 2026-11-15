Antes de la cerámica en Oriente Próximo, los niños de allí ya hacían manualidades con arcilla hace 15.000 años

Hace hasta 15.000 años, en el Levante meridional, alguien modeló con los dedos una figurita de arcilla de apenas unos centímetros y la huella de esos dedos ha llegado hasta la actualidad. Pues bien, algunos de esos dedos eran de niños y niñas. Concretamente pertenecían a los natufienses, cazadores-recolectores que formaron algunos de los primeros asentamientos permanentes de la región. Todavía sin agricultura ni cerámica, ya modelaban pequeñas figuras de animales y personas con arcilla en unas manualidades en las que, según las huellas, parece que participaban niños y adultos.

El hallazgo. Un equipo de la Universidad de Jerusalén ha analizado unas 150 piezas fragmentadas procedentes de tres yacimientos del la región histórica de Palestina, que datan de entre 15.000 y 11.600 años. Según Science News, proceden de 40 kilos de arcilla recogida en esos yacimientos y revisada. Entre las piezas no hace falta echarle demasiada imaginación para encontrar 15 figuras de aves, gacelas y humanos. Pero lo más llamativo es que, como suele ser inevitable en el modelado manual, quedaron huellas dactilares en unas 60 de esas piezas. Pues bien, parte de esas manos que modelaron eran de niños.

Técnicas de modelado de las figurillas y cilindros de arcilla. Davin et al.

Aprendiendo con barro. De hecho, en el torso de una figura humana hay huellas de personas adultas y de menores, lo que según Laurent Davin, el principal autor del estudio, probablemente estas figuritas se usaban para el aprendizaje: servían para representar relatos y que las criaturas aprendieran la historia que había detrás. Por otro lado, la mayoría de las figuras miden menos de 2 centímetros y no muestran señales de uso intenso, lo que sugiere que no se trataban como reliquias valiosas.

Para estimar la edad y el sexo de quienes dejaron las huellas sobre la arcilla, el equipo de investigación empleó la distancia entre las crestas dactilares. Como detalla Science News, la mayoría de las figuras habrían sido obra de mujeres y niños, algunos menores de 10 años, y solo unas pocas de hombres.

El origen de la cerámica en Oriente Próximo. Vaya por delante algo: en la República Checa hay constancia de esculturas de arcilla de hace unos 30.000 años con huellas dactilares que también podrían ser de un niño. Pero este grupo de investigación es bastante prolífico: en noviembre de 2025 presentaron la escultura más antigua de una interacción entre humano y animal (de una mujer con un ganso y que tiene 12.000 años, por cierto), en marzo de 2026 publicaron el hallazgo de 142 cuentas y colgantes de arcilla natufienses, también con huellas de niños, adolescentes y adultos. Como curiosidad, antes del estudio de marzo solo se conocían cinco cuentas de arcilla de esa época en todo el mundo.

Por qué importa. Según el estudio, son la prueba más antigua de esta tradición de figuras de arcilla en Oriente Próximo. Durante décadas se creyó que el uso simbólico de la arcilla en la región había llegado con la agricultura y el neolítico, pero estas figuras indican que surgió miles de años antes, en sociedades que aún cazaban y recolectaban. Por otro lado, es raro encontrar pruebas de que los niños participaran en el arte y la cultura de la prehistoria.





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