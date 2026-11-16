El jefe de la nueva generación de Xbox sobre Project Helix: "No es un PC que también pueda ejecutar juegos de consola"

Para el vigésimo aniversario de Xbox, Microsoft publicó un tremendo documental en el que repasaron cómo nació la marca, lo bueno, lo malo y curiosidades varias. Para el vigesimoquinto, han publicado una revista especial. También es un repaso, pero lo interesante es que han dado unas pinceladas más claras de lo que están preparando con Project Helix.

Y han dejado algo claro: va a ser una consola. O eso parece.

Lo nuevo. Dentro de la revista hay un apartado sobre Helix que firman Joe Skrebels y Jeff Rubenstein, jefe de edición de Xbox Wire y jefe de comunicación de Xbox, aunque una persona de producto como Jason Roland es la que parece contar las cosas interesantes. "Cuando pensamos en Project Helix, la diseñamos para que se convirtiera en la máquina para jugar definitiva, una que quitara todas las barreras para jugar a todo lo que ha existido en Xbox", comenta Roland.

Xbox lleva tiempo empujando esta filosofía de que, en la última máquina, podamos jugar a títulos de anteriores generaciones. Con el programa de retrocompatibilidad lo han demostrado, y aunque eso se puso en marcha, más recientemente han seguido introduciendo novedades enfocadas a poder jugar en PC juegos de la primera Xbox de forma nativa.

Es una consola. En cuestiones más técnicas, Roland ha mencionado que no cree que la próxima generación se defina por una métrica más tradicional como los Hz o la resolución, sino por esas posibilidades. En lugar de 8K o 240 Hz (algo imposible por mucho marketing que hubiera debido a que para los 4K nativos a 60 FPS se sigue teniendo que sacrificar bastante, Roland apuesta por esa filosofía de jugar a toda la historia de Xbox en una sola máquina, pero también a juegos de PC.

La información sobre Helix es escasa, pero desde el principio sobrevoló la idea de que, realmente, fuera un PC. La estrategia con la Rog Ally X con ese "Modo Xbox" sobre Windows podía dar una pista, pero Roland afirma que Helix "está diseñada para ser una consola que también sea capaz de ejecutar juegos de PC. No es un PC que también pueda ejecutar juegos de consola". Seguimos sin saber qué significa eso de "capaz de ejecutar juegos de PC". ¿Epic Games? ¿Steam? Es complicado porque de esas tiendas ellos no sacarían el 100% de los beneficios.

Por otro lado, el objetivo, como apuntan nuestros compañeros de 3DJuegos, es que sea intuitiva y de fácil acceso a los juegos, sin pasar por cosas tediosas como configuraciones o actualizaciones del sistema como en Windows. Roland afirma que los jugadores que quieran profundizar en configuración y rendimiento de la máquina podrán hacerlo, pero que es una consola.

"Está diseñada para ser una consola que también sea capaz de ejecutar juegos de PC. No es un PC que también pueda ejecutar juegos de consola"

Incógnitas. Básicamente, todo. La declaración de Roland está bien y al menos permite zanjar la duda de si iba a ser un PC o no, pero realmente no dice mucho más. Destacan que están preparando nuevas e innovadoras tecnologías como la renderización neuronal, pero eso es algo que tenemos desde hace años tanto con DLSS como con FSR y PSSR. Hasta PS5 ha añadido recientemente algo similar con QSSR para aumentar la calidad visual sin afectar al rendimiento.

Esto tiene todo el sentido por otra parte, ya que se espera que la consola llegue en algún momento de finales de 2028 y es ahora cuando Microsoft debe definir su nueva consola, justo en un momento en el que el precio de los componentes está por las nubes. De Xbox Helix no hay una estimación, pero un reputado insider ya apuntó hace semanas que sólo la RAM y el almacenamiento de PS6 costará a Sony 680 dólares.

En la GDC del pasado marzo, Roland confirmó que la máquina usará un procesador personalizado de AMD (como las generaciones anteriores), que está diseñada para aprovechar la próxima generación de DirectX y con FSR en mente.

Preparando el terreno. Pero bueno, Xbox asegura que ha preguntado a los estudios que le quedan para definir la nueva máquina y tendremos que seguir esperando a ver qué tienen entre manos. Mientras tanto, Xbox sigue moviéndose hacia ese futuro en el que no haya barreras a la hora de jugar a un título de cualquier generación.

Queda ver hasta qué punto realmente es una consola y hasta qué punto es un PC, pero lo cierto es que con los programas de digitalización de juegos de Xbox One en adelante y con los retrocompatibles de la primera Xbox que acaban de llegar al PC, lo que está haciendo bien Microsoft es, precisamente, alimentar el PC con mucho contenido.

Y, por supuesto, queda ver a qué precio, ya que Asha Sharma, la CEO de Xbox, ha dejado caer que la consola será cara. Y teniendo en cuenta la situación y lo que queda de crisis, no podíamos esperar otra cosa.

En Xataka | El FBI está buscando a gente que se bajó el juego equivocado el año pasado en Steam: en serio, el FBI real