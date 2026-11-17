Hoy el Rub' al-Khali, el célebre Cuarto Vacío del sur de Arabia Saudí, es uno de los mares de arena más áridos e inhóspitos del planeta. Sin embargo, hace 125.000 años, en su margen suroccidental se extendía un lago de agua dulce de 340 kilómetros cuadrados rodeado de pastizales y palmeras. Ahora un nuevo estudio publicado por Science reconstruye la vida cotidiana que se vivía en estas orillas, donde grupos de humanos pudieron convivir con hipopótamos y búfalos gigantes mientras tallaban miles de herramientas de sílex.

Un lago. El hallazgo se concentra en el yacimiento de Uruq al-Julaybah, situado en la cuenca del antiguo lago Mundafan, al sur de Arabia Saudí. La investigación, publicada a principios de noviembre, se centra en el modelado satelital del terreno, el análisis de los sedimentos y sobre todo los datos geomorfológicos. Con todo esto, el equipo pudo lograr cartografiar las dimensiones de aquella masa de agua durante el último periodo interglaciar hace aproximadamente 125.000 años.

En ese momento, el lago Mundafan cubría una superficie cercana a los 340 kilómetros cuadrados y alcanzaba una profundidad máxima de 29 metros, manteniendo un ecosistema de agua dulce relativamente estable, flanqueado por vegetación ribereña y sabanas abiertas.

Y muy rico. El registro paleontológico recuperado en el lecho seco confirma la riqueza biológica de aquel entorno. Durante las prospecciones sistemáticas por cuadrícula, los investigadores documentaron más de 500 especímenes fósiles de plantas, invertebrados y vertebrados repartidos en más de 130 puntos distintos del yacimiento. Entre la fauna identificada destacan animales que se suelen encontrar alrededor de grandes masas de agua permanentes, como los hipopótamos, búfalos de cuernos largos, camellos o avestruces.

En definitiva, hablamos de un paisaje que encaja dentro del fenómeno climático conocido como la "Arabia verde". Este se pudo ver en un estudio publicado en Nature en 2025, donde se demostró que la península arábica atravesó al menos seis grandes fases húmedas a lo largo de los últimos ocho millones de años, impulsadas por desplazamientos en los sistemas monzónicos que transformaban las dunas en corredores habituales para la fauna.

Herramientas. Además de los restos de animales que han quedado en esta zona, también se ha visto que Uruq al-Julaybah es un enclave excepcional por el instrumental que se ha encontrado y datado con diferentes técnicas. Aquí se ha podido ver que el inventario arqueológico reúne 5.511 herramientas de piedra de más de dos centímetros, de las cuales más del 96% fueron fabricadas en sílex con la técnica Levallois.

Pero lo interesante es que, al combinar el reensamblaje tridimensional de las piezas con análisis microscópicos de la superficie, el equipo logró identificar residuos orgánicos extraordinariamente raros en yacimientos al aire libre de esta antigüedad. Por ejemplo, los rastros de resina y tejido leñoso demuestran que aquellas puntas de sílex iban enmangadas en astiles de madera para formar armas compuestas.

Y con veneno. Con el objetivo de ser más agresivos con sus armas, los investigadores detectaron la presencia de residuos procedentes de plantas tóxicas sobre las herramientas. De confirmarse esto, estaríamos ante una de las primeras evidencias de este tipo registradas en Arabia Saudí, puesto que lo que sabíamos es que las primeras armas con veneno se dieron hace unos 60.000 años. Esto lo atrasaría hasta los 125.000 años si se acaba confirmando.

Imágenes | Mo Eid

Vía | Phys

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