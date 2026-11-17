Hace decenas de miles de años, cuando el Homo sapiens salió de África y se cruzó con los neandertales en Eurasia, incorporó en su genética pequeños fragmentos de ADN de aquellos parientes extintos. Hoy sabemos que entre el 1 y el 2% del genoma de las poblaciones no africanas procede de aquellos encuentros y ahora sabemos por una investigación muy reciente que una de estas pequeñas variantes moldea nuestra anatomía de la parte posterior de nuestro cerebro y reduce el riesgo de padecer esquizofrenia.

El estudio. Se centró principalmente en el cruce de genomas antiguos con grandes bases de datos biomédicas actuales, lo que ha hecho que los investigadores se centren en el cromosoma 14. Pero la variante identificada no consiste en una mutación que altera la estructura de una proteína, sino en una modificación minúscula en cuatro letras que está involucrada en el desarrollo cerebral y la arquitectura celular.

La relación. Para confirmar que este rasgo procedía del mestizaje con los neandertales y no de un antepasado común mucho más remto los investigadores compararon el tramo genético con secuencias fósiles de alta cobertura. Y aquí vieron que la selección aparece en los cinco genomas neandertales analizados, pero está completamente ausente en los genomas de las poblaciones humanas actuales del África subsahariana.

Su impacto. El efecto de esta herencia genética que nos dejan nuestros antepasados se concentra en la parte trasera del encéfalo, concretamente en el lóbulo occipital y de forma muy marcada en una estructura encargada de procesar la información que llega desde los ojos para darnos la visión.

Lo que se ve es que cada copia heredada de esta variante se asocia con una reducción media de unos 0,85 cm cúbicos del volumen de esta región. Y aunque puede parecer poco, representa el mayor efecto individual heredado hasta la fecha para una sola variante genética sobre el tamaño de esta región.

Lo que ocurre. Al evaluar lo que ocurre cuando se reduce de una manera tan marcada esta zona de nuestro cerebro, se vio que no hay un impacto sobre el rendimiento cognitivo. Pero donde sí aparece una asociación clínica relevante es en el ámbito de la psiquiatría, puesto que, según el análisis realizado, las personas que solo tienen una copia de esta alteración tienen casi un 10% menos de riesgo de desarrollar esquizofrenia que el resto de la población.

Un cambio de paradigma. Este hallazgo introduce un matiz importante en un debate científico que lleva varios años abierto, puesto que este estudio apunta a que la ascendencia neandertal considerada en su conjunto no muestra ninguna tendencia protectora frente a la esquizofrenia. El efecto importante de verdad está en esta pequeña alteración genética.

Esto contrasta con trabajos anteriores que apuntaban ya en 2021 que los pacientes esquizofrénicos parecían tener una menor proporción global de variación genética de origen neandertal que los controles sanos, aunque con una significación estadística muy ajustada. Pero ahora sabemos que las alteraciones puntuales son lo que más nos debe interesar.

La razón. Los moldes endocraneales obtenidos a partir de fósiles demuestran que los neandertales no solo tenían una capacidad craneal media ligeramente superior a la nuestra, sino que contaban con lóbulos occipitales y cortezas visuales proporcionalmente más grandes que los de Homo sapiens, un rasgo que suele interpretarse como una adaptación para procesar mejor la luz tenue en las latitudes altas de Eurasia. Pero entonces: ¿cómo es posible, entonces, que una variante genética heredada precisamente de ellos reduzca el tamaño del lóbulo occipital en los humanos actuales?

Aquí los investigadores argumentan que la arquitectura del cerebro es un rasgo extraordinario donde intervienen muchos genes diferentes. Es por ello que quedarnos con uno de ellos en exclusiva no tiene ningún tipo de sentido, teniendo que entender que es un factor más que nos da información muy valiosa para entender un poco más la herencia que nos dejaron nuestros antepasados.

Imágenes | Ranjit Pradhan

Vía | El País

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