Durante mucho tiempo, para determinar si una persona tenía obesidad o no, se ha usado el cálculo del IMC, dividiendo el peso en kilos por el cuadrado de la altura en metros. Sin embargo, son muchas las voces que han ido surgiendo en contra de ceñirse únicamente a esta medida, apostando más por el perímetro de la cintura o por un conjunto de datos interrelacionados.

Viene de lejos. La recomendación no es una ocurrencia divulgativa, sino el reflejo directo de un macroestudio publicado en la revista Nature. Un trabajo que supone un nuevo paradigma para redefinir la obesidad, puesto que, tras analizar datos de 844.108 adultos, se ha visto qué ocurre cuando se cruza el clásico índice de masa corporal con el perímetro de la cintura y el índice cintura-talla.

El resultado confirma que el IMC, utilizado en solitario, sobrestimaba la obesidad en entre un 1,2 % y un 3,1 % de los participantes, pero lo más preocupante es que deja escapar entre un 5,2 % y un 8,6 % de los casos reales de exceso de grasa.

¿Por qué pasa? El problema del IMC es matemático y anatómico, puesto que en su concepción nunca fue diseñado para evaluar el estado de salud de una persona en concreto. Y es que la fórmula es ciega a la composición corporal, ya que no distingue si un kilo extra corresponde a masa muscular, tejido óseo o grasa, ni tampoco revela dónde se almacena esa grasa.

Desde el punto de vista fisiopatológico, la diferencia es bastante importante porque la grasa subcutánea no es tan "mala" si la comparamos con la grasa visceral que se infiltra en el abdomen y en el hígado, que sí dispara la inflamación crónica o la resistencia a la insulina.

Se ha ido estudiando. La ciencia lleva más de 15 años acumulando pruebas de esta ceguera individual y ya en 2010 un metaanálisis evaluó el rendimiento del punto de corte de IMC de 30 que marca la obesidad. Aquí lo que se vio es que este índice pasaba por alto a más de la mitad de las personas con un exceso real de grasa corporal.

Se desmorona. Ante todas estas pruebas que hemos recopilado, las instituciones médicas han empezado a desmontar el monopolio del IMC, aunque no sin problemas. En junio de 2023, la AMA aprobó una política oficial reconociendo las severas limitaciones que tiene el IMC e instando a usar los indicadores de grasa visceral, composición corporal, masa grasa relativa o el perímetro de cintura.

El paso más ambicioso llegó en 2025 cuando un artículo publicado por The Lancet Diabetes & Endocrinology apuntó a la necesidad de jubilar el IMC como criterio diagnóstico aislado, ya que para diagnosticar obesidad es necesario medir directamente la grasa corporal total, combinar el IMC con al menos una medida antropométrica adicional o cumplir dos criterios antropométricos independientemente del peso.

El segundo cambio consiste en dividir la condición en dos categorías: obesidad preclínica, cuando existe exceso de grasa pero los órganos y tejidos funcionan con normalidad, y obesidad clínica, cuando esa adiposidad ya está provocando alteraciones funcionales o enfermedades crónicas.

La cinta métrica tampoco. Si el IMC resulta insuficiente, la tentación inmediata en consulta y en casa es sustituirlo por una simple cinta métrica alrededor del abdomen. Pero la evidencia fisiológica recuerda que el perímetro de la cintura tiene sus propias limitaciones técnicas y dista de ser una medida perfecta de la grasa peligrosa.

El primer problema es que una cinta métrica rodea todo el contorno abdominal sin poder distinguir qué parte del volumen corresponde a grasa visceral, que está alojada en profundidad entre las vísceras, y qué parte es simple grasa subcutánea situada justo bajo la piel. Dicho de otro modo, medir la cintura sigue siendo, en gran medida, un reflejo de la grasa subcutánea abdominal más que una ventana directa al tejido adiposo metabólicamente tóxico.

Otro problema. Hay que tener en cuenta que tampoco existe un protocolo anatómico universalmente aceptado para colocar la cinta. Mientras unas guías indican medir en el punto medio entre la última costilla y la cresta ilíaca, otras toman como referencia el ombligo, la parte más estrecha del torso o el borde superior de la cresta ilíaca.

Y esto es importante, puesto que, según el punto anatómico elegido, la proporción de personas clasificadas con perímetro de cintura elevado fluctúa entre un 10 % y un 20 % en mujeres y entre un 6 % y un 10 % en hombres, y en todos los puntos analizados la medición sigue correlacionando mejor con la grasa subcutánea que con la visceral.

Imágenes | Andres Ayrton

En Xataka | Un nuevo fármaco experimental para adelgazar se ha visto que también ayuda a aliviar el dolor de las rodillas con artrosis