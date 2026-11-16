Comprar un PC Gaming o un móvil puede salirte hasta un 60% más barato en el Black Friday de PcComponentes

Históricamente, el Black Friday siempre ha tenido lugar el último viernes de noviembre (el día de su celebración propiamente dicho) o la última semana completa del mes. Sin embargo, hace tiempo que podemos ver cómo las tiendas aprovechan todo el mes para mostrar sus ofertas. PcComponentes es un claro ejemplo, pues ya tiene varios de sus productos en oferta a precios bastante interesantes. En esta ocasión, junto a nuestros compañeros de TikTok, hemos hecho una selección de dispositivos bastante interesante, como el PcCom Ready, que se queda a 1.399,00 euros.

PcCom Ready AMD Ryzen 7 5700X / 32GB / 1TB SSD / RTX 5060 / Windows 11 Home Hoy en PcComponentes — 1.399,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

El Black Friday de PcComponentes ofrece descuentos de hasta el 60%

Este PcCom Ready cuenta con un hardware bastante equilibrado, especialmente teniendo en cuenta los precios actuales del mercado. Monta un procesador AMD Ryzen 7 5700X y una NVIDIA GeForce RTX 5060. Si a eso le sumamos los 32 GB de RAM y el SSD de 1 TB, se trata de un dispositivo perfecto para jugar en Full HD e incluso en 1440p a prácticamente cualquier juego.

En el caso de que estés buscando unos buenos auriculares gaming inalámbricos, también podemos encontrar opciones en este ámbito. Por ejemplo, los Logitech G733 son unos auriculares que ofrecen un sonido fantástico gracias a sus transductores PRO-G de 40 mm, compatibles con sonido envolvente. También monta un micrófono fantástico e incluye iluminación RGB, algo que gustará a muchos jugadores. Ahora mismo su precio es de 69,99 euros.

Sí, por el contrario, vamos buscando un móvil, también podemos encontrar rebajas en este sector. El Samsung Galaxy S26 Ultra es uno de los mejores dispositivos Android del mercado, gracias a su procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, su sistema de cámaras y las tecnologías exclusivas de Samsung. Pues ahora cuenta con casi 500 euros de descuento, quedándose por 1.099,00 euros.

Samsung es una buena protagonista de las ofertas del Black Friday de PcComponentes, ya que también podemos encontrar la tablet Samsung Galaxy Tab S10 Lite. Este modelo cuenta con una pantalla de 10,9 pulgadas con 90 Hz, un procesador de 8 núcleos con 8 GB de RAM e incluye incluso un Stylus Pen para poder usarlo para tomar notas, dibujar o lo que queramos. Y su precio actualmente es 399,00 euros.

Finalmente, si lo que buscamos es tener un robot aspirador de Roborock, concretamente el Roborock Qrevo Edge 2 Pro. Se trata de un modelo que cuenta con una potencia de succión fantástica, una estación de autovaciado, control por IA y un sistema de navegación LiDAR que permite equivar obstáculos y guardar mapas de nuestra casa. Ahora mismo, su precio es de 499,00 euros.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

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