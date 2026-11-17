Paula Vázquez estuvo el pasado lunes 16 de noviembre en La Revuelta junto a Carolina Iglesias y Dulceida para hablar de los premios Ídolo. Sin embargo, como es habitual en este programa, hablaron de otros muchos temas que poco tienen que ver con el certamen y terminaron la jugada hablando de sexo. En ese momento, Vázquez aseguró que hasta hace poco tenía la líbido por los suelos, pero que desde que ha descubierto los geles de testosterona su vida sexual ha dado un vuelco en para bien. Al parecer, le ha ido de maravilla, ¿pero hasta qué punto funciona esto que dice?

Conociendo a la testosterona. La testosterona suele asociarse con los hombres, pues sus niveles son mucho mayores en el sexo masculino. Sin embargo, también se encuentra en el femenino y, de hecho, su déficit puede ser perjudicial a muchos niveles. En mujeres, suele alcanzar sus concentraciones máximas entre los 20 y los 40 años. Después, empieza a caer, aunque su declive no está directamente relacionado con la menopausia.

Entre otras funciones, la testosterona se relaciona con el deseo sexual, aunque no siempre su descenso en sangre coincide con la bajada de la líbido. Sin embargo, si lo tenemos en cuenta en conjunto con la caída de estrógenos asociada a la menopausia, que también provoca este tipo de efectos, no es raro que el deseo sexual se reduzca a partir de cierta edad. Dado que la testosterona tiene un papel tan importante en esto, se ha estudiado su administración en mujeres con bajo deseo sexual, con efectos que parecen cuadrar con lo que cuenta Paula Vázquez.

Con evidencia, pero no mucha. Hay varios estudios que apoyan la administración tópica de testosterona mediante geles que se frotan en la barriga, los brazos o las piernas. Paula Vázquez mencionó que ella se la frota en las muñecas, así que puede cuadrar. Es importante destacar que estos estudios van dirigidos a mujeres postmenopáusicas con un deseo sexual de causa desconocida. Esto significa que si el deseo sexual disminuye por el estrés siempre será mejor poner solución a ese estrés. Si no se conoce la causa, se puede probar con la testosterona.

Según explican desde Clínica Mayo, los estudios apoyan su uso en algunas pacientes, pero nunca antes de la menopausia, ya que no hay garantías de su seguridad en esa etapa. La presentadora gallega tiene 50 años, por lo que posiblemente ya haya pasado la menopausia y, efectivamente, sea una paciente elegible para este tratamiento.

Contraindicaciones y efectos adversos. No hay suficientes garantías de que la testosterona sea segura a largo plazo para mujeres con enfermedades cardíacas, vasculares o hepáticas, ni tampoco para las que han tenido cáncer de mama o de útero. Por eso, en esos casos está contraindicada.

En cuanto a los efectos secundarios, más allá de las complicaciones que podría generar en estas pacientes, en general la testosterona puede provocar acné, crecimiento de vello en la cara y el cuerpo y caída del pelo de la cabeza.

Sin medicamentos en España. Cabe destacar que ni en España ni en la Unión Europea existe un producto de testosterona aprobado para mujeres. En caso de que un médico considere útil su administración, puede prescribir geles masculinos a fracciones de dosis, es decir, un uso fuera de indicación. También puede pedirse una fórmula magistral con dosis dirigidas solamente a estas pacientes. Sin embargo, ambos casos son bastante excepcionales, no es algo que se recete ampliamente.

Otros tratamientos. Dado que no se han realizado suficientes estudios a largo plazo y que no está garantizada la seguridad de este tratamiento en mujeres premenopáusicas o con ciertos problemas de salud, este no suele ser un tratamiento de primera elección. Generalmente, se recurre a otras técnicas como la terapia sexual o la administración de algunos antidepresivos que pueden subir la líbido.

En mujeres que sí han superado la menopausia, antes de pasar a la testosterona se puede probar con dosis bajas de estrógenos; ya que, como hemos mencionado anteriormente, su declive también puede relacionarse con el bajo deseo sexual. También son habituales los estrógenos vaginales y el DHEA vaginal (prasterona), que tratan la sequedad y el dolor, causa muy frecuente de bajo deseo en la menopausia. Si duele, no apetece.

En resumen. Ponerse un gel de testosterona en las muñecas no es como aplicarse crema hidratante para no tener piel seca. Es un tratamiento con bastantes efectos secundarios y posibles contraindicaciones, para el que aún no hay suficiente investigación científica. Siempre deberá ser un médico quien decida si una mujer es elegible para este tipo de tratamientos y aun así es posible que no recurra a ellos como primera opción. A Paula Vázquez le ha ido genial para puntuar en La Revuelta, pero debe quedar claro que no es un tratamiento que cualquiera pueda tomar sin ningún tipo de cuidado.

Imágenes | Ivan Mudruk (Pexels)

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