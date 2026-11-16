El chollo del día en el Black Friday anticipado de Lidl: esta chimenea eléctrica sin humos ni obras

Las temperaturas ya han empezado a bajar y es un buen momento para adquirir elementos de climatización con los que soportar el frío en casa. Si siempre has soñado con tener un salón con chimenea, pero quieres evitar las salidas de humo y las obras, Lidl tiene disponible (y rebajada), en su Black Week, una chimenea eléctrica Silvercrest. Su precio anterior era de 179,99 euros, pero ahora está disponible por 107,99 euros.

Chimenea eléctrica 1.800 W PVP en Lidl — 107,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Si no llegas a conseguir este chollo de Lidl o buscas una opción más rústica, en el Black Friday anticipado de Amazon tienes disponible esta chimenea eléctrica con mueble por 179,80 euros. Funciona con una potencia de 1.800 W y cuenta también con efecto llama y temporizador semanal, entre otras funciones.

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Calor instantáneo y efecto llama en el mismo dispositivo

Esta chimenea eléctrica de Lidl se instala fácilmente en la pared y viene con todo lo necesario para que puedas colgarla sin problema. Funciona como calefactor y como un recurso estético (gracias al efecto llama), pero con la ventaja de no tener que disponer de salida de humo y de evitar tener que limpiar cenizas.

Su potencia de funcionamiento es de 1.800 W, por lo que es perfecta para calentar salones y habitaciones de tamaño medio. Cuenta con un termostato regulable y tres modos de funcionamiento. Además, podrás ajustar la temperatura entre los 7 y los 35 ºC.

Además, otra de las cosas por las que destaca es por permitir usar el modo de efecto llama de forma independiente, algo muy beneficioso si solo quieres crear un ambiente acogedor en casa en los meses en que no hace frío. Sus dimensiones son de 51 x 77 x 13 cm, ideales para colgarla en estancias de tamaño reducido sin quitarte espacio en el suelo.

⚡ EN RESUMEN: oferta para chimenea eléctrica silvercrest hoy ✅ LO MEJOR Efecto llama independiente: puedes encender el fuego simulado (regulable en cinco niveles de brillo) sin activar la calefacción, con un consumo eléctrico mínimo como luz ambiental.

puedes encender el fuego simulado (regulable en cinco niveles de brillo) sin activar la calefacción, con un consumo eléctrico mínimo como luz ambiental. Excelente equipamiento de control y seguridad: incluye mando a distancia, panel táctil, termostato regulable (entre 7 y 35 °C), temporizador con tres programas, modos Confort, Eco y Anticongelante, detección de ventanas abiertas, bloqueo infantil y protección contra sobrecalentamiento. ❌ LO PEOR Consumo eléctrico elevado en uso prolongado: al tratarse de una resistencia con ventilador de 1800 W, utilizarla muchas horas al día como calefacción principal disparará la factura eléctrica en comparación con una bomba de calor (aire acondicionado inverter).

al tratarse de una resistencia con ventilador de 1800 W, utilizarla muchas horas al día como calefacción principal disparará la factura eléctrica en comparación con una bomba de calor (aire acondicionado inverter). Sin sonido ni personalización de color: el efecto llama es completamente silencioso (no imita el crepitar de la leña) y no permite cambiar el tono del fuego. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres caldear rápidamente el salón mientras ves una película o deseas crear ambiente en cualquier época del año. ⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas silencio absoluto para leer o dormir con la calefacción puesta, es mejor un radiador de aceite o un emisor térmico.

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Imágenes | Webedia y Silvercrest (Lidl)

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