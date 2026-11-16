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El móvil Android, compacto y longevo que me compraría en Black Friday es de Google y ha vuelto a su precio más bajo

Amazon ha rebajado hoy el Pixel 10a, de nuevo, a su precio mínimo histórico

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Juan Lorente

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A la hora de comprar un móvil, si nuestra prioridad es el ahorro, siempre es buena idea echar un vistazo a móviles lanzados en el año anterior. Hoy hemos encontrado un ejemplo perfecto de ello que te puede encajar muy bien si buscas un teléfono Android: se trata del Google Pixel 10a, disponible en Amazon por 399 euros.

Google Pixel 10a - 7 años de Nuevas actualizaciones y Funciones, más de 30 Horas de batería, Asistente de Cámara, Gemini Live, Seguridad de Pixel - Gris Niebla, 128GB

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Hoy en Amazon — 399,00 MediaMarkt — 429,00
Reacondicionados
Back Market — 429,00
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Un móvil Android compacto con muchos años de actualizaciones

Pixel 10a Pivot Gris Niebla

Este teléfono de Google, una muy buena opción calidad-precio, vuelve este mes de noviembre a su precio mínimo histórico. Es una muy buena alternativa si buscas un teléfono Android económico y buscas una experiencia pura sin presencia de bloatware, más aún si no quieres gastar lo que cuesta la familia Google Pixel 11.

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Estamos ante un teléfono muy ligero (pesa 183 gramos) con una pantalla de 6,3 pulgadas. Esta, además, ofrece un brillo pico de 3.000 nits y una tasa de refresco de 120 Hz, por lo que podemos esperar una buena experiencia con ella tanto para movernos entre apps como a la hora de ver contenido multimedia. Su procesador es el Tensor G4, cuenta con 8 GB de RAM y su almacenamiento es de 128 GB.

El Pixel 10a destaca a nivel de software, puesto que los teléfonos de Google son siempre de los primeros en recibir las novedades de Android. Además, cuenta con siete años de actualizaciones garantizadas (aunque ya habría consumido uno), por lo que es un dispositivo que nos va a durar muchos años. Su sistema de doble cámara trasera rinde a buen nivel y tiene una batería de 5.100 mAh con carga rápida de 30 W.

⚡ EN RESUMEN: oferta del pixel 10a

 LO MEJOR

  • Precio mínimo: Es lo más barato que lo hemos visto hasta ahora.
  • Compacto y muy manejable: Es un dispositivo ligero y que se maneja genial con una sola mano.
  • Muchos años de actualizaciones: Android puro y siete años de actualizaciones.

❌ LO PEOR

  • Solo 128 GB de almacenamiento: Poco espacio si eres de los que suele hacer muchos vídeos o fotos.
  • Carga rápida justita: Tiene 30 W de carga rápida por cable, una velocidad que se queda cortita comparada con otros móviles del mismo rango de precio.

💡 CÓMPRALO SI... Buscas un móvil Android económico, compacto y que te pueda durar un buen montón de años.

⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres una alternativa con más almacenamiento o quieres esperar a que el Google Pixel 11 baje de precio.
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